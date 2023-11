Une caricature du Washington Post qualifiée de « raciste et ignoble » suscite la controverse | Conflit israélo-palestinien Actualités

L’image fait apparemment référence aux allégations occidentales selon lesquelles le Hamas utilise des enfants et des femmes palestiniennes comme boucliers humains.

Une caricature parue dans la section d’opinion du Washington Post a déclenché une controverse et suscité la colère face à sa représentation « raciste » et « orientaliste » des Arabes et des Palestiniens.

Intitulé Boucliers humains, il représente un homme vêtu d’un costume sombre à rayures, sur lequel est inscrit le Hamas en lettres blanches et grasses, pour le groupe palestinien.

Les sourcils de l’homme sont arqués, son nez est comiquement grand. Il a quatre enfants attachés à son corps, dont un bébé positionné sur la tête. Une femme – voilée et docile – censée représenter les femmes palestiniennes, se recroqueville derrière lui.

L’homme lève le doigt et le nuage de pensées au-dessus de lui indique : « Comment Israël ose-t-il attaquer des civils ? Selon la caricature publiée le 6 novembre, il s’agit du Hamas.

Le titre ainsi que la représentation d’enfants et d’une femme attachés à lui semblent faire référence aux allégations d’Israël, souvent répétées par les dirigeants occidentaux et reprises par de nombreux médias grand public, selon lesquelles le Hamas utilise des boucliers humains.

À côté de l’homme, de la femme et des enfants, flanqués d’un drapeau palestinien, se trouve un portrait partiel du Dôme du Rocher à Jérusalem-Est occupée et en dessous se trouve une lampe à huile.

La caricature a été publiée alors que plus de 10 000 Palestiniens de la bande de Gaza, dont 4 000 enfants, ont été tués dans des attaques militaires israéliennes depuis le début de la guerre le 7 octobre.

Deux jours après la publication, l’indignation sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site Internet du Washington Post s’est accrue.

Sur X, anciennement Twitter, un utilisateur a qualifié l’image de « plus que vile, sectaire et déshumanisante ».

D’autres ont déclaré que la déshumanisation rappelait les caricatures antisémites qui présentaient les Juifs sous un jour négatif.

“Je n’arrive pas à comprendre à quel point cela ressemble exactement à un personnage antisémite traditionnel, avec juste quelques caractéristiques modifiées”, a posté un utilisateur, tandis qu’un autre a écrit : “C’est notamment exactement ainsi qu’ils représentaient les Juifs dans les journaux européens des années 1930. .»

Sur le site Internet du Post, un lecteur a commenté : « Honte au Washington Post pour avoir utilisé des clichés racistes qui sont actuellement utilisés pour justifier un génocide où la majorité des tués sont des enfants. Déshumaniser n’importe quel peuple ouvre la voie à des injustices. Il est regrettable de voir le Washington Post alimenter ce feu raciste. Ce dessin et le fait qu’il ait été publié sont épouvantables.

Le dessin n’est pas sans rappeler ceux de l’hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo qui étaient désobligeants à l’égard du prophète Mahomet.

Des protestations ont éclaté dans les mondes arabe et musulman à cause de ces images ces dernières années.

Le caricaturiste Michael Ramirez, deux fois lauréat du prix Pulitzer, a déjà attaqué des Palestiniens. Dans un autre dessin animé, il joue sur le slogan « Black Lives Matter », pour en faire « Terrorist Lives Matter », sous-entendant que le soutien que les Noirs aux États-Unis ont manifesté aux Palestiniens équivaut à se ranger du côté du Hamas.