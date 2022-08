Une carrière musicale est un pari risqué. Dans “Mija”, les enjeux sont encore plus élevés.

“Beaucoup d’entre nous, nous portons le poids de nos familles, et j’avais besoin d’un film comme celui-ci en grandissant”, a déclaré Muñoz dans une récente interview vidéo de Boyle Heights, en Californie, où des étagères en bois délimitées par des feuillages en cascade et des vases en porcelaine remplis la chambre. “Donc, je suis juste content qu’être dans ce siège en tant que protagoniste permette aux autres de se voir.”

Muñoz, le seul des trois enfants de ses parents à être né aux États-Unis, a grandi en jouant du saxophone et du violon dans une famille d’évangéliques qui espéraient qu’elle utiliserait ses talents pour devenir chef de culte. Au cours de l’été après sa deuxième année d’université, Ed Sheeran, avec un hochement de tête, l’a invitée sur scène chanter avec son tube “Lego House” lors d’un événement radio, ravivant sa passion pour la musique.

Elle a écrit des chansons et joué en direct pendant un certain temps, mais elle s’est rendu compte qu’elle était mal à l’aise sous les projecteurs et préférait travailler dans les coulisses. Son premier grand projet à elle seule a été de gérer Cucoun artiste pop de chambre à coucher qui a éclaté en restant fidèle à son héritage mexicain américain et en faisant de la musique pour les enfants latinos qui se sentaient invisibles.