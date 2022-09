“Une catastrophe imminente”: les électeurs de Bury ne sont pas convaincus par Liz Truss en tant que Premier ministre

Dans les rues de la circonscription de Westminster la plus marginale du Royaume-Uni, l’ambiance politique de mardi reflétait largement le temps : sombre, gris et sujet à des averses furieuses occasionnelles.

Alors que Liz Truss était officiellement invitée à être la prochaine première ministre du pays à Balmoral, la colère des habitants de Bury North – qui a voté conservateur par seulement 105 voix en 2019 – à propos de la crise croissante du coût de la vie.

Des histoires de factures d’électricité triplées, de parents qui n’avaient pas les moyens d’acheter des uniformes scolaires, de familles élargies devant mettre en commun leurs ressources, de propriétaires d’entreprise craignant la fermeture et d’étudiants préoccupés par la diminution de l’avenir, tous sont arrivés ici dans cette ville du Grand Manchester.

Et, pertinemment, peu de gens semblaient croire que le nouveau Premier ministre était la bonne personne pour faire face à une urgence aussi monumentale.

“Je ne lui ferais pas confiance aussi loin que je pourrais la jeter”, a déclaré Jeannette Roberts, une aide-soignante à la retraite assise à l’extérieur du Deli de Katsouri. “Tout ce qu’elle a dit [this summer] a été conçu pour plaire aux personnes à qui elle s’adressait. Eh bien, ce n’est pas mon style. Je crois qu’il faut le dire tel qu’il est. Et j’aime les leaders qui font ça aussi.

La femme de 72 ans – certes une électrice travailliste de longue date – s’inquiétait à la fois pour son avenir et pour celui de ses huit arrière-petits-enfants. À court terme, elle et son mari avaient déjà envisagé de vendre leur bungalow cet hiver afin de pouvoir emménager dans un logement en location et mettre de côté l’argent de la vente pour les factures d’énergie. A terme, elle craignait que sa progéniture ne soit condamnée à vivre dans un pays « ingouvernable ».

“Nous semblons passer d’une crise à l’autre depuis des années”, a-t-elle déclaré. “Tu ne me dis pas qu’elle [Truss] est la personne pour y remédier. Elle est un désastre qui attend de se produire.

Jeannette Roberts : “Nous semblons passer d’une crise à l’autre depuis des années” (L’indépendant)

Que les choses empirent avant de s’améliorer était une crainte largement partagée ici, même au milieu des premières suggestions selon lesquelles le gouvernement de Truss subventionnerait les factures d’énergie des ménages et récupérerait l’argent plus tard.

« Je m’aperçois que mon [business] l’électricité va tripler pendant l’hiver », a déclaré le commerçant du marché Arshid Kayani. « Nous nous débrouillons à peine comme ça. Comment pouvons-nous faire face à cela? Il y a déjà tellement d’entreprises fermées sur le marché ici à cause de la pandémie. Je pense que cela verra plus loin maintenant.

Était-il inquiet ? Oui, mais aussi non – parce qu’il était convaincu que la pression deviendrait si grave que de l’aide devait venir.

“Peu importe qui est en charge, travailliste ou conservateur, il doit y avoir de l’aide”, a déclaré le père de quatre enfants et propriétaire du stand MT Mobiles et Game Exchange. “Chaque personne dans le pays finirait par souffrir si elle ne faisait rien.”

En tant qu’électeur flottant, il a déclaré qu’il n’aimait pas trop Truss, mais qu’il la préférait au moins à l’alternative de Rishi Sunak.

L’ancien chancelier est venu au marché de Bury en octobre dernier et a fait sensation – lorsqu’il a dit que c’était génial d’être dans le marché de Burnley « mondialement connu ».

“Pour moi, c’est drôle mais ça fait réfléchir”, a déclaré Kayani, 41 ans. “C’est une erreur, mais cela donne l’impression qu’il pense que toutes les villes du nord sont les mêmes.”

Une pause. “Nous avions la sécurité ici toute la matinée avant”, a-t-il poursuivi. « Le sens était que vous ne l’approchez pas. Ce n’est pas vrai, n’est-ce pas ? C’est un fonctionnaire en fin de compte. Si vous ne pouvez pas lui parler, comment peut-il comprendre vos problèmes ? »

Arshid Kayani : « Chaque personne dans le pays finirait par souffrir si elle ne faisait rien » (L’indépendant)

La crise du coût de la vie préoccupe aussi les jeunes d’ici.

“Ma famille – ma mère, ma grand-mère, mes oncles – en parle tous et se dit en quelque sorte ‘qui a besoin d’argent cette semaine ?'”, a déclaré Jack Wilde, 16 ans. «Et puis ils se réunissent tous pour aider celui qui en a le plus besoin cette semaine-là. J’obtiens un emploi à temps partiel afin que je puisse aussi aider.

Ce n’était pas, dit-il, exactement la façon dont il imaginait ses journées à l’université.

“Vous pensez qu’ils seront insouciants,” dit-il. “Vous ne voulez pas vraiment penser à vos vingt ans et vous demander comment vous pourrez un jour vous permettre de déménager ou d’aller à l’université ou quelque chose comme ça.”

Bien qu’il soit encore trop jeune pour voter, il a appelé à des élections générales après le couronnement de Truss.

« Comment pouvez-vous être Premier ministre alors que personne n’a voté pour vous ? » a-t-il demandé, peut-être pas sans raison (bien que beaucoup d’autres à Bury aient été horrifiés à l’idée de l’instabilité potentielle causée par une élection anticipée).

Jack Wilde et Harry Weatherby ont remis en question la capacité de Truss à gérer les factures et les droits trans (L’indépendant)

Quoi qu’il en soit, comme si la spirale des prix ne suffisait pas, une toute autre série de problèmes ont également été soulevés ici. Les défaillances du NHS, les insuffisances des soins sociaux et le déclin de la rue principale ont tous été mentionnés comme des personnes inquiétantes. Il en va de même – dans une ville avec une grande présence étudiante – les droits des transgenres.

“Elle n’a littéralement aucune idée du problème”, a déclaré Harry Weatherby, également âgé de 16 ans. “Mais elle est toujours heureuse de dire des choses blessantes de toute façon. C’est complètement étroit d’esprit et je pense juste que cela se reflète mal sur elle, pas seulement sur cette question mais sur son empathie en général.

Un autre sujet a également surgi : Boris Johnson, bien sûr.

En tant que siège électoral le plus serré du Royaume-Uni aux élections générales de 2019, certains estimaient que le député conservateur victorieux James Daly n’avait réussi à faire disparaître ce siège de Bury North du parti travailliste que parce que les gens, en fin de compte, aimaient Johnson. “Il va leur manquer”, a déclaré le commerçant du marché Ansar Farooq à son étal Gosling’s Sweets. “Je pense qu’il a fait beaucoup de bien dans une mauvaise situation [with the pandemic and energy crisis]. Je pense qu’il était encore populaire. Je l’aimais. Il aurait quand même obtenu mon vote.

Est-ce que Truss ? “On verra bien”, a répondu ce père de trois enfants de 54 ans.

Jennifer Roach: “Si elle peut faire baisser les prix des denrées alimentaires, régler les factures d’énergie, je voterai pour elle” (L’indépendant)

En fait, cette attitude « nous verrons » est peut-être le seul point positif pour l’ancien ministre des Affaires étrangères.

Malgré toutes leurs inquiétudes, les habitants de Bury – et probablement du Royaume-Uni dans son ensemble – ne semblent rien sinon disposés à donner une chance aux dirigeants politiques.

Jennifer Roach – marchant dans la rue principale pour rencontrer sa fille – voterait-elle pour Truss lors d’une élection en 2024 ?

“Si elle peut faire baisser les prix des denrées alimentaires, régler les factures d’énergie, obtenir plus d’aide pour les personnes handicapées et aider à remettre Bury sur pied, alors oui, je voterais pour elle”, a répondu le cuisinier à la retraite de 72 ans. porter.

Et si elle ne pouvait pas faire tout ça ? “Alors je ne le ferais probablement pas,” dit-elle.