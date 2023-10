Une nouvelle carte des eaux souterraines de Mars vient d’être publiée et révèle des régions de la planète rouge où la glace pourrait être enfouie sous la surface pour que les futurs astronautes puissent l’utiliser.

Le HP Spectre Fold : un appareil, trois modes, tout Meh

Cette semaine, le projet de cartographie des glaces d’eau souterraines (SWIM) financé par la NASA libéré sa quatrième série de cartes, que l’agence spatiale qualifie de « la plus détaillée » depuis le début du projet en 2017.

À l’aide des données de plusieurs missions de la NASA, notamment Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Mars Odyssey et Mars Global Surveyor, SWIM identifie les emplacements possibles de glace souterraine sur Mars. Pour la dernière carte SWIM, les scientifiques se sont appuyés sur deux caméras à plus haute résolution embarquées à bord du MRO, qui orbite autour de Mars depuis 2006 à la recherche d’eau. En conséquence, la nouvelle carte offre une vue beaucoup plus détaillée des eaux souterraines que les itérations précédentes qui reposaient sur des imageurs, des radars, des cartographes thermiques et des spectromètres à plus faible résolution.

Un exemple de cratère d’impact exposant la glace sur Mars. Image : NASA/JPL-Caltech/Université de l’Arizona

Les données de la caméra contextuelle de MRO ont été utilisées pour affiner davantage les cartes de l’hémisphère nord, tandis que les données de HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment) ont été incorporées pour la première fois pour fournir la perspective la plus détaillée de la ligne de démarcation de la glace aussi proche de l’équateur que possible. possible, selon la NASA. HiRISE a même capturé un cratère d’impact de 492 pieds de large (150 mètres de large) avec un « filon de glace qui se cachait sous la surface », a écrit l’agence spatiale.

Le vaisseau spatial a détecté ce qui semble être de l’eau souterraine gelée le long des latitudes moyennes de Mars. Cette région de Mars est idéale pour l’atterrissage de futures missions car elle se caractérise par une atmosphère plus épaisse qui facilite le ralentissement des vaisseaux spatiaux lors de leur descente vers la surface martienne. Le véritable point idéal pour que les astronautes atterrissent sur Mars serait à l’extrémité sud de la région des latitudes moyennes nord, où il est suffisamment proche de la glace enfouie mais pas trop loin de l’équateur pour que les astronautes puissent profiter d’un temps légèrement plus chaud.

“Si vous envoyez des humains sur Mars, vous voulez les rapprocher le plus possible de l’équateur”, a déclaré Sydney Do, chef de projet SWIM au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, dans un communiqué. “Moins vous devez dépenser d’énergie pour garder les astronautes et leur équipement de soutien au chaud, plus vous en avez pour d’autres choses dont ils auront besoin.”

Les pôles martiens regorgent de glace, mais il y fait bien trop froid pour que les astronautes puissent survivre longtemps.

Une illustration d’astronautes travaillant à la surface de Mars. Illustration : NASA

La raison pour laquelle la NASA s’intéresse davantage à la glace trouvée sous la surface est que toute eau liquide trouvée sur Mars serait instable. L’atmosphère de Mars est si mince que l’eau s’évaporerait immédiatement. La glace souterraine, quant à elle, est conservée dans un endroit sûr où les astronautes peuvent forer des carottes de glace pour l’extraire.

La glace enfouie sera une ressource précieuse pour les futurs astronautes sur Mars qui pourront l’utiliser pour boire de l’eau ou pour fabriquer du carburant pour fusée. Cela, à son tour, leur permettra d’en transporter beaucoup moins à la surface de la planète rouge.

Les scientifiques souhaitent également savoir où se trouve la glace souterraine sur Mars afin de les aider à comprendre le climat de la planète tout au long de son histoire. « La quantité de glace d’eau trouvée dans les endroits situés aux latitudes moyennes martiennes n’est pas uniforme ; certaines régions semblent en avoir plus que d’autres, et personne ne sait vraiment pourquoi », a déclaré Nathaniel Putzig, autre co-responsable de SWIM au Planetary Science Institute, dans un communiqué. “La dernière carte SWIM pourrait conduire à de nouvelles hypothèses sur les raisons pour lesquelles ces variations se produisent.”

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.