Une carte de la Saint-Valentin de 224 ans révèle une femme qui fait exploser son amant pour la «  fantôme  »

La «plus ancienne» carte imprimée de la Saint-Valentin au monde de 1797 révèle l’histoire d’une femme réprimandant son amant pour l’avoir «fantôme». La carte, âgée de 224 ans, lit un message d’une femme amoureuse nommée Catherine Mossday à son amant, M. Brown, de Londres, lui demandant de la rencontrer et lui demandant les raisons de son refus.

Publiée le 12 janvier 1797, par John Fairburn de 146, Minories, Londres, la carte est illustrée d’un dessin délicat fait de fleurs, d’amours, de cœurs et d’inséparables avec un portrait de femme au milieu et adressée à un M. Brown de Dover Place, Kent Road, Londres. L’adresse de l’expéditeur, Catherine Mossday, est inconnue.

Le message se lit comme suit: « Comme je vous ai demandé à plusieurs reprises de venir, je pense que vous devez avoir une raison pour ne pas vous conformer à mes demandes, mais comme j’ai quelque chose de particulier à vous dire, je pourrais souhaiter que vous rendiez tout agréable de venir dimanche. ensuite sans faute et ce faisant vous obligerez votre désireux de bien.

La note se terminant par juste son nom sans aucune signature traditionnelle habituelle comme «vôtre» ou «amour» lorsqu’elle est décodée, selon le langage moderne, M. Brown semble avoir «fantôme» son amant.

«Ghosting» est un terme utilisé lorsqu’une personne met fin à une relation avec quelqu’un en coupant toute communication sans aucune explication.

La carte, maintenant appelée la plus ancienne carte imprimée de la Saint-Valentin qui existe, est conservée à la York Museums Gallery pour être exposée au public. Helen Thornton, conservatrice de la Galerie, en parlant à Le soleil, a expliqué pourquoi la carte se démarque des autres cartes de la Saint-Valentin qu’ils ont dans leur collection. Elle la décrit comme la plus ancienne carte imprimée de la Saint-Valentin au monde et les « motifs complexes magnifiquement réalisés » de la carte.

La pratique d’envoyer des cartes le jour de la Saint-Valentin était courante parmi les riches à l’époque géorgienne. La pratique est devenue populaire après le lancement du penny post à l’époque victorienne et est devenue une chose bon marché et abordable pour les masses.