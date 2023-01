Une capsule radioactive reste perdue en Australie, une société minière s’excuse

Une société minière s’est excusée dimanche pour avoir perdu une capsule hautement radioactive sur un tronçon de 1 400 kilomètres de l’Australie-Occidentale, alors que les autorités parcouraient des parties de la route à la recherche de la substance minuscule mais dangereuse.

La capsule faisait partie d’un appareil qui serait tombé d’un camion alors qu’il était transporté entre un site minier du désert et la ville de Perth le 10 janvier.

Le camion transportant la capsule est arrivé à un dépôt de Perth le 16 janvier. Les services d’urgence ont été informés de la capsule manquante le 25 janvier.

Les services d’urgence d’Australie-Occidentale ont fait appel à d’autres États australiens et au gouvernement fédéral pour les aider à trouver la capsule car ils manquent d’équipement. La capsule mesure huit millimètres sur six millimètres, et les gens ont été avertis qu’elle aurait pu, sans le savoir, se loger dans les pneus de leur voiture.

La source en céramique de césium 137, couramment utilisée dans les jauges de rayonnement, émet des quantités dangereuses de rayonnement, équivalant à recevoir 10 rayons X en une heure, a déclaré le directeur de la santé de l’Australie-Occidentale, le Dr Andrew Robertson. Il pourrait causer des brûlures de la peau et une exposition prolongée pourrait causer le cancer.

La capsule est montrée dans ce graphique à côté d’une pièce australienne de 10 cents. (Département des pompiers et des services d’urgence / Gouvernement d’Australie-Occidentale)

“Donc, si vous avez un contact ou si vous l’avez près de vous, vous pourriez soit vous retrouver avec des lésions cutanées, y compris des brûlures cutanées sur une période de temps. Et si vous l’avez assez longtemps près de vous, cela pourrait provoquer ce qu’on appelle la maladie aiguë des radiations. ; maintenant, cela prendra un certain temps”, a déclaré Robertson vendredi.

Le directeur général du géant minier Rio Tinto Iron Ore, Simon Trott, a déclaré que la société prenait l’incident très au sérieux et s’est excusé d’avoir suscité l’inquiétude du public.

L’intégralité de l’itinéraire de transport peut être recherché

“Nous reconnaissons que cela est clairement très préoccupant et sommes désolés pour l’alarme que cela a provoquée dans la communauté d’Australie occidentale”, a déclaré Trott. “En plus de soutenir pleinement les autorités compétentes, nous avons lancé notre propre enquête pour comprendre comment la capsule a été perdue pendant le transport.”

La recherche a impliqué des personnes scannant les niveaux de rayonnement de l’appareil le long des routes utilisées par les camions, les autorités indiquant que l’intégralité de l’itinéraire de transport pourrait devoir être recherchée.

Le Département des incendies et des services d’urgence d’Australie-Occidentale (DFES) a annoncé publiquement que la capsule avait disparu vendredi, deux jours après avoir été notifiée par Rio Tinto.

Les vibrations pourraient avoir délogé la capsule

Les autorités ont déclaré qu’elles pensaient que les vibrations le long de la voie de transport avaient provoqué le déplacement d’un boulon du conteneur dans lequel la capsule était transportée, la capsule tombant ensuite à travers le trou et d’un camion à plateau.

“La capsule semble avoir été perdue pendant le transport entre les sites miniers au nord de Newman et au nord-est ou dans les parties nord-est de Perth”, a déclaré le surintendant en chef du DFES Country North, David Gill.

Trott a déclaré que l’entrepreneur était qualifié pour transporter l’appareil et qu’il avait été confirmé qu’il se trouvait à bord du camion par un compteur Geiger avant de quitter la mine.

La police a déterminé que l’incident était un accident et aucune accusation criminelle n’est probable.