Une cardiologue partage 6 choses à ne jamais faire pour la santé cardiaque

La santé cardiovasculaire des femmes a toujours été sous-diagnostiquée, sous-étudiée et sous-traitée. En fait, il n’y a pas si longtemps, nous avons appris que la biologie cardiovasculaire des femmes diffère de celle des hommes, qui ont toujours été au centre du système de santé.

Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès pour les deux sexes aux États-Unis. selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les maladies cardiovasculaires tuent plus de femmes que toutes les formes de cancer réunies, mais de nombreuses femmes ignorent encore que les maladies cardiovasculaires constituent leur plus grande menace pour la santé. En fait, près de 45 % des femmes de plus de 20 ans vivent avec une forme de maladie cardiovasculaire. Pour les femmes en particulier, certains modèles de santé qui apparaissent dès l’enfance peuvent conduire ou prédire le développement de certaines maladies cardiaques à l’avenir.

Par exemple, avoir vos premières règles à 10 ans ou avant augmente votre risque d’événements cardiaques. Les complications de la grossesse telles que la prééclampsie et le diabète gestationnel peuvent également être des signes avant-coureurs de futurs problèmes cardiaques. La ménopause précoce et la postménopause sont toutes deux considérées comme des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires chez les femmes.

D’autres problèmes de santé courants chez les femmes peuvent augmenter le risque de maladie cardiaque, notamment la migraine, le syndrome des ovaires polykystiques, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et les maladies inflammatoires de l’intestin.

Le dépistage des maladies cardiovasculaires doit devenir aussi systématique qu’une mammographie ou un test Pap. Il existe des outils de dépistage, notamment des calculateurs de risque et un test de score de calcium, qui peuvent tous deux aider à prédire le risque futur de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral d’une femme.

Même si vous ne parvenez peut-être pas à contrôler certains facteurs de risque de maladies cardiaques, 80 % des maladies cardiovasculaires peuvent être évitées grâce à des choix de mode de vie. Vous pouvez donner la priorité à des habitudes saines pour le cœur, comme faire de l’exercice régulièrement, avoir une alimentation équilibrée et ne pas boire ni fumer.

Ces choix peuvent être difficiles à respecter – je comprends ! Prendre soin de son cœur peut sembler être un travail en soi, alors ces six éléments non négociables m’aident à réussir.

Je n’expliquerais jamais la douleur ou l’inconfort

Si vous ressentez des douleurs thoraciques, vous pourriez être responsable d’un reflux acide, de brûlures d’estomac ou de stress, mais cela pourrait être lié à un problème cardiaque. De nombreux aspects du cœur pourraient être responsables de votre inconfort, des artères aux valvules en passant par la muqueuse du cœur, et un cardiologue peut explorer ces éléments pour identifier la source de votre douleur.

Même une douleur légère ou brève peut être le signe avant-coureur de quelque chose de plus grave. D’autres signes possibles de problèmes cardiaques peuvent inclure : des douleurs à la mâchoire, des douleurs à l’épaule, la sensation que votre soutien-gorge est trop serré, une sensation d’essoufflement lorsque vous marchez, de la fatigue, des symptômes pseudo-grippaux, de la transpiration, des nausées et des limitations soudaines lorsque vous faites de l’exercice.

Une fois que vous constatez que quelque chose ne va pas, le timing devient crucial. Des douleurs thoraciques et d’autres symptômes cardiaques peuvent survenir des semaines avant un événement cardiaque. Une intervention précoce fait donc toute la différence.

Je n’ignorerais jamais mes chiffres critiques

À partir de la vingtaine, vous souhaiterez commencer à suivre ces quatre chiffres :

Pression artérielle

Cholestérol

Glycémie

Indice de masse corporelle

Une tension artérielle idéale est de 120/80 mm Hg, et tout ce qui dépasse 130/80 mm Hg est considéré comme une hypertension artérielle.

Un panel de cholestérol ou de lipides affiche quatre chiffres : le cholestérol total, le cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL), le cholestérol des lipoprotéines de haute densité (HDL) et les triglycérides.

Les cardiologues examinent toutes les valeurs de cholestérol, mais surtout votre LDL, ou « mauvais » cholestérol. Des niveaux élevés de LDL peuvent endommager la muqueuse délicate de vos artères, entraînant l’accumulation de plaque dans les parois des artères. La plaque située sur les parois artérielles peut provoquer des douleurs thoraciques et un essoufflement, et si cette plaque se rompt, cela peut entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Une plage idéale de LDL est inférieure à 100.

Si vous souffrez déjà d’une maladie cardiaque, votre médecin préférera probablement voir des niveaux de LDL inférieurs à 70. Et si vous présentez un risque particulièrement élevé, ce niveau devrait être inférieur à 55. En ce qui concerne les LDL, plus il est bas, mieux c’est.

Les cardiologues recherchent également de plus en plus la lipoprotéine (a), un type de cholestérol génétiquement déterminé associé aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et aux valvulopathies aortiques. Les cardiologues ont récemment commencé à recommander aux patients de se faire dépister au moins une fois dans leur vie.

Vous devez également porter une attention particulière à votre A1C, qui mesure la glycémie moyenne au cours des derniers mois. Un nombre compris entre 5,7 et 6,4 est considéré comme un prédiabète, selon l’American Diabetes Association. Une lecture de 6,5 ou plus est considérée comme un diabète, et tout ce qui est inférieur à 5,7 est considéré comme normal.

L’IMC n’est pas toujours un marqueur parfait de la santé car il ne prend pas en compte le poids musculaire. En général, cependant, un IMC compris entre 18 et 25 est considéré comme normal, entre 25 et 30 est considéré comme un surpoids et au-dessus de 30 est considéré comme obèse. Si vous vous trouvez en surpoids ou obèse, parlez-en à votre médecin.

Je ne serais jamais ignorant de mon histoire familiale

Tout le monde devrait interroger les membres de sa famille sur ses antécédents en matière de santé cardiovasculaire. Supposons que votre mère ou votre sœur ait eu un événement cardiaque tel qu’un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, un stent ou un pontage avant 65 ans – cela indique au médecin que vous avez des antécédents familiaux positifs. Et si vous avez un parent de sexe masculin ou un frère ou une sœur qui a vécu les mêmes événements avant 55 ans, cela est considéré comme une histoire familiale positive précoce.

D’autres affections affectant le cœur peuvent également être génétiquement déterminées et transmises. Il est important de vous demander si vous avez des antécédents familiaux d’insuffisance cardiaque, de mort subite d’origine cardiaque, d’anomalies électriques du cœur, d’anévrismes de l’aorte ou de taux de lipides élevés.

Je ne penserais jamais que je suis à l’abri des maladies cardiaques

Il n’existe aucune image de ce à quoi ressemble une personne atteinte d’une maladie cardiaque. Même si vous êtes actif, mangez sainement et ne fumez pas et ne buvez pas, vous n’êtes pas nécessairement à l’abri et vous pourriez quand même développer une maladie coronarienne. De plus, même si vos artères sont saines, vous pourriez avoir une valvule cardiaque serrée ou qui fuit, des anévrismes de l’aorte, une valvulopathie cardiaque, des arythmies ou des cardiomyopathies.

N’oubliez pas que les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les hommes et les femmes, chacun doit donc tenir compte du risque qu’il court.

Je ne négligerais jamais la gestion du stress ou la santé mentale

Il existe un lien entre l’esprit et le cœur, et trop de stress peut entraîner des événements cardiaques, notamment des crises cardiaques. J’interroge donc chacun de mes patients sur leur niveau de stress et ce qu’ils font pour atténuer ce stress.

Pour les personnes souffrant de facteurs de stress inévitables, je recommande de prendre de courtes pauses pour réduire votre stress tout au long de la journée afin d’éviter d’être constamment en mode combat ou fuite. Par exemple, je recommande de méditer ne serait-ce que 10 minutes par jour et de faire de courtes promenades. Même si vous ne parvenez peut-être pas à éliminer totalement le stress de votre vie, trouver du temps pour le réduire peut faire toute la différence.

J’interroge également les patients sur leur santé mentale. L’anxiété, la dépression et d’autres problèmes comme le SSPT peuvent tous affecter votre santé cardiovasculaire. Un thérapeute peut être d’une grande aide, même si vous ne souffrez pas de problèmes de santé mentale, et la connexion avec votre système de soutien composé d’amis et de famille peut être inestimable.

Je ne lésinerais jamais sur le sommeil

Le sommeil n’a pas été suffisamment mis en avant lorsqu’il s’agit de questions de cœur. De nombreux processus corporels se produisent pendant que vous dormez, et ne pas en consommer suffisamment a été associé à une mauvaise santé cardiovasculaire. Les troubles respiratoires du sommeil, tels que l’apnée du sommeil, peuvent contribuer à l’hypertension artérielle et à des rythmes cardiaques anormaux.

Je recommande généralement aux patients de viser sept à huit heures de sommeil et de donner la priorité à une hygiène de sommeil constante avant de se coucher – cela inclut de dormir dans une pièce fraîche et sombre et d’éviter les écrans afin que votre esprit puisse se détendre. Si mes patients ont du mal à s’endormir et à rester endormis, je leur suggérerai un médecin du sommeil, qui étudiera la possibilité qu’ils souffrent d’apnée du sommeil ou d’insomnie.

La santé cardiaque n’est pas facile. C’est quelque chose que vous devez faire un effort pour prioriser, depuis le régime alimentaire et l’exercice jusqu’au respect des rendez-vous chez le médecin et à la surveillance des changements dans votre corps. Je suis cardiologue et j’ai encore des jours où j’ai du mal à prendre un déjeuner nutritif ou à me lever assez tôt pour aller sur le tapis roulant.

C’est difficile, mais ces petits choix sont payants, comme augmenter progressivement votre compte d’épargne pour la santé cardiaque. Il est essentiel que chaque femme donne la priorité à sa santé cardiovasculaire et s’assure de trouver un médecin qui lui permet de se sentir vue et entendue. Assurez-vous de nourrir et d’aimer votre cœur – c’est l’une des relations les plus précieuses que vous ayez jamais eues.