Une carte révèle où Trump s’empare de méga demeures en Floride

LA famille Trump a créé sa propre petite enclave en Floride avec une carte révélant les méga-manoirs dans lesquels elle vit depuis que Donald a quitté la Maison Blanche.

Les fils aînés de l’ancien président, Don Jr et Eric, sont maintenant voisins après avoir rejoint le reste de la famille pour récupérer une propriété dans le Sunshine State au lieu de retourner à temps plein chez eux à New York.

Donald et Melania ont officiellement déménagé en Floride une fois sa présidence terminée, se retirant dans son domaine privé de Mar-a-Lago.

La fille aînée Ivanka et son mari Jared ont déjà acheté un terrain à Indian Creek Island Road en Floride.

Selon les rumeurs, la plus jeune fille, Tiffany, envisage également de rejoindre le reste de la famille et chercherait des maisons à Miami.

La famille Trump fait partie d’un troupeau de conservateurs qui déménagent en Floride car elle penche à droite, n’a pas d’impôt sur le revenu et bénéficie d’un climat plus ensoleillé.

« De toute évidence, les impôts ont été le moteur des migrations les plus récentes vers la Floride », a déclaré Jennifer Lenz, agent immobilier chez Dolly Lenz Real Estate, à la Capital Gazette.

“Les habitants du Nord fatigués par le temps sont attirés par un ensoleillement infini et un accès toute l’année au golf, à la navigation de plaisance et aux plages.”

Donald Trump est retourné dans son club de golf du New Jersey à Bedminster pour l’été, mais à son retour en Floride, cela semble devoir être une affaire de famille.

Donald Trump et Melania Trump s’adressent à la presse devant la grande salle de bal alors qu’ils arrivent pour une célébration du Nouvel An à Mar-a-Lago en 2020 Crédit : AFP

LA MAISON DE DONALD À MAR-A-LAGO

Depuis que Donald Trump a quitté la Maison Blanche en janvier, son vaste domaine de 20 acres et 128 chambres à Mar-a-Lago dans le sud de la Floride est devenu sa principale base d’opérations.

Alors que Trump serait en train d’acheter plus de propriétés dans le Sunshine State, au cours des six derniers mois, il a organisé une multitude de banquets et de bals du GOP au Palm Beach Resort alors qu’il réfléchit à une candidature à la présidence en 2024.

Mar-a-Lago, qui signifie de l’espagnol « la mer au lac », a été construit à l’origine entre 1924 et 1927 pour l’héritière des céréales Marjorie Merriweather Post.

Son design somptueux s’inspire de Florence et de Venise et présente des plafonds et des murs plaqués or et une vue panoramique sur l’océan.

En 1985, Trump se serait rendu à l’arrière d’un taxi à Palm Beach, à la recherche de propriétés convenables lorsque son chauffeur l’a informé de la station balnéaire de Mar-a-Lago.

En quelques jours, Trump a retrouvé le lieu, son origine et ses propriétaires, rappelant plus tard: « Je savais que ce devait être le mien. »

Après que la famille Post ait refusé ses premières offres, il a acheté la plage en face de la propriété et a menacé de la construire jusqu’à ce qu’ils finissent par céder pour une somme de 8 millions de dollars.

Selon un rapport Forbes de 2018, le Mar-a-Lago de Trump est maintenant estimé à au moins 160 millions de dollars.

Le domaine Mar-a-Lago, propriété de Donald Trump, se trouve au bord de l’eau à Palm Beach Crédit : Getty

Vue aérienne de Mar-a-Lago Crédit : Getty

Une salle de bal à Mar-a-Lago en 2018 Crédit : Getty

Une vue intérieure du salon à Mar a Lago en 2000 Crédit : Getty

DON JR ET KIMBERLY

En avril, Donald Trump Jr et sa petite amie Kimberly Guilfoyle ont acheté un manoir de 9,7 millions de dollars à seulement 20 miles de la station balnéaire de son père à Mar-a-Lago.

La demeure impressionnante et chère compterait six lits et 11 salles de bain dans la communauté de 888 maisons fermées d’Admirals Cove sur la voie navigable intérieure Intercoastal.

L’étourdissant de trois étages sur Mariner Drive dispose également d’un accès au bord de l’eau avec un ascenseur à bateaux, un quai privé, des plans d’étage largement ouverts et des vues époustouflantes.

Admirals Cove possède 45 trous de golf, 12 courts de tennis, deux pavillons et 30 suites d’invités – sans parler du spa et de la salle de sport de classe mondiale pour le fils de Trump et sa petite amie.

Selon la société immobilière Waterfront Properties qui se spécialise dans les communautés de clubs exclusifs, cette maison est le « style de vie de villégiature haut de gamme ultime ».

L’associé directeur Rob Thompson a déclaré au Sun que leur nouveau quartier était une communauté soudée et accueillante.

« La maison est une belle propriété avec une arrière-cour impressionnante », a révélé Thompson, notant que la cour ressemblait « plus à un parc » en raison de sa grande taille.

Et parce qu’il n’y a que 888 maisons là-bas, tout le monde se connaît et s’accueille, a déclaré l’expert immobilier.

Le manoir de 9,7 millions de dollars de Don Jr et Kimberly Crédit : Propriétés riveraines

L’étourdissement de trois étages sur Mariner Drive dispose également d’un accès au bord de l’eau Crédit : Propriétés riveraines

Ils ont acheté la maison en avril Crédit : Propriétés riveraines

ÉRIC ET LARA

Eric Trump et sa femme Lara étaient les derniers du troupeau Trump à déménager dans le sud de la Floride lorsqu’ils se sont emparés d’un manoir de 3,2 millions de dollars à Palm Beach.

L’achat de la superbe maison de cinq lits et sept salles de bains a été sanctionné en mars, selon les dossiers de la propriété.

La maison est située dans la communauté fermée du Trump National Golf Club à Jupiter et est située à quelques pas du frère aîné d’Eric, Donald Trump Jr.

« Une vue imprenable sur la réserve et le golf entoure cette luxueuse résidence privée entièrement rénovée située sur le plus grand terrain de la communauté fermée exclusive du Trump National Golf Club », indique une liste de la propriété.

« L’extérieur a été conçu comme un domaine toscan tandis que l’intérieur a une sensation contemporaine de transition. »

La propriété tentaculaire de 9 981 pieds carrés et recouverte de lierre a été récemment rénovée et comprend un certain nombre d’avantages VIP, y compris une « énorme suite principale avec ses placards et un coffre-fort ».

Il dispose également d’une piscine d’arrière-cour, d’une cuisine recouverte de marbre et d’une baignoire cabine complète.

Le couple a acheté la maison en mars Crédit : realtor.com

La maison est située au Trump National Golf Club Crédit : realtor.com

Son design est d’inspiration toscane tant à l’intérieur qu’à l’extérieur Crédit : realtor.com

IVANKA ET JARED

La fille aînée et le mari de Trump, Jared, ont déménagé dans un manoir de 24 millions de dollars dans le « Billionaire Bunker » – une étendue de propriétés qui a sa propre force de police.

Le couple, connu collectivement sous le nom de « Javanka », avait séjourné dans un luxueux condo en bord de mer à Miami avant d’acheter sa nouvelle maison sur l’île de haute sécurité d’Indian Creek.

Il dispose de six chambres sur un domaine de 1,3 acre. La maison de 8 510 pieds carrés dispose également d’un double escalier et d’une vue sur le front de mer.

Des photos aériennes de la propriété prises plus tôt ce mois-ci montrent que le manoir aura besoin d’importantes améliorations domiciliaires avant que le couple puisse emménager avec leurs trois enfants.

De tels projets de restauration incluent un nouveau carrelage de la terrasse extérieure de la propriété et le drainage et le nettoyage en profondeur d’une piscine d’apparence marécageuse.

La propriété Florid d’Ivanka et Jared Crédit : realtor.com

Il dispose de six chambres sur un domaine de 1,3 acres Crédit : realtor.com

La maison de 8 510 pieds carrés dispose également d’un double escalier et d’une vue sur le front de mer Crédit : realtor.com

La terrasse extérieure aurait dû être restaurée Crédit : realtor.com

Indian Creek Village est connu comme « la municipalité la plus exclusive du monde » avec seulement 34 maisons, 42 résidents et une force de police privée de 13 personnes pour assurer la sécurité de ses résidents de haut niveau.

Les premiers rapports indiquaient qu’Ivanka et Jared essaieraient de reconstruire leur vie à New York, mais des amis ont déclaré qu’un retour sur la scène sociale serait « difficile ».

Ils possèdent également un appartement à Park Avenue à New York et un chalet au Trump National Golf Club à Bedminster, New Jersey.