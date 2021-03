L’agence météorologique nationale du pays a déclaré mardi des avis de temps violent pour chaque État et territoire du continent australien en plus d’un, le Premier ministre Scott Morrison ayant déclaré aux journalistes que «La situation des pluies et des inondations» restes «Dynamique et extrêmement complexe.»

