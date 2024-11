Une carence en vitamine D peut déclencher des maladies auto-immunes. Voici pourquoi. : Alerte Science

Vitamine D est important pour notre santé globale, et les scientifiques ont maintenant fait des découvertes notables sur la manière dont une carence précoce dans la vie peut déclencher des problèmes avec le système immunitaire de l’organisme.





Des chercheurs de l’Université McGill au Canada ont utilisé une combinaison de techniques d’analyse pour examiner de près des souris génétiquement modifiées pour ne pas produire naturellement de vitamine D.





Ils ont constaté que le thymus – un petit organe qui entraîne notre système immunitaire – vieillit plus rapidement chez ces souris, permettant aux cellules immunitaires auto-attaquantes de se développer.





Nous savons que le thymus a un rôle important en éduquant la force de défense des cellules T de notre corps pour qu’elle ne s’attaque pas aux cellules saines, et nous connaissons également la vitamine D est étroitement lié à ce processus également. Aujourd’hui, ces relations biologiques sont beaucoup plus claires.





« Nos découvertes apportent une nouvelle clarté à ce lien et pourraient conduire à de nouvelles stratégies de prévention des maladies auto-immunes », dit John White, physiologiste de l’Université McGill.

Les souris incapables de produire de la vitamine D se sont retrouvées avec un thymus plus petit et contenant moins de cellules. Il y avait également des signes biologiques de vieillissement prématuré de l’organe et des niveaux inférieurs d’un régulateur auto-immune clé.





Il montre comment une carence en vitamine D peut entraîner une moindre protection contre les maladies auto-immunes, dans lesquelles le corps attaque par erreur ses propres cellules, entraînant des complications de santé.





« Un thymus vieillissant entraîne un système immunitaire défaillant » dit Blanc. « Cela signifie que le thymus devient moins efficace pour filtrer les cellules immunitaires qui pourraient attaquer par erreur les tissus sains, augmentant ainsi le risque de maladies auto-immunes comme le diabète de type 1. »





Basé sur recherches antérieuresles experts pensent que la vitamine D est particulièrement cruciale chez les enfants, car la formation très importante des lymphocytes T dans le thymus se produit jusqu’à l’âge de 20 ans. À mesure que nous vieillissons, les bienfaits de la vitamine D – du moins à cet égard – semble moins clair.





Cela rend ces résultats particulièrement pertinents pour les jeunes. Jusqu’à présent, cela n’a été démontré que chez la souris, mais notre thymus fonctionne de manière similaire. Il y a donc de bonnes raisons de croire que les mêmes processus biologiques sont en jeu chez l’homme.





Les chercheurs envisagent déjà d’étudier comment la vitamine D affecte le thymus humain (quelque chose qui n’a jamais été étudié auparavant).





Il y a encore un débat sur l’efficacité des suppléments de vitamine D, même si le consensus général est qu’ils peuvent être bénéfiques. si un individu est déficient – ​​dans certains domaines de la santé.





Nous savons désormais que le manque de cette vitamine essentielle, peut-être en raison d’un manque de soleil quotidien, peut réellement désavantager notre système immunitaire dès notre plus jeune âge.





« Si vous avez un jeune enfant, il est important de consulter votre médecin pour vous assurer qu’il en consomme suffisamment », dit Blanc.

La recherche a été publiée dans Avancées scientifiques.