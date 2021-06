Une cause possible de l’augmentation des meurtres en 2020 : plus d’armes à feu

L’année 2020 a vu la plus forte augmentation enregistrée d’homicides dans l’histoire des États-Unis – une augmentation probablement propulsée par un mélange complexe de facteurs, allant de plus d’armes à feu au stress de la pandémie à moins de policiers dans les rues à une crise dans les relations entre la police et les citoyens .

Mais une théorie persistante est qu’un changement dans la police l’été dernier a principalement conduit à une augmentation de la violence armée. C’est une explication particulièrement populaire parmi les responsables de l’application des lois. L’ancien commissaire adjoint du département de police de Baltimore, Jason Johnson, a récemment fait valoir que le véritable moteur de l’augmentation des meurtres de l’année dernière était une grave baisse de l’activité policière, en particulier après que des manifestations ont éclaté l’été dernier à la suite du meurtre de George Floyd.

Le commissaire de police de St. Louis, John Hayden, a suggéré que les ressources policières consacrées aux manifestations empêchaient les agents de s’engager dans la police de quartier. L’ancien commissaire du NYPD, Ray Kelly, a déclaré que la police était « étirée à la limite » par les manifestations et les restrictions sur les coronavirus. Résumant les réductions généralisées des interpellations et des arrestations, Johnson a écrit que « lorsque la Thin Blue Line se retire, la violence s’installe ».

Mais les données de nombreuses grandes villes américaines compliquent ce récit, suggérant que le changement de la police à lui seul n’est pas suffisant pour expliquer la forte augmentation des meurtres de l’année dernière et qu’un nombre croissant d’armes à feu dans les rues a probablement joué un rôle important.

Il est vrai que l’activité policière, mesurée par les interpellations et les arrestations, a considérablement diminué en 2020. Pourtant, malgré cette baisse, et des semaines avant le meurtre de Floyd et les manifestations qui ont suivi, la police a commencé à trouver des armes à feu plus souvent que les années précédentes.

Ce schéma ne soutient pas l’idée que les forces de police débordées n’ont pas été en mesure de retirer les armes à feu des rues, ce qui a conduit à une recrudescence de la violence. Au lieu de cela, le pic des armes à feu en pourcentage des interpellations et des arrestations prouve qu’il y avait tout simplement plus d’armes à feu dans les rues tout au long de 2020 que par le passé, ce qui a peut-être intensifié d’autres sources de violence et contribué à l’augmentation historique des meurtres.

Bien qu’il n’existe pas de données ouvertes nationales normalisées sur les contrôles, les informations sur l’activité policière dans 10 villes que nous avons compilées pointent vers le même schéma.

Premièrement, les interpellations et les arrestations ont chuté rapidement dans chaque ville en mars et avril 2020, en raison des restrictions pandémiques sur les contacts avec la police ou en raison du nombre moins élevé de personnes à l’extérieur (et donc disponibles pour être arrêtées par la police).

Analyse des données par Jeff Asher et Rob Arthur

Si moins de maintien de l’ordre entraînait à lui seul une augmentation de la violence, nous nous serions attendus à une légère augmentation en mars et avril après ce changement clair. Mais il n’y avait pas d’augmentation observable de la violence armée dans ces villes à ce moment-là.

L’activité de la police a de nouveau chuté après que Derek Chauvin a assassiné George Floyd fin mai 2020, cette fois avec une augmentation concomitante des fusillades dans de nombreuses villes. Les villes ont généralement vu les interpellations et les arrestations augmenter au cours des derniers mois de 2020 – bien que toujours en deçà des niveaux d’avant la pandémie – le niveau élevé de violence restant.

Alors que le volume des interpellations et des arrestations a considérablement diminué en mars et avril dans les 10 villes, la police de chaque ville était plus susceptible de trouver une arme à feu lorsqu’elle procédait à des interpellations et des arrestations. À Chicago, par exemple, les contrôles de police ont diminué de près de 70 % entre janvier et mai 2020, mais les agents ont en fait trouvé 83 % Suite armes à feu en mai qu’en janvier.

Jens Ludwig, directeur du Crime Lab de l’Université de Chicago, a analysé les arrestations à Chicago et a conclu que « à moins que la police ne soit devenue considérablement meilleure pour déterminer qui porte illégalement une arme à feu (et qu’elle soit donc devenue meilleure pour déterminer qui arrêter), l’implication est que beaucoup plus de gens portent des armes illégalement à Chicago.

Le même schéma a été observé dans de nombreuses villes pour lesquelles des données sont disponibles. Il y a eu 34% d’accusations d’arrestation en moins à Los Angeles en avril et mai 2020 par rapport à avril et mai 2019, mais les accusations de possession d’armes étaient en hausse. Le problème ne se limitait pas non plus aux grandes villes. À Tucson, en Arizona, par exemple, il y a eu 39 % d’arrestations en moins en avril et mai 2020 par rapport à l’année précédente, mais 29 % d’arrestations en plus pour possession d’armes ou d’armes à feu.

Analyse des données par Jeff Asher et Rob Arthur

La part des interpellations ou des arrestations ayant abouti à la découverte d’une arme à feu a augmenté dans toutes les villes. À Washington, DC, la part de toutes les arrestations qui étaient des violations des armes est passée de 5 % en janvier à mars 2020, à 7 % en avril et à 9 % en mai. La part des arrestations pour détention d’armes est passée de 1% entre janvier et mars 2020 à Charleston, en Caroline du Sud, à 4% entre avril et décembre.

Presque toutes les villes ont suivi le même schéma : une augmentation spectaculaire de la part des arrestations ou des interpellations avec une arme à feu en avril et mai, une baisse en juin et un retour aux niveaux élevés antérieurs pour le reste de l’année.

La crise de légitimité des forces de l’ordre

L’implication de cette tendance est que – en supposant que la police ne soit pas soudainement devenue considérablement meilleure pour identifier qui a une arme à feu illégale – le port d’armes à feu a augmenté au début de la pandémie, bien avant les manifestations, et a persisté à ce niveau pour le reste de l’année .

Il est possible qu’au milieu de la pandémie, la police ait commencé à effectuer des contrôles mieux ciblés qui étaient plus susceptibles de donner lieu à des arrestations. Mais trouver d’autres types de contrebande, comme la drogue, n’est pas devenu plus fréquent, seulement des armes à feu.

Les données sur les contrôles d’enquête – définis comme des contrôles « basés sur des soupçons raisonnables que la personne a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre un crime » – à Chicago sont instructives et suggèrent que davantage d’armes à feu ont été trouvées parce qu’il y en avait plus qu’un changement de stratégie policière.

La part des recherches dans les arrêts d’enquête qui ont trouvé des drogues juste avant les blocages de Covid-19 était pratiquement inchangée après Covid-19, passant de 20,9% entre octobre 2019 et mars 2020 à 20,7% entre avril et septembre 2020. La démographie des recherches n’a pas changé beaucoup non plus, les Noirs représentant 74,3% des personnes recherchées dans les arrêts d’octobre 2019 à mars 2020 et 76,1% d’avril à décembre. Mais les agents du CPD ont trouvé des armes à feu dans 11,5% des perquisitions d’avril à septembre, contre 3,7% des perquisitions au cours des six mois précédents.

Étant donné que toutes les villes disposant de données ont connu une augmentation de la part des interpellations ou des arrestations avec une arme à feu à peu près au même moment, aucun changement dans la politique ministérielle ou en matière de poursuites ne peut expliquer pourquoi.

Les contrôles d’enquête et les arrestations montrent une augmentation du port d’armes à feu à partir de mars ou avril, peu de temps après que les vérifications des antécédents ont atteint des niveaux sans précédent à l’échelle nationale. Un plus grand nombre d’armes à feu aurait pu contribuer à l’augmentation historique des meurtres en 2020 en transformant des crimes moins dangereux en rencontres potentiellement mortelles.

La police trouvant plus d’armes à feu dans les interpellations et les arrestations ne correspond pas à l’idée qu’une diminution des activités policières proactives ciblant les armes à feu était le principal moteur du nombre de meurtres historiques de 2020, bien que cela ne puisse certainement pas être exclu comme facteur contributif.

Johnson a blâmé les procureurs progressistes, écrivant que «faire des arrestations pour des crimes liés à la drogue et aux armes qui ne feront pas l’objet de poursuites expose les agents au risque de mesures disciplinaires, de poursuites judiciaires et de poursuites pénales. Pour atténuer ce risque, la police adopte une approche plus passive. » Mais les arrestations avec armes à feu ont augmenté de 42% à Philadelphie – domicile du procureur progressiste Larry Krasner – entre avril et décembre 2020, par rapport à la même période en 2019.

Les données indiquent toutes des causes beaucoup plus complexes derrière l’augmentation des meurtres que le simple récit d’un changement dans les services de police en tant que moteur unique, voire principal. Il est plausible, cependant, que la baisse des interpellations et des arrestations cet été, les manifestations contre la violence policière et l’augmentation de la violence armée soient tous des symptômes de la même maladie : ce que les criminologues David Pyrooz, Justin Nix et Scott Wolfe ont récemment appelé une « crise de légitimité dans le système de justice pénale », le résultat d’une méfiance croissante envers « la loi et ses gardiens » en raison de l’injustice.

Écrivant dans le Denver Post, ils ont déclaré qu’une « crise de légitimité est conséquente pour trois raisons. Le premier est la dépolitisation, où les agents se retirent de la police proactive en réponse aux critiques du public. Deuxièmement, la confiance réduite dans la loi signifie que les citoyens réfléchiront à deux fois avant d’appeler la police pour signaler des crimes ou des comportements suspects. Enfin, la délégitimité de la loi enhardit les populations délinquantes, car l’obligation morale de respecter la loi est affaiblie.

La tendance à davantage de ventes d’armes à feu et d’armes à feu dans la rue semble s’être poursuivie en 2021. Les vérifications des antécédents se sont même accélérées au-delà du pic de l’année dernière au cours des trois premiers mois de cette année. Et les dernières données des arrêts de ces villes montrent que la police trouve autant d’armes qu’elle l’a fait au second semestre 2020.

Les premiers chiffres de nombreuses villes montrent que les meurtres ont également augmenté par rapport au niveau de référence de l’année dernière. Si la plus grande disponibilité des armes à feu a contribué à la violence de l’année dernière, les dernières données sur les arrestations suggèrent qu’elle pourrait contribuer encore plus au nombre de meurtres de 2021.

Rob Arthur est un journaliste indépendant et data scientist basé à Chicago. Il est sur Twitter à @No_Little_Plans. Jeff Asher est un analyste criminel basé à la Nouvelle-Orléans et co-fondateur de AH Datalytics. Vous pouvez le retrouver sur Twitter à @Crimealytics.