Une carte choquante révèle où dans le monde il est encore légal pour les COUSINS de se marier – et cela pourrait vous surprendre

SI JUSTE l’idée d’épouser votre cousin vous fait sombrer, vous pourriez être surpris d’apprendre à quel point cette pratique est prolifique aujourd’hui.

Dans le monde, plus de 10 pour cent des mariages ont lieu entre cousins ​​germains ou germains.

Cette carte choquante révèle tous les endroits où le mariage entre cousins ​​est légal

Plus de 10 pour cent des mariages ont lieu entre cousins ​​germains ou germains Crédit : Alay

Il est bien connu que les enfants issus de mariages entre cousins ​​germains courent un risque accru de souffrir de troubles génétiques, et pourtant cette pratique est encore fortement favorisée dans des pays comme le Moyen-Orient et l’Asie du Sud.

Même au Royaume-Uni, rien n’empêche juridiquement le mariage de deux cousins.

Certaines cultures continuent de pratiquer le mariage entre cousins, étant entendu qu’il préserve les valeurs intactes, préserve la richesse familiale, maintient la famille géographiquement proche, maintient la tradition et renforce les liens familiaux.

Pendant ce temps, dans des juridictions telles que la Chine continentale, Taiwan, la Corée du Nord, la Corée du Sud, les Philippines et 24 des 50 États-Unis, cette pratique est légalement interdite.

Voici les endroits où il est encore légal pour les cousins ​​de se marier :

Moyen-Orient

Le mariage entre cousins ​​est autorisé au Moyen-Orient depuis toujours.

En Arabie centrale, les hommes ont le droit d’épouser la fille du frère de leur père.

Techniquement, les femmes ne sont pas obligées d’épouser leurs cousins ​​masculins, mais elles ne peuvent épouser personne d’autre sans leur consentement.

Des incidents choquants ont été enregistrés en Irak, au cours desquels des hommes ont assassiné leurs cousines parce qu’elles tentaient d’épouser quelqu’un d’autre.

L’anthropologue Ladislav Holý a un jour déclaré que cette pratique était l’expression d’une préférence moyen-orientale pour la solidarité avec la lignée paternelle, tandis que d’autres ont déclaré qu’elle était adoptée parce qu’elle permet aux hommes de contrôler les femmes.

Une étude de 2009 a révélé que les pays arabes ont l’un des taux de mariages entre personnes étroitement liées les plus élevés au monde et que le pourcentage de mariages entre cousins ​​germains pourrait atteindre 30 %.

Il ne s’agit pas non plus d’une tendance en voie de disparition, le Qatar, le Yémen et les Émirats arabes unis connaissant désormais une augmentation des taux de consanguinité.

Afrique

On estime que 35 à 50 pour cent de toutes les populations d’Afrique subsaharienne préfèrent ou acceptent les mariages entre cousins.

Les musulmans du plus grand groupe ethnique du Nigeria, les Haoussa, le pratiquent de manière préférentielle et autorisent les maris à avoir plusieurs épouses.

Une étude de 1974 a révélé que 51 pour cent des mariages parmi les Yoruba du Nigéria étaient entre parents proches, y compris les unions oncle-nièce.

L’Europe 

Le mariage entre cousins ​​​​au Royaume-Uni est légal et assez courant, tandis qu’en France, il est légal mais considéré comme tabou et relativement rare.

Une étude menée auprès d’une population de la classe moyenne londonienne dans les années 1960 a révélé qu’un mariage sur 25 000 avait lieu entre cousins ​​germains.

En Allemagne, c’est légal mais rare et controversé, et en Grèce, le mariage avec des cousins ​​​​au troisième degré est autorisé et considéré favorablement.

Dans certains autres pays européens, comme l’Espagne et l’Italie, le mariage entre cousins ​​est légal et accepté dans certaines régions mais pas dans d’autres.

Cette pratique était courante dans des régions italiennes comme la Calabre et la Sicile, où le mariage entre cousins ​​germains représentait près de 50 % de tous les mariages dans les années 1900.

Le Premier ministre des Pays-Bas a récemment proposé une interdiction du mariage entre cousins, qui viserait à empêcher les « mariages importés » en provenance d’autres pays.

États-Unis

En 2014, 19 États américains autorisent les mariages entre cousins ​​germains, sept n’autorisent que certains mariages entre cousins ​​germains et 24 interdisent les mariages entre cousins ​​germains.

Six États ont interdit les mariages entre cousins ​​germains une fois éloignés.

Asie de l’Est

Les deux régions administratives spéciales de Chine, Hong Kong et Macao, n’imposent aucune restriction au mariage entre cousins, bien qu’il soit interdit sur le continent.

Le mariage entre cousins ​​germains est autorisé au Japon, mais il est moins courant aujourd’hui qu’autrefois.

Asie du sud

Le mariage entre parents proches est légal et relativement courant en Afghanistan, avec 46,2 pour cent des unions entrant dans cette catégorie.

C’est également légal et courant au Pakistan, tandis que les attitudes varient considérablement selon les régions et les cultures en Inde.