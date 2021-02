De nouvelles recherches menées en Inde suggèrent qu’une carence en protéine alpha-anti-trypsine (AAT) dans les populations d’Europe et d’Amérique du Nord peut avoir contribué à la propagation relativement rapide de Covid-19 par rapport à l’Asie.

Publiée dans la revue Infection, Genetics and Evolution, la nouvelle étude examine le rôle joué par une protéine protectrice des poumons dans la propagation de la pandémie en Occident par rapport à l’Asie.

Plus précisément, des chercheurs de l’Institut national de génomique biomédicale (NIBMG) de Kalyani, au Bengale occidental, ont examiné les moyens par lesquels la mutation D614G, prédominante dans les premières vagues en Europe et en Amérique du Nord, s’est propagée si rapidement.

Entre février et mars 2020, environ 64,11% des personnes atteintes de Covid-19 ont été infectées par la variante D614G, contre seulement 1,95% en janvier.

Il a fallu 2,15 mois pour atteindre une fréquence relative de 50 pour cent dans la population en Europe et 2,83 mois en Amérique du Nord, mais 5,5 mois pour atteindre la même prévalence en Asie de l’Est.

Aussi sur rt.com « Tout comme un vaccin contre la grippe »: les gens devront peut-être prendre le vaccin Covid-19 chaque année « pendant plusieurs années », déclare le PDG de Johnson & Johnson

Les chercheurs préviennent que leur analyse se concentre davantage sur la transmissibilité et la propagation de l’agent pathogène à travers le corps, mais pas nécessairement sur la gravité de la maladie dans chaque région.

«Pour que le coronavirus pénètre dans les cellules, sa protéine de pointe se lie au récepteur ACE2 dans les cellules humaines, et l’enzyme humaine TMPRSS2 clive à la jonction de deux sous-unités S1 et S2 de la protéine, permettant au virus de fusionner avec la cellule», a déclaré l’auteur correspondant de l’étude Nidhan K. Bis était du NIBMG.

La mutation D614G dans la protéine de pointe offre au virus un point d’entrée supplémentaire dans les cellules humaines.

La protéine élastase neutrophile nettoie les infections bactériennes dans les poumons, mais des niveaux élevés peuvent faire plus de mal que de bien.

Par conséquent, cette protéine est modérée par l’AAT, dont la fonction principale est de réduire les lésions tissulaires et l’inflammation des poumons.

Cependant, l’équilibre délicat entre ces deux éléments est déséquilibré dans de larges pans des populations européennes et nord-américaines en raison d’une carence en AAT, notamment en Italie et en Espagne, les épicentres de Covid-19 en Europe.

Aussi sur rt.com « Je suis toujours debout »: Elton John et Michael Caine encouragent les Britanniques encore à risque à se faire vacciner contre Covid-19 (VIDEO)

«Le problème est que les personnes présentant des déficiences en AAT ont des niveaux élevés de neutrophiles et si elles sont infectées par le virus SARS-CoV-2 avec la mutation D614G, leurs cellules peuvent rapidement absorber le virus et pénétrer dans tout le système». disent les chercheurs.

Cette carence, en combinaison avec une variété d’autres facteurs, pourrait expliquer la propagation relativement rapide de cette maladie et d’autres mutations du coronavirus à travers l’Europe et les États-Unis, y compris les nouvelles variantes du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud, qui se vantent toutes les deux de la même chose. « colonne vertébrale » comme la mutation D614G.

Les scientifiques suggèrent qu’à la suite de recherches plus approfondies et d’analyses ultérieures, la supplémentation en AAT pourrait faire partie des futures mesures préventives de lutte contre la pandémie.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!