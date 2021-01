Une cascade de crises

Au cours des quatre mois entre l’élection de Franklin Roosevelt et son investiture en 1933, une grande partie du monde sombra dans le chaos.

Adolf Hitler a pris le pouvoir en Allemagne et le Reichstag – le bâtiment du Parlement – a brûlé. Le Japon a quitté la Société des Nations. Aux États-Unis, des centaines de banques ont fermé leurs portes. Les lynchings ont bondi dans le sud. «Le pays, engourdi et presque brisé, attendait impatiemment la délivrance», comme l’écrit David Kennedy dans son histoire lauréate du prix Pulitzer de l’époque.

Aujourd’hui, le laps de temps entre une élection présidentielle et l’inauguration est d’environ six semaines plus court qu’il ne l’était en 1933, et ni les États-Unis ni le monde ne sont dans une situation aussi désastreuse qu’à l’époque. Mais la situation actuelle est encore assez désastreuse.

La pire pandémie depuis un siècle devient de plus en plus grave, avec une nouvelle variante contagieuse du coronavirus qui se propage et des milliers d’Américains meurent chaque jour. Le programme de vaccination de masse est en retard. Près de 10 millions d’Américains de moins ont un emploi qu’il y a un an. Le président américain, avec le soutien de dizaines de membres du Congrès, a tenté de renverser un résultat électoral et de rester au pouvoir. Des centaines de ses partisans ont submergé les policiers et ont pris d’assaut le Capitole, l’une des rares fois dans l’histoire où un bâtiment du gouvernement américain a été violemment attaqué.