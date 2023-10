Une carte électorale changeante pourrait donner un coup de pouce aux conservateurs lors des prochaines élections

Les conservateurs fédéraux pourraient bénéficier d’un paysage électoral changeant au Canada – mais cet élan potentiel n’a rien à voir avec les sondages ou les derniers rebondissements à Ottawa.

Partout au pays, des commissions indépendantes ont finalisé le processus de tirage au sort de nouvelles circonscriptions fédérales qui entreront en vigueur lors des prochaines élections, à condition qu’elles aient lieu après avril de l’année prochaine.

Ce processus implique de déplacer les limites des circonscriptions pour tenir compte des changements démographiques et de facteurs tels que les liens économiques et culturels entre les communautés au sein des circonscriptions. Certains changements déplacent les limites d’une circonscription de quelques pâtés de maisons. Certains les déplacent de quelques centaines de kilomètres.

Dans l’ensemble, les changements pourraient jouer à l’avantage des conservateurs, a déclaré Éric Grenier, podcasteur et expert en sondages qui dirige le bref.ca.

« Dans l’ensemble, je pense que la carte profite plus aux conservateurs qu’à tout autre parti », a déclaré Grenier à CBC News.

Grenier a déclaré que même si les changements de limites peuvent être importants, le plus grand coup de pouce pour la fortune des conservateurs pourrait provenir de l’ajout de nouveaux sièges à la Chambre des communes. Le nombre de sièges fédéraux devrait passer de 338 à 343.

« Trois circonscriptions supplémentaires en Alberta — ces trois sont probablement de nouveaux sièges pour les conservateurs. Le siège supplémentaire à l’intérieur de la Colombie-Britannique est un domaine dans lequel les conservateurs sont susceptibles de gagner », a-t-il déclaré. « Ce sont donc eux qui bénéficient des nouveaux sièges qui sont ajoutés. »

Un siège ajouté à Brampton, en Ontario. cette région pourrait faire pencher la balance en faveur des libéraux, a déclaré Grenier.

Le premier ministre Justin Trudeau s'entretient avec Jayme Poisson, animateur de l'émission Front Burner de CBC, sur les frustrations suscitées par l'approche de son gouvernement pour lutter contre la crise du logement et la hausse des prix des épiceries, ainsi que sur l'attrait croissant de Pierre Poilievre.

Grenier a déclaré qu’il est important de garder à l’esprit que les tendances plus larges en matière de soutien aux partis et l’état de la campagne jouent des rôles beaucoup plus importants dans le résultat d’une élection que les changements apportés à la carte des circonscriptions. Un changement de limite de circonscription qui rapporterait quelques centaines de voix supplémentaires aux libéraux n’aurait pas beaucoup d’importance s’ils perdaient des milliers de voix supplémentaires en raison d’un soutien plus large, a-t-il déclaré.

« Personne ne gagne une élection ou ne forme un gouvernement simplement à cause d’un changement de carte », a déclaré Grenier. « Mais si nous nous retrouvons aux prochaines élections et que celles-ci sont vraiment serrées et qu’elles se résument à quelques sièges, alors oui, la carte sera vraiment importante. »

Fred DeLorey, le stratège conservateur qui a dirigé la campagne 2021 de l’ancienne chef Erin O’Toole, est plus enthousiaste quant à ce que la carte signifie pour le soutien aux conservateurs.

«Je ne sais même pas si j’aurais pu concevoir une meilleure carte pour les conservateurs», a-t-il déclaré à CBC News.

« C’est fantastique. »

Les effets localisés peuvent être importants

Dan Arnold, un stratège qui a mené des sondages pour les libéraux fédéraux de 2015 à 2022, a déclaré que les partis analyseraient attentivement les cartes finales pour faciliter le processus d’identification des circonscriptions cibles.

Mais il a fait écho à la conclusion de Grenier selon laquelle il est peu probable que le changement des frontières soit un facteur décisif lors des prochaines élections.

« Je pense qu’à certains égards, les gens sont un peu préoccupés par les changements de vote lorsqu’on redessine la carte », a-t-il déclaré à CBC News.

Les changements de limites peuvent encore être décisifs dans les circonscriptions individuelles, a déclaré Grenier. De nouvelles cartes pourraient signifier qu’un siège dans les Laurentides serait transféré au Bloc, a-t-il déclaré, ou qu’une circonscription de Toronto s’étendrait dans la région du Grand Toronto et, ce faisant, donnerait une meilleure chance aux conservateurs.

Arnold a déclaré qu’il soupçonnait que les libéraux lorgneraient sur la rivière Desnethé-Missinippi-Churchill, un siège du nord de la Saskatchewan qui est maintenant composé presque entièrement de communautés autochtones.

Il a déclaré que même si la refonte décennale pourrait n’avoir que des effets marginaux, les tendances démographiques plus larges – comme l’influence croissante de l’Ouest canadien – sont des facteurs auxquels les libéraux doivent prêter attention.

Les commissions indépendantes ne tiennent pas compte des résultats partisans lorsqu’elles établissent leurs limites. Toutefois, les députés s’expriment souvent très ouvertement sur les changements apportés à leur circonscription et tentent d’influencer le processus en participant à des consultations publiques et en soumettant des objections formelles aux commissions.

C’était formidable de rejoindre l’équipe de Toronto hier pour défendre un problème aussi important ! #TOpoli L’élimination proposée de la circonscription fédérale de Don Valley-Est aura un effet négatif impact city, disent les politiciens de Toronto https://t.co/k4H52bIHla via @cp24 —@coteau

Les décisions les plus controversées prises par les commissions indépendantes sont celles qui éliminent complètement des circonscriptions. En Gaspésie, au Québec, par exemple, deux députés représenteront bientôt la péninsule au lieu de trois. Le Nord de l’Ontario perd une circonscription, tandis qu’un siège à Toronto est partagé entre ses voisins.

Non seulement ces décisions signifient moins de députés pour une région spécifique, mais elles obligent également les députés en exercice à décider s’ils souhaitent se présenter aux élections dans les circonscriptions voisines. Cela réduit le coup de pouce que les partis reçoivent généralement en ayant un candidat sortant, a déclaré Grenier.

« Cela uniformise un peu les règles du jeu », a-t-il déclaré. « Et s’il y a [are] certains cas où des députés sortants doivent s’affronter les uns contre les autres [for nominations], je veux dire, c’est une perte nette pour le parti, non ? Parce qu’ils préféreraient avoir deux titulaires. »

DeLorey a déclaré que la question de la nomination est particulièrement importante et qu’il appartiendra aux partis de décider s’ils doivent abriter les candidats sortants. Lors du dernier redécoupage, a-t-il déclaré, les conservateurs ont autorisé les candidatures gratuites.

« Tous nos titulaires ont dû passer par là. Ils ont dû le faire. Et certains d’entre eux ont perdu. Cela fait partie du processus démocratique », a-t-il déclaré.

« Il serait intéressant de voir si les partis s’en tiennent à cela. »