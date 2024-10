Une cassette explicite de Sean « Diddy » Combs avec une célébrité encore « plus en vue » est recherchée : avocat

Une vidéo sexuellement explicite de Sean « Diddy » Combs et d’une autre célébrité aurait été « recherchée » à la suite de l’arrestation du rappeur en disgrâce, selon l’avocat de l’un de ses accusateurs.

Lors d’une récente apparition sur NewsNationAriel Mitchell-Kidd a affirmé avoir été contactée au sujet de la « vente de l’une des cassettes de Diddy » – ce qu’elle a « refusé ».

« Il y a déjà eu des fuites de cassettes à Hollywood qui ont été vendues à des particuliers à Hollywood », a déclaré Mitchell-Kidd à Laura Ingle.

« Mais une personne en particulier m’a contactée pour acheter une vidéo particulière dont elle était en possession et pour contacter la personne qui était dans la vidéo pour voir si elle était intéressée à acheter la vidéo avant qu’elle ne devienne publique », a-t-elle poursuivi.

L’avocat Ariel Mitchell-Kidd affirme avoir vu une vidéo sexuellement explicite de Sean « Diddy Combs et d’une autre célébrité « de haut niveau » dans une nouvelle interview. Actualités Nation

L’avocat a allégué que la vidéo était « achetée » à Hollywood. Actualités Nation

Mitchell-Kidd a affirmé qu’il s’agissait d’une situation de type « attraper et tuer ». Elle n’a toutefois pas révélé l’identité du participant présumé.

« M. Combs était dans la bande et cette autre personne est – j’oserais dire, plus en vue que M. Combs », a-t-elle affirmé.

L’avocate, qui travaille pour plusieurs accusateurs de Combs, a affirmé avoir vu des « images fixes » de la prétendue vidéo, mais pas l’intégralité.

«Je peux vérifier qu’il existe. Que c’est réel et que l’autre personne dans la vidéo est très visible », a-t-elle affirmé. « Il n’est pas question de savoir si c’est cette personne dans la vidéo. »

Elle n’a pas révélé l’identité de l’autre participant présumé de la liste A. Actualités Nation

Mitchell-Kidd a déclaré que la vidéo présumée était de « nature pornographique ». Getty Images pour Sean Diddy Combs

Mitchell-Kidd a décrit la cassette présumée comme étant de « nature pornographique » et a affirmé qu’elle avait été prise au domicile de Combs à Atlanta.

Cependant, l’avocat a affirmé que Diddy avait de nombreuses caméras cachées chez lui et que l’autre participant célèbre ignorait potentiellement qu’ils étaient filmés.

« Il semble que… la personne ne regarde pas la vidéo », a-t-elle déclaré. « Pour moi, il ne semble pas que cette personne sache qu’elle a été filmée. Il ne semblait pas qu’ils aient participé activement à l’enregistrement vidéo. On aurait dit qu’ils étaient enregistrés subrepticement.

Les représentants de Combs n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

L’avocat représente plusieurs des accusateurs de Combs. Getty Images

Le rappeur a été arrêté le mois dernier. Getty Images

Mitchell-Kidd a également évoqué le dossier de son nouveau client contre le magnat de la musique.

La femme non identifiée a allégué que Combs l’avait violée en 2018, mais ne s’était pas manifestée par « honte » et par crainte pour sa sécurité. Mitchell-Kidd a affirmé que la femme avait déposé un rapport de police à l’époque, mais avait l’impression que la police avait tenté de « ignorer ses affirmations ».

Selon l’avocat, la victime présumée « se trouvait chez un ami qui avait des liens avec l’industrie, et Diddy a décidé de venir chez elle ».

«Cela lui a valu de se faire servir un verre. Elle a commencé à se sentir étourdie. Combs l’a agressée sexuellement avec un objet inanimé. … Et puis a ordonné à un autre homme de l’agresser sexuellement pendant qu’il la regardait et se faisait plaisir », a-t-elle allégué.

Le nouveau client de Mitchell-Kidd affirme que le producteur en disgrâce l’a violée en 2018. Briquet-Gorassini-Gouhier-Guibbbaud-Orban-Wyters/ABACA/Shutterstock

La femme non identifiée a affirmé avoir été droguée par Combs avant l’agression présumée. Getty Images

La femme se serait échappée de la maison et aurait couru dans la rue, ce dont aurait été témoin un voisin.

Le mois dernier, Combs a été arrêté et accusé de racket, de trafic sexuel forcé et de transport à des fins de prostitution.

Dans son acte d’accusation, les autorités ont allégué que Combs consommait de la drogue pour garder ses victimes présumées « obéissantes et dociles » lors de « freak offs » – des soirées sexuelles remplies de substances qui tournaient souvent à la violence, selon les procureurs.

Le rappeur de « I’ll Be Missing You » a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Cependant, sa libération sous caution lui a été refusée et il se trouve actuellement dans une prison de Brooklyn.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la hotline contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.