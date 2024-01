Une carence sournoise en vitamines peut être la cause de l’amincissement de vos cheveux, disent les dermatologues

Il n’est pas surprenant que la perte de cheveux devienne plus courante avec l’âge. La plupart du temps, plusieurs facteurs sont responsables de l’amincissement des mèches. Et cela inclut le manque de certains nutriments clés. Mais quelle carence en vitamines provoque la chute des cheveux et comment relancer la croissance ?

“Certains régimes restrictifs peuvent contribuer à la chute et à la modification des cheveux”, note Marisa Garshick, MDdermatologue en pratique privée et professeur adjoint clinique de dermatologie à Weill Cornell Médecine a New York. “De plus, des carences en certains minéraux peuvent rendre les cheveux plus faibles et moins susceptibles de pousser.”

Heureusement, déterminer quelle carence en vitamines cause votre perte de cheveux – et faire le plein de nutriments – peut aider à redonner vie à des mèches fines et molles.

Les causes les plus courantes de chute de cheveux

Il est normal que la croissance des cheveux ralentisse avec l’âge. En fait, jusqu’à 60% de femmes déclarent avoir des mèches moins nombreuses et plus fines à 60 ans. Les changements hormonaux qui se produisent pendant la ménopause sont en partie à blâmer, puisque les œstrogènes sont impliqués dans la croissance des cheveux, explique Annabelle García, MD, un dermatologue certifié à San Antonio, Texas, qui mène des recherches avec l’UT Southwestern Medical Center. La génétique joue également un rôle. Dans une Avancées en dermatologie et en allergologie étude, des antécédents familiaux de perte de cheveux étaient présents 62% des femmes qui souffraient eux-mêmes de perte de cheveux.

D’autres facteurs peuvent inclure :

Déficiences nutritionnelles: Vous pourriez être plus susceptible de manquer de certaines vitamines ou minéraux si vous réduisez vos calories ou si vous suivez un régime très restrictif, note le Dr Garcia. Dans certains cas âge peut également être un facteur, suggère un examen dans Nutriments. Notre corps a plus de mal à absorber les nutriments contenus dans les aliments au fil des années, et les personnes âgées peuvent être moins susceptibles d’avoir une alimentation équilibrée. Médicaments Comme les antiacides, les médicaments contre l’hypertension artérielle, les médicaments hypocholestérolémiants et l’hormonothérapie substitutive peuvent également affecter votre capacité à absorber certains nutriments.

Maladies auto-immunes : Selon le Dr Garshick, les maladies auto-immunes comme une thyroïde sous-active peuvent contribuer à la chute des cheveux.

Certains médicaments : Les médicaments de chimiothérapie, les anticoagulants, les médicaments contre l’hypertension, les antiépileptiques et les hypocholestérolémiants peuvent tous augmenter la perte de cheveux.

Stress extrême : La perte de cheveux peut résulter d’un stress émotionnel extrême (comme un divorce, un décès dans la famille ou des soucis financiers) ou d’un stress physique (comme une intervention chirurgicale ou une maladie ou une blessure grave), explique le Dr Garshick. (Cliquez pour savoir comment tonifier votre nerf vague avec de l’eau froide aide à annuler les conséquences du stress chronique sur votre corps.)

Comment savoir si vous perdez vos cheveux

Vous pouvez probablement savoir simplement en vous regardant dans le miroir si vos mèches sont devenues considérablement plus fines. “J’ai des patients qui disent : ‘Je peux voir ma partie, elle s’élargit’. Ou ‘J’avais une queue de cheval très robuste et maintenant elle est fine et cassante'”, explique le Dr Garcia.

D’autres indices peuvent vous avertir plus tôt. “Il est normal de perdre 50 à 100 cheveux par jour, et certaines femmes peuvent sentir qu’elles en perdent plus”, explique le Dr Garshick. Les signes révélateurs peuvent être la présence de touffes de cheveux dans votre brosse, sur le sol, sur votre taie d’oreiller ou près du drain de la douche, dit-elle.

Comment vérifier les carences en vitamines

Commencez par consulter un dermatologue certifié, recommande le Dr Garcia. Ils peuvent effectuer un test sanguin pour déterminer les nutriments dont vous pourriez manquer tout en évaluant d’autres facteurs qui pourraient également contribuer à votre perte de cheveux.

Si vous ne consommez pas suffisamment d’une certaine vitamine ou d’un certain minéral, vous et votre médecin pouvez également décider de la meilleure façon de corriger le problème. Des carences mineures peuvent souvent être résolues simplement en mangeant davantage de certains aliments. “Lorsqu’il s’agit de perte de cheveux, il est important d’avoir une alimentation bien équilibrée”, ajoute le Dr Garshick. Pas besoin de faire des folies avec des suppléments spécialisés et coûteux.

Cependant, si vous souffrez d’une carence sévère, votre médecin pourra vous recommander un supplément sous forme de pilule ou de perfusions IV. Mais vous ne devriez pas prendre de suppléments sans avoir obtenu le feu vert au préalable, prévient le Dr Garcia, car une consommation excessive de certaines vitamines ou minéraux pourrait en réalité être nocive.

Quelle carence en vitamines provoque la chute des cheveux ?

Votre corps dépend de certains nutriments pour faire pousser des mèches de cheveux fraîches et saines, souligne le Dr Garshick. Au fil du temps, ne pas consommer suffisamment de ces vitamines pourrait laisser vos cheveux plus fins et moins sains. Mais lorsqu’il s’agit de savoir quelle carence en vitamines spécifique provoque la chute des cheveux, selon les Dr Garshick et Garcia, six délinquants courants peuvent jouer un rôle.

1. Fer à repasser

Environ 10 % des femmes ménopausées sont déficient en fer. Et “parfois, les patients ayant un faible taux de fer remarquent qu’ils en excrétent davantage”, explique le Dr Garcia. Le fer est un ingrédient clé des cellules ciliées, et ne pas en consommer suffisamment peut stresser le corps et provoquer la chute brutale d’un grand nombre de cheveux. arrêter de grandir et hangar.

Combien vous avez besoin: 8 mg par jour

Où le trouver : “Le fer peut être trouvé dans les céréales enrichies, les épinards, la viande rouge maigre, le poulet et le poisson, ainsi que le tofu et les haricots, bien que certaines personnes puissent avoir besoin d’un supplément”, explique le Dr Garshick. Dans la mesure du possible, consommez des aliments riches en fer et source de vitamine C (comme les oranges, les fraises, le brocoli ou les poivrons). Cela aide votre corps à absorber jusqu’à 6 fois plus de ferselon une revue dans ACS Oméga.

Les aliments riches en fer comme les épinards et le poulet aident à inverser la chute des cheveux

2. Zinc

La perte de cheveux est un signe courant d’une carence en zinc. Heureusement, renforcer vos niveaux peut aider stimuler une nouvelle croissancej’ai trouvé une critique dans Dermatologie et Thérapie. “Le zinc aide à soutenir les diverses protéines impliquées dans le maintien et la promotion du soutien structurel des cheveux”, explique le Dr Garshick. (Cliquez pour savoir comment le jumelage zinc avec quercétine peut également renforcer votre immunité.)

Combien vous avez besoin: 8 mg par jour

Où le trouver : Bœuf, céréales de petit-déjeuner enrichies, porc, poitrine de dinde, graines de citrouille, fromage cheddar, lentilles, arachides et crevettes.

3. Folate

Comme le fer, le folate est un élément constitutif de nouvelles mèches de cheveux, explique le Dr Garshick. Et bien que les recherches soient limitées, certaines preuves suggèrent qu’une carence en nutriments pourrait entraîner chute de cheveuxa conclu l’examen Dermatologie et Thérapie.

Combien vous avez besoin: 400 mcg de DFE par jour

Où le trouver : Légumes-feuilles, choux de Bruxelles, céréales pour petit-déjeuner enrichies, avocat, laitue romaine, pois aux yeux noirs et haricots rouges.

4. Protéine

“L’apport en protéines est important pour soutenir la force et la croissance des cheveux et des ongles”, note le Dr Garshick. Cela pourrait être dû au fait que certains acides aminés protéiques sont impliqués dans la capacité de votre corps à utiliser du fer et du zincqui sont directement liés à la croissance des cheveux, suggère une étude du Baylor College of Medicine.

Combien vous avez besoin: Au moins 0,8 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel est recommandé pour les adultes. Mais pour optimiser la croissance des cheveux, essayez d’obtenir 1 à 1,2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel. Cela représente environ 75 à 90 grammes de protéines pour une femme de 165 livres.

Où le trouver : Viande rouge maigre, volaille, fruits de mer, yaourt grec, fromage cottage, lait, œufs, haricots, légumineuses, tofu, noix et graines. (Cliquez pour découvrir à quel point la mode café protéiné peut augmenter votre apport en ce nutriment clé d’une manière délicieuse.)

Un petit-déjeuner riche en protéines, comme des œufs et des saucisses, aide à faire pousser des mèches plus épaisses.

5. Biotine

La biotine, vitamine B, est impliquée dans la production de kératine. Il s’agit d’une protéine clé qui contribue à former la couche externe de vos cheveux et de vos ongles. “Parce que ceux qui sont vraiment déficients en biotine ont les cheveux clairsemés et les ongles cassants, on pense qu’en remplaçant la biotine, vous pouvez renforcer à la fois les cheveux et les ongles”, explique le Dr Garshick. “La mise en garde est que la plupart des gens ne sont pas vraiment déficients en biotine.” Et le jury ne sait toujours pas si compléter fait vraiment une différence, selon la recherche. Votre médecin peut vous prescrire un test sanguin pour vérifier vos taux de biotine en cas de doute.

Combien vous avez besoin: 30 mcg par jour

Où le trouver : Œufs, saumon, porc, graines de tournesol, patates douces, amandes, thon, brocoli et épinards.

6. Vitamine D

Il a été démontré que les personnes souffrant de perte de cheveux niveaux inférieurs de vitamine D que ceux qui ont les cheveux plus fournis, selon la revue Dermatologie et Thérapie. En particulier, « cela peut contribuer à la chute des cheveux chez les femmes atteintes de maladies auto-immunes ». [like alopecia areata]”, bien que les experts ne comprennent pas encore complètement pourquoi, dit le Dr Garcia. (Cliquez pour découvrir comment un Vitamine D un déficit peut également provoquer de la fatigue.)

Combien vous avez besoin: 600 UI par jour pour les femmes âgées de 50 à 70 ans et 800 UI par jour pour les femmes de plus de 70 ans

Où le trouver : “Il est généralement préférable d’obtenir de la vitamine D sous forme de supplément, car on ne la trouve pas dans de nombreux aliments”, note le Dr Garshick. “Mais on peut le trouver dans des aliments enrichis comme le saumon, les œufs, le lait et les céréales.” Votre corps produit également naturellement de la vitamine D lorsque la peau nue est exposée aux rayons du soleil. Essayez de retrousser vos manches et de sortir dehors à midi pendant 10 à 20 minutes pour augmenter votre niveau.

Profiter du soleil aide à combler une carence en vitamine D

Dans combien de temps pouvez-vous voir des résultats ?

Inverser une carence en vitamines qui provoque la chute des cheveux conduira généralement à des cheveux plus épais et plus sains. Cela peut cependant prendre un certain temps. “Je dis aux patients que c’est un jeu de patience”, explique le Dr Garcia. “Les cheveux mettent du temps à se remettre de tout facteur de stress. Je dis de leur donner au moins 4 à 6 mois pour voir des résultats.”

