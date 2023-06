Une carte du génome qui comprend plus d’ethnies pourrait conduire à un meilleur diagnostic et traitement

L’année dernière, les scientifiques ont terminé la tâche capitale de cartographier complètement le génome humain – une réalisation qui, en la comparant aux informations génétiques d’un individu, aide à détecter les problèmes susceptibles de provoquer des maladies.

Mais cette carte était basée sur quelques dizaines d’individus seulement. Il ne rend pas compte de la diversité de la population humaine et peut conduire à des angles morts dans la recherche biomédicale. Maintenant, les scientifiques ont publié une ébauche d’une carte beaucoup plus diversifiée, appelée « pangénome ».

Il comprend le matériel génétique de 47 personnes d’Afrique, d’Asie, des Amériques et d’Europe.

« C’est vraiment excitant », a déclaré Guillaume Bourque, professeur au département de génétique humaine de l’Université McGill à Montréal, qui fait partie du Human Pangenome Reference Consortium qui a créé la première ébauche du pangénome.

« Les gens vont pouvoir détecter de nouvelles mutations génétiques importantes qui se trouvent dans ces régions qui étaient cachées, et ils vont pouvoir comprendre la nouvelle biologie qui en découle. »

Un génome humain est l’ensemble des instructions d’ADN trouvées dans une cellule individuelle nécessaires au développement et au maintien d’un être humain. Un pangénome est une collection de séquences génomiques censées représenter la diversité de l’espèce humaine.

Le pangénome devrait également contribuer à rendre la nouvelle technologie de test du génome plus accessible et abordable dans les laboratoires du monde entier. (Prapti Bamaniya/CBC)

Publié dans un étudier dans la nature en mai, le pangénome s’appuie sur ce premier séquençage du génome humain, qui était presque achevé il y a plus de deux décennies et terminé l’année dernière .

Environ 70% de ce génome était basé sur un individu d’ascendance afro-américaine, avec une ascendance mixte africaine et européenne. Les ancêtres d’Asie de l’Est étaient la deuxième source prédominante, et le reste provenait de personnes d’ascendance principalement européenne.

Le pangénome, en comparaison, contient du matériel de 24 personnes d’ascendance africaine, 16 des Amériques, six d’Asie et une d’Europe.

Qu’est-ce que cela signifie pour les recherches futures?

Les génomes diffèrent légèrement d’un individu à l’autre, mais les génomes de deux personnes sont en moyenne identiques à 99 %. Cependant, cette différence d’un pour cent pourrait contenir beaucoup d’informations, explique Gagan Gupta, professeur agrégé à l’Université métropolitaine de Toronto qui étudie la génomique fonctionnelle.

« Un génome contient des milliards de paires d’ADN, et un pour cent de cela est encore un très grand nombre qui peut avoir de nombreux effets sur un individu », a-t-il déclaré.

Par exemple, avec le premier génome, les chercheurs ont pu identifier le gène qui cause la fibrose kystique – une connaissance cruciale pour développer des thérapies géniques pour la traiter ou potentiellement la guérir.

Mais la fibrose kystique peut varier considérablement dans sa gravité et ses symptômes, et peut imiter d’autres maladies pulmonaires telles que l’asthme ou la bronchite, ce qui rend le diagnostic difficile.

Les recherches de Gupta ont révélé qu’il est bien diagnostiqué dans les pays occidentaux mais souvent sous-diagnostiqué en Inde, en Chine et dans certaines régions d’Afrique.

Mais avec le pangénome, Gupta espère faire avancer ses recherches et aider d’autres scientifiques à diagnostiquer plus de personnes.

« Nous pourrions identifier les patients dans ces régions qui pourraient répondre aux traitements actuellement disponibles ou les patients qui pourraient ne pas répondre sur la base de ces nouvelles données », a-t-il déclaré.

Lisa Strug, scientifique principale en génétique à l’hôpital SickKids de Toronto, affirme que de nombreuses maladies génétiques sont difficiles à diagnostiquer avec le premier génome de référence.

« Le pangénome nous aidera à éliminer ces régions sombres du génome qui abritent des variations qui contribuent à la maladie », a déclaré Strug.

Strug utilise un séquenceur du génome pour comprendre la composition génétique des individus. (Prapti Bamaniya/CBC)

Le diagnostic du cancer pourrait également être amélioré si les chercheurs intégraient le pangénome dans leurs recherches, explique Philip Awadalla, chercheur principal à l’Institut ontarien de recherche sur le cancer.

« Les personnes d’origines ethniques différentes peuvent avoir des pré-déterminants génétiques différents pour les cancers », a-t-il déclaré. « Cela peut non seulement améliorer le diagnostic mais aussi le traitement. »

Strug dit que le pangénome pourrait également aider à identifier de nouvelles voies de guérison pour certaines maladies génétiques.

« Cela peut entraîner de nouvelles thérapies potentielles ou nous pourrions prédire qui sera le plus susceptible afin que nous puissions intervenir plus tôt. »

Plus à venir

Il y a un long chemin à parcourir avant que les informations glanées du pangénome puissent être appliquées dans les établissements de soins de santé, dit Gupta, mais le projet est un pas en avant.

Il dit que cette dernière étape n’englobe toujours pas tout le monde, mais cela viendra avec plus de recherche et de temps.

« Quarante-sept personnes, ce n’est toujours pas extrêmement représentatif de toute la diversité de la population humaine. C’est donc encore, vous savez, un nombre relativement petit à partir duquel construire un génome humain de référence », a-t-il déclaré.

« Nous allons intégrer les génomes à la clinique à un moment donné, et la manière dont nous informons et identifions les variantes de ces génomes dépend de la disponibilité des références appropriées et des outils pour les cartographier », a déclaré Awadalla.

La prochaine partie de la recherche du consortium, qui devrait être publiée l’année prochaine, comprendra du matériel génétique provenant de 150 régions du monde – plus du triple de la quantité dans le pangénome actuel.

« C’est une étape très importante », a déclaré Gupta. « Savoir qu’encore plus et mieux est à venir est encore plus excitant. »