Une cascade à vélo pour impressionner les filles tourne mal, laissant les internautes inquiets

Le fait que les garçons doivent faire l’extraordinaire pour conquérir le cœur d’une fille est quelque chose que Bollywood nous enseigne depuis des temps immémoriaux. De nombreux jeunes ont suivi les enseignements superficiels de Bollywood et continuent de faire des choses insensées par amour. Les cascades à vélo sont devenues un moyen courant d’impressionner une femme.

Nous rencontrons souvent de nombreux cyclistes dans les rues qui passent devant nous, effectuant des wheelies, faisant des freestyles, etc., juste pour faire bonne impression. De telles cascades mettent souvent la vie en danger, entraînant des accidents dangereux. Cette vidéo virale qui prouve la déclaration susmentionnée montre une cascade de vélo qui a terriblement mal tourné.

La séquence vidéo hilarante mais alarmante a été téléchargée sur YouTube par une chaîne nommée Trend Talks. Le visuel capture deux garçons roulant sur une moto. Bientôt, ils aperçoivent un groupe de collégiennes debout à distance.

Dans le but de les impressionner, le garçon assis derrière le cycliste essaie de se tenir debout sur le siège. Cependant, au moment où il se lève et écarte les bras pour montrer son charme, l’homme perd l’équilibre et tombe de la moto avec un bruit sourd, se gênant devant les filles.

La vidéo a suscité des réactions mitigées de la part des téléspectateurs. Certains ont ri de tout leur cœur tandis que d’autres se sont inquiétés de la pure stupidité du garçon. “Il n’oubliera jamais cet embarras. Cela le hantera pour toujours », a plaisanté un utilisateur. “Je suis tellement déçu… il est toujours en vie… même s’il ne porte pas de casque… pourquoi Dieu ??” a souligné un deuxième utilisateur.

Ce n’est pas la première fois que des gens rencontrent des accidents en essayant d’effectuer des cascades dangereuses sur une moto. Plus tôt, la police de la circulation de Delhi a partagé une vidéo sur Twitter qui montrait un cycliste sillonnant les rues comme un fou. Cependant, après quelques instants, il a perdu l’équilibre et est tombé du véhicule, roulant impuissant dans les rues.

Route par nahi chalegi TUMHARI MARZI,

Aise cascades karoge toh jodne ke liye bhi nahi milega KOI DARZI !#La vitesse tue #Sécurité routière pic.twitter.com/RFF7MR26Ao – Police de la circulation de Delhi (@dtptrfic) 3 août 2022

De telles cascades à vélo sont des risques potentiels pour la vie. Avertissez vos proches de rouler en toute sécurité.

