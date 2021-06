Une carte révèle les quartiers les plus gras d’Angleterre où 1 personne sur 3 ne mange AUCUN fruit ni légume

Les quartiers les moins sains d’ANGLETERRE – où jusqu’à un tiers des personnes ne mangent AUCUN fruit ou légume tout en buvant des boissons gazeuses sucrées – ont été révélés par des scientifiques.

Les chercheurs ont identifié 356 communautés locales dans les Midlands, le Nord et l’East End de Londres comme les pires contrevenants, représentant 5,2% de la population.

La carte ci-dessus montre les régions d’Angleterre où les gens ne mangent pas de fruits et légumes ou consomment trop de boissons gazeuses. La carte montre l’arrondissement, la ville ou la ville dans laquelle il est concentré plutôt que le quartier exact qui, dans certains cas, pourrait être réduit à une rue, une zone locale ou un domaine

Les habitants de certaines parties de Birmingham consommaient les boissons les plus sucrées.

À Selly Oak, Birmingham, près d’un tiers des gens boivent chaque jour plus que la quantité recommandée et 12 % mangent moins d’un de leurs cinq par jour.

Le quartier de Dartmouth Circus de la ville est en tête de liste des endroits où les gens ne mangent pas de fruits ou de légumes – près de 15 pour cent. Un quart des gens là-bas s’adonnent également à des boissons gazeuses sucrées.

Alors que les régions de Leeds, Manchester et Liverpool étaient réputées pour manger moins d’un de leurs cinq par jour.

Le quartier City South de Leicester et Little London à Leeds étaient proches du sommet sur les deux indicateurs.

Mais le Sud ne s’en est pas sorti sans Scott – les habitants de Southampton, Portsmouth et Bristol pourraient également changer leur régime alimentaire, selon le rapport.

La nouvelle analyse, réalisée par l’Université de Southampton et publiée dans la revue Plos One, a également révélé que 6,9% des adultes anglais ne mangent aucun fruit ni légume et 11,5% boivent plus d’une canette de 330 ml de boisson sucrée par jour.

AMÉLIORATION URGENTE

La chercheuse, le Dr Dianna Smith, a déclaré : « Nous espérons que cette modélisation sera reprise par les autorités locales pour aider à identifier les domaines où des interventions visant à améliorer l’alimentation sont les plus urgentes.

«Il existe de nettes inégalités dans l’alimentation à travers l’Angleterre, ce qui contribuera aux différences persistantes de santé de la population.

« Je suggérerais que les données soient utilisées au sein des gouvernements locaux et nationaux pour identifier les domaines où davantage de travail sur le terrain est nécessaire pour en savoir plus sur l’alimentation des gens et comment les aider à avoir des options plus saines. »

La nouvelle étude très détaillée a examiné un échantillon de personnes et a enregistré tous les aliments et boissons qu’elles ont consommés pendant quatre jours.

Les chercheurs ont appliqué la modélisation mathématique aux données pour estimer les habitudes alimentaires des adultes dans 6 791 quartiers à travers l’Angleterre.

Ils ont découvert que les communautés avec les régimes alimentaires les moins sains se trouvaient principalement dans les zones urbaines des Midlands et du Nord, et dans les arrondissements de l’Est de Londres, en particulier Tower Hamlets.

Les domaines identifiés étaient différents et beaucoup plus spécifiques que ceux mis en évidence par les études précédentes.

Une faible consommation de fruits et légumes et des niveaux élevés de sucre sont associés à l’obésité et au diabète de type 2 – deux complications sous-jacentes graves pour Covid-19.

Une étude distincte menée aux États-Unis a révélé que manger des collations riches en féculents comme des chips ou des biscuits entre les repas augmente jusqu’à 52 % les risques de décès prématuré, tandis que le choix de fruits réduit le risque de 34 %.