Une carte effrayante montre comment les retombées de type Tchernobyl se propageront à travers l’Europe alors que la Russie “prévoit une attaque contre la centrale nucléaire AUJOURD’HUI”

Les fuites de RADIATION de la plus grande centrale nucléaire d’Europe pourraient s’étendre sur des centaines de kilomètres et affecter 13 pays différents, a révélé une nouvelle carte terrifiante.

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, est sur le fil du rasoir, craignant que les forces russes n’organisent une attaque sous fausse bannière sur le site.

Les radiations d’une fuite potentielle à Zaporizhzhia pourraient se propager à travers l’Europe Crédit : @myroslavapetsa / Twitter

La plus grande centrale nucléaire d’Europe est aux mains des forces russes Crédit : AP

L’Ukraine a mené des exercices dans le pire des cas pour les fuites de rayonnement Crédit : AFP

Sur une carte partagée par la journaliste ukrainienne de la BBC Myroslava Petsa, le nuage de rayonnement d’une fuite potentielle à l’usine peut être vu se propager à travers l’Europe de l’Est en l’espace de trois jours, atteignant la frontière autrichienne.

Au total, 13 pays pourraient être touchés par les fuites radioactives de Zaporizhzhia, dont l’Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, la Pologne, la Roumanie, la Serbie, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et la Russie.

Le ministère russe de la Défense a mis en garde cette semaine contre un accident potentiel qui pourrait envoyer des déchets radioactifs jusqu’en Allemagne.

Il a affirmé que le système de sauvegarde de l’usine avait été endommagé, mais a blâmé les forces ukrainiennes pour les frappes de missiles à proximité.

L’avertissement de jeudi d’Igor Kirillov, chef des forces de défense radioactives, chimiques et biologiques de la Russie, est intervenu alors que les tensions montent au-dessus de la centrale, qui abrite six réacteurs nucléaires.

L’Ukraine a affirmé qu’une catastrophe nucléaire pourrait avoir lieu à Zaporizhzhia, le président du pays, Volodymyr Zelensky, affirmant que ses scientifiques sont en “contact constant” avec l’Agence internationale de l’énergie atomique.

L’usine est aux mains des forces de Poutine depuis les premiers stades de la guerre en Ukraine, mais les inspecteurs nucléaires disent qu’ils n’ont pas été autorisés à l’intérieur.

En mars, l’Ukraine a mis en garde contre une catastrophe nucléaire “10 fois plus importante que Tchernobyl” après que les forces russes ont bombardé la centrale depuis la ville voisine d’Enerhodar.

Les craintes grandissent d’une potentielle attaque de “provocation” contre l’usine aujourd’hui après que la Russie aurait ordonné à son personnel de ne pas se présenter au travail vendredi.

Environ 500 soldats russes de la Rosgvardia, la garde personnelle de Poutine, sont actuellement stationnés dans la centrale, ainsi qu’une vingtaine de spécialistes nucléaires du Kremlin.

Plusieurs centaines d’employés ukrainiens travaillent également toujours à l’usine.

Les services de renseignement militaire ukrainiens ont mis en garde contre les dangers supplémentaires posés par l’énorme quantité d’armes russes actuellement stockées dans la centrale nucléaire.

Tout dommage potentiel à Zaporizhzhia est un suicide Antonio Guterres

Des images de drones diffusées par l’Ukraine montrent des véhicules de combat blindés et des camions de munitions russes déplacés dans les salles des turbines du réacteur, dans une tentative apparente de les utiliser comme bouclier.

Le Times avait précédemment rapporté que les forces russes avaient organisé des attaques sous fausse bannière pour couper la centrale du réseau électrique ukrainien et éroder le soutien à Zelensky en Occident.

La Russie a déjà menacé de fermer l’usine – qui fournit de l’électricité à l’Europe – mettant des millions de personnes dans la région environnante en danger de coupures de courant alors qu’elle déploie des armes lourdes sur le site.

Andriy Yusov, porte-parole de la principale branche du renseignement militaire ukrainien, a déclaré que les travailleurs de la société nucléaire russe Rosatom avaient reçu l’ordre de ne pas entrer.

La centrale abrite six réacteurs nucléaires et fournit de l’électricité dans toute l’Europe Crédit : Reuters

Les forces russes ont saisi l’usine en mars Crédit : EPA

Le président turc Erdogan, effectuant sa première visite en Ukraine depuis le début de la guerre, s’est dit “inquiet” de la situation à Zaporizhzhia, ajoutant : “Nous ne voulons pas d’un autre Tchernobyl”.

Il rencontrait le chef de l’ONU Antonio Guterres dans la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, qui a également émis un avertissement sévère.

“Il faut dire les choses telles qu’elles sont”, a-t-il dit. “Tout dommage potentiel à Zaporizhzhia est un suicide.”

De son côté, la Russie impute les attaques à proximité de l’usine aux bombardements ukrainiens.

Vendredi, le chef du Conseil de sécurité russe, Nicola Patrushev, a affirmé que les forces ukrainiennes attaquaient Zaporizhzhia sur ordre des États-Unis.

“Sur la suggestion des Américains, les Ukrainiens attaquent constamment l’infrastructure critique de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia”, a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse russe TASS.

“Si une catastrophe d’origine humaine se produit, ses conséquences se feront sentir aux quatre coins du monde.”

Les responsables russes ont affirmé que leurs forces ne pouvaient pas quitter l’usine car leurs systèmes de défense aérienne la protégeaient du désastre.

Comme l’a rapporté l’agence de presse d’État russe RIA Novosti, le responsable Vladimir Rogov a déclaré : “Aujourd’hui, seuls les systèmes de défense aérienne russes et seuls les soldats russes protègent la centrale nucléaire de la destruction et des conséquences irréparables, d’une catastrophe d’origine humaine et de tout ce que l’humanité fera à gérer pendant des décennies. »

Le représentant permanent de la Russie auprès de l’AIEA a affirmé que les actions de l’Occident à Zaporizhzhia montrent qu’ils ne se soucient pas de la sécurité nucléaire.

L’Ukraine mène des exercices d’intervention d’urgence nucléaire dans la région de Zaporizhzhia alors qu’elle prévoit une fuite dans le pire des cas.