Puisqu’elle peut être produite par la peau humaine lorsqu’elle est exposée au soleil, la vitamine D est communément appelée « vitamine du soleil ». Passez du temps dehors avec vos bras, vos jambes et votre visage exposés, surtout sous le soleil de midi. Essayez de sortir 10 à 30 minutes par semaine, ou plus selon votre teint et votre zone géographique.

Les besoins du corps en vitamine D sont continus et il est important de les maintenir. Cependant, au fil du temps, il a été constaté que les suppléments traditionnels suivent une évolution particulière qui prend souvent beaucoup de temps pour montrer ses effets et ne constitue parfois qu’une approche efficace. Les suppléments nutraceutiques peuvent offrir une manière plus flexible et plus agréable de répondre à ces besoins, permettant aux individus de les intégrer de manière transparente dans leur mode de vie.