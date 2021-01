Des milliers de migrants du Honduras sont entrés au Guatemala et prévoient de continuer vers le nord jusqu’aux États-Unis, ce qui pourrait constituer un premier test des politiques d’immigration du président élu Joseph R. Biden Jr., qui s’est engagé à alléger les restrictions en matière d’asile de l’administration Trump.

Après que quelques centaines de personnes aient pu passer devant la police des frontières vendredi, des milliers d’autres ont suivi le Guatemala samedi. Les responsables ont déclaré qu’entre 7000 et 9000 personnes étaient entrées dans le pays, dont beaucoup contournaient les contrôles de coronavirus.

le gouvernement du Guatemala a dit qu’il «regrette cette violation de la souveraineté nationale et appelle les gouvernements centraméricains à prendre des mesures pour éviter de mettre leurs habitants, ainsi que les communautés traversées par ces personnes, en danger face à la pandémie».

On s’attend à ce que les migrants rencontrent des obstacles continus le long de leur route. Les autorités guatémaltèques ont mis en place des points de contrôle, bloqué des parties de la caravane non loin de son entrée au Guatemala et ont pu commencer à rapatrier certains des migrants en bus, L’Associated Press a rapporté.