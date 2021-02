Une carte postale « perdue » de 1943, envoyée par un héros du jour J à sa famille à Liverpool lors de sa première semaine d’entraînement dans la marine, a été livrée après 78 ans. Bill Caldwell, 18 ans, a été déployé sur un navire de déminage pour la célèbre opération de 1943 lorsqu’il a envoyé la carte à son oncle Fred pour l’informer de sa première semaine d’entraînement, mais la carte n’a jamais été livrée. Mais le 15 février, vendredi, la carte a été livrée à son adresse, 77 ans et sept mois plus tard.

Le message se lit comme suit: «Cher oncle Fred, Eh bien, je suis enfin en bleu. Je ne pensais pas que ce serait comme ça, tu n’as pas beaucoup de temps pour toi mais j’aime bien ça. Je vous écrirai une lettre à tous quand j’aurai une demi-chance, alors vous tiendrez un peu. J’ai encore 19 semaines ici. Donnez mon amour à tout le monde. Amour, Bill.

La carte a été reçue par un parent, Jack Elomaa, vivant à l’adresse indiquée à Liverpool, car Bill et son oncleFred sont décédés.

L’une des six filles de Bill, Elizabeth, 58 ans, en parlant à Courrier quotidien a partagé à quel point elle était ravie lorsqu’elle a reçu la nouvelle du groupe familial WhatsApp transmise par sa sœur par son cousin Dan, dont le beau-fils vit à l’adresse indiquée et a reçu la carte. Bill est mort en 1996 et adorait raconter des histoires, mais n’écrivait pas contrairement à leur mère qui écrivait des lettres et des cartes postales, a-t-elle déclaré.

Il a partagé à quel point c’était beau de voir son écriture et à quel point c’était spécial de recevoir un petit message de leur père.

La carte est encore en bon état et comporte des photographies de soldats marchant sur le HMS Raleigh à Cornwell, où Bill était stationné pour s’entraîner.

Royal Mail déclare que la raison pour laquelle la carte postale a mis des décennies à arriver leur est inconnue, mais ils prétendent qu’elle a peut-être été publiée récemment par une personne qui l’aurait trouvée.

La carte est arrivée au moment où la famille est en deuil de la mort de la petite-fille de Bill, Fiona Braidwood, décédée dans un accident de voiture en mars 2016 à l’âge de 17 ans. Elizabeth a expliqué à quel point la carte avait une signification émotionnelle pour la famille à l’approche de l’anniversaire de la mort de Fiona.