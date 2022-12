Une cathédrale a essayé de s’approcher du ciel, mais la terre a gardé un profond secret

Aujourd’hui, a déclaré M. Patterson, l’inondation de la sous-crypte est très réduite. Pourquoi? Sa théorie est centrée sur la montée en puissance d’Enclave – un complexe locatif de 430 unités qui s’étend sur la longueur de la 113e rue ouest entre Amsterdam Avenue et Morningside Drive. L’habitation, construite de 2014 à 2016, a déclenché des protestations d’opposants qui ont déclaré que le complexe de 15 étages obscurcissait les vues de la cathédrale sur la rue.

Avec une expression légèrement perplexe, M. Patterson a fait valoir que la fondation d’Enclave était descendue suffisamment loin pour agir comme une barrière souterraine qui détournait la majeure partie du flux souterrain loin de la cathédrale. “Ils ont résolu notre problème.”

Nous avons quitté son bureau pour jeter un autre coup d’œil à la voûte profonde. Surtout, M. Patterson savait exactement où les électriciens avaient récemment installé de nouveaux interrupteurs d’éclairage, nous n’avions donc pas besoin de lampes pour téléphones portables.

Le sous-sol caverneux de la cathédrale se composait de grandes pièces, son plafond pouvant atteindre 25 ou 30 pieds de haut. Tout était en béton coulé et, contrairement à la crypte au-dessus, elle était vide, son sol nu. Cela et sa taille semblable à une caverne ont aidé à expliquer les échos que nous avons entendus. Avec les lumières allumées, les pompes de puisard semblaient moins effrayantes, surtout lorsque M. Patterson les a démarrées manuellement et que l’eau de la fosse a gargouillé vers le haut.

Nous avons déménagé dans la plus grande salle. La grande fosse mesurait environ huit ou neuf pieds de large, et M. Patterson a dit qu’elle servait de point de rassemblement qui alimentait en eau les pompes. Le sol environnant, comme les marches, était plein de boue aqueuse. Nos chaussures faisaient des bruits d’éclaboussures.

Au cours de notre visite, M. Patterson n’a cessé de souligner les caractéristiques de la zone de la sous-crypte qui étaient soit anciennes et inutilisées, soit mystérieuses. Il y avait des tuyaux, des escaliers et un puits géant qui n’allait nulle part – des reliques de 130 ans de construction et de reconstruction.

Maintenant, en passant, il a mentionné une autre relique.

Au fond du grand bassin de collecte, a déclaré M. Patterson, se trouvait un tuyau d’alimentation, dont la source est inconnue. “C’est un autre tuyau de nulle part”, a-t-il dit, sa voix résonnant. “Mais il a été mis là intentionnellement pour amener de l’eau dans cette fosse.”