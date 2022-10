Une “catastrophe” s’annonce pour l’économie: le secrétaire au Travail Marty Walsh

“Cela me choque qu’il y ait des membres dans le bâtiment derrière moi, si vous ne pouvez pas voir le bâtiment derrière moi, c’est le Capitole, qui pensent que les familles peuvent élever leur famille avec plus de 7 $, sur le salaire minimum dans ce pays”, il a dit.

Une enquête de la Chambre publiée mardi a révélé que les 12 plus grands employeurs du pays, dont Walmart et Disney, ont licencié plus de 100 000 travailleurs lors de la dernière récession de la pandémie.

Pour la Réserve fédérale, un certain niveau de chômage plus élevé est nécessaire pour refroidir une économie qui a été tourmentée par une inflation persistante. Le chômage, à 3,5% maintenant, a baissé dans le dernier rapport mensuel sur la masse salariale non agricole. La Fed vise un taux de chômage de 4,4 % en raison de sa politique et de taux d’intérêt plus élevés.

On a beaucoup parlé de licenciements imminents et, selon certaines enquêtes récentes, jusqu’à la moitié des grands employeurs envisagent de réduire les coûts de main-d’œuvre à mesure que l’économie ralentit. Mais le secrétaire du département américain du Travail, Marty Walsh, ne voit pas les récents gains d’emplois s’inverser, selon une interview au sommet du travail de CNBC mardi.

“Nous avons besoin d’une solution bipartite ici”, a déclaré Walsh. “Je vais vous dire tout de suite si nous ne résolvons pas l’immigration … nous parlons de nous inquiéter des récessions, nous parlons de l’inflation. Je pense que nous allons avoir une plus grande catastrophe si nous ne le faisons pas attirer plus de travailleurs dans notre société et nous le faisons par l’immigration.”

“Un parti montre des photos de la frontière et pendant ce temps, si vous parlez à des entreprises qui soutiennent ces gens du Congrès, ils disent que nous avons besoin d’une réforme de l’immigration”, a déclaré Walsh. “Chaque endroit où je suis allé dans le pays et j’ai parlé à toutes les grandes entreprises, toutes les petites entreprises, chacune d’entre elles dit que nous avons besoin d’une réforme de l’immigration. Nous avons besoin d’une réforme globale de l’immigration. Ils veulent créer une voie pour la citoyenneté dans notre pays , et ils veulent créer de meilleures voies pour les visas dans notre pays.”

Au milieu de l’un des marchés du travail les plus tendus de l’histoire, Walsh a déclaré que l’approche des partis politiques en matière d’immigration – “faire en sorte que l’immigration soit entièrement bloquée” – est l’une des erreurs les plus importantes que la nation puisse commettre en matière de politique du travail.

Il y a quelques semaines, une proposition de règle du DoL sur les entrepreneurs indépendants a touché les actions des entreprises de l’économie des concerts, notamment Uber et Lyft. La réglementation est toujours en cours d’examen et sollicite les commentaires du public, et certains experts de Wall Street ne vous attendez pas à ce que cela ait un impact significatif sur les entreprises de covoiturage.

Il a mentionné quelques-uns des emplois qui seraient probablement couverts, et l’un d’eux chevauche les modèles commerciaux Uber, Lyft et DoorDash. “Nous avons beaucoup d’entreprises dans ce pays, comme des lave-vaisselle et des chauffeurs-livreurs dans des domaines comme celui-là, où les gens travaillent pour une entreprise que d’autres employés de cette entreprise sont des employés, et ils les qualifient d’entrepreneurs indépendants. Nous sommes donc Nous allons examiner cela. Nous sommes dans le processus d’élaboration des règles maintenant. Nous prenons en compte les commentaires maintenant, et nous verrons quand les commentaires arriveront à quoi ressemble la règle finale.

Walsh, un transporteur de livres syndicaux, a déclaré que le soutien public aux syndicats devrait être compensé par des gains réels dans les rangs des syndicats au cours des deux prochaines années. L’enquête la plus récente disponible auprès du Bureau of Labor Statistics a montré que les emplois ouvriers ont diminué de plus de 240 000 en 2021, alors même que Le soutien public américain à la syndicalisation a augmenté et de grandes marques comme Apple, Amazon et Starbucks font face à une vague croissante de syndicalisation dans les magasins et dans des opérations comme les entrepôts, bien que toujours en marge en ce qui concerne le nombre total de travailleurs qu’elles emploient.

“Je n’ai pas le chiffre de 2022, mais 2021 a été une année unique”, a déclaré Walsh. “Les chiffres ont baissé de bien des façons parce que les syndicats des entreprises ne s’organisaient pas, numéro un, et numéro deux, nous avons eu une pandémie et beaucoup de gens ont pris leur retraite, ont quitté leur entreprise ou ont pris leur retraite. Ces emplois n’ont pas été remplacés par les entreprises. … C’est comme si 65%, 70% des Américains regardent toujours favorablement les syndicats … le plus élevé en 50 ans. Je ne pense pas que vous verrez les avantages de cette organisation avant probablement 2023, 2024. “

D’autres sondages récents ont révélé que le soutien du public aux syndicats est plus élevé que le soutien des membres des syndicats à leurs propres organisations syndicales.