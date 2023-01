Une cardiologue partage les 4 pires aliments pour l’hypercholestérolémie et ce qu’elle mange pour garder son « cœur en bonne santé »

Le cholestérol LDL (lipoprotéines de basse densité) s’accumule dans les artères et forme une plaque qui bloque le flux sanguin vers le cerveau. Le cholestérol HDL (lipoprotéines de haute densité) capte le LDL et l’amène au foie pour y être traité.

Oui, cela inclut les hamburgers, les côtes levées, le steak et les côtelettes de porc. Si vous ne voulez pas supprimer complètement la viande rouge, concentrez-vous sur de petites quantités de viande maigre. Et par petit, je veux dire une portion allant jusqu’à trois onces – et mangez de la viande rouge au maximum, une fois par semaine.

L’Organisation mondiale de la santé a classifié les viandes transformées telles que le bacon, les hot-dogs et le salami comme cancérigènes. La viande transformée est également chargée en sodium et en graisses saturées.

Les biscuits, gâteaux et pâtisseries produits en masse sont souvent denses en calories, pauvres en nutriments et contiennent de grandes quantités de matières grasses (en particulier les graisses saturées comme le beurre et le shortening) et de sucre. Tous ces éléments sont les grands coupables de l’hypercholestérolémie.

Que manger à la place : Cuisinez à la maison et contrôlez la quantité et le type de matières grasses et de sucre que vous utilisez.

Dre Elizabeth Klodas est cardiologue et fondateur de Aliments de la première étape. Formée à la Mayo Clinic et à Johns Hopkins, la Dre Klodas a publié des dizaines d’articles scientifiques tout au long de sa carrière, écrit un livre pour les patients, “Tuez le géant : le pouvoir de la prévention pour vaincre les maladies cardiaques,″ et a été rédacteur en chef fondateur de Cardiosmart.org.

