Une carte portant l’adresse «quelque part en haut de la ville» est par miracle arrivée à la bonne maison.

Tracey Fitzharris, 43 ans, a révélé que la carte avait été postée par son amie de Duror en Écosse qui n’était pas sûre de son adresse et a décidé de créer sa propre version.

L’enveloppe, qui a été partagée en ligne par le destinataire, indiquait: «Quelque part en haut de la ville, St Ives, Cornwall».

Au dos de l’enveloppe, l’ami avait ajouté: «Grand amour au postie X».

La carte reçue par Tracey Fitzharris, 43 ans, a été envoyée avec l’adresse: « Quelque part en haut de la ville, St Ives, Cornwall »

Mme Fitzharris, qui a reçu la carte le 4 février, a déclaré Cornwall Live: «Juste avant Noël, mon ami a déménagé à Duror à quelques kilomètres de là (de Ballachulish).

«Alors j’ai eu sa nouvelle adresse et je lui ai envoyé une carte de Noël. Elle m’a appelé et m’a dit qu’elle se sentait mal parce qu’elle n’en avait pas envoyé et que je pourrais envoyer mon adresse.

« J’ai ri et j’ai dit non, je n’avais pas besoin d’une carte et FaceTime et le vin sont bien meilleurs et notre seule option de nos jours.

« Quoi qu’il en soit, la semaine dernière, j’ai subi une opération de la colonne vertébrale à l’hôpital Derriford de Plymouth, qui a été retardée en raison de Covid.

«L’opération a eu lieu deux jours avant mon anniversaire, j’ai donc passé la majeure partie de la journée à dormir.

« Je n’avais rappelé à aucun de mes amis mon anniversaire, mais parce qu’elle savait que je n’étais pas géniale, elle a décidé de m’envoyer une carte et a littéralement pensé » enculer » et l’a envoyée sans adresse.

Au dos de l’enveloppe, l’ami, qui avait récemment déménagé à Duror, avait ajouté: « Grand amour au postie X »

« Quoi qu’il en soit, il est arrivé hier et cela m’a fait sourire, elle était étonnée qu’il soit réellement arrivé. Nous avons passé du temps à en rire au téléphone hier.

« Elle ne m’a pas dit qu’elle l’avait envoyé au cas où il n’arriverait pas.

«Je suis content qu’elle ait mis un cachet dessus.

St Ives, qui se trouve au nord de Penzance et à l’ouest de Camborne, est divisée entre la région d’Upalong, la partie haute de la ville où vivent maintenant la plupart des habitants, et la région de Downalong.

La zone d’Upalong couvre domaines comprenant Penbeagle, St John’s In The Fields et Hellesveor à la périphérie ouest de la ville.

Contrairement aux parties centrale et Downalong de la ville, la région supérieure compte très peu de boutiques, galeries ou bars.

La population de St Ives lors du recensement britannique de 2011 était de 11 226 habitants.