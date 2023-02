Une capsule radioactive pourrait-elle disparaître au Canada?

Après la disparition d’une minuscule capsule radioactive dans l’arrière-pays australien, un expert au Canada affirme que la probabilité que la même chose se produise dans ce pays est peu probable, étant donné nos réglementations strictes régissant la manipulation des matières radioactives.

La capsule a été portée disparue le 25 janvier après être tombée d’un camion alors qu’elle était transportée sur un tronçon de 1 400 kilomètres d’autoroute en Australie-Occidentale. Les autorités de la région ont annoncé mercredi que la capsule avait été récupérée après des jours de recherche

Voici ce que vous devez savoir sur la manipulation des appareils radioactifs au Canada et si la même chose pourrait se produire ici.

DANS QUELLE MESURE SONT CES DISPOSITIFS RADIOACTIFS AU CANADA?

La capsule qui a disparu en Australie ne mesurait que six millimètres de diamètre et huit millimètres de long. Il faisait partie d’une jauge utilisée pour mesurer la densité de l’alimentation en minerai de fer à la mine Gudai-Darri de Rio Tinto en Australie occidentale. Il contient la source céramique de césium 137, qui émet des quantités dangereuses de rayonnement, l’équivalent de recevoir 10 rayons X en une heure.

Laura Boksman, scientifique-conseil principale à l’Institut de sécurité radiologique du Canada, affirme que de tels dispositifs contenant des matières radioactives similaires sont courants au Canada.

« Nous aurions ce type d’appareil à matières radioactives dans toutes sortes d’industries au Canada – dans les mines, dans le traitement. Vous pourriez l’avoir dans les pâtes et papiers, vous pourriez l’avoir dans l’industrie sidérurgique, vous pouvez les avoir dans l’embouteillage. plantes », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca mercredi lors d’un entretien téléphonique. “Ils sont très courants, en fait.”

QUELS SONT LES RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ RÉGISSANT LES APPAREILS RADIOACTIFS AU CANADA?

Pour transporter des matières radioactives, les particuliers doivent demander une licence auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), l’organisme de réglementation fédéral responsable de l’énergie nucléaire et des matières radioactives.

Les demandes doivent inclure un aperçu de tous les protocoles de sécurité prévus, tels que la formation des personnes qui le transportent, la manière dont le matériel est emballé, les audits de sécurité effectués régulièrement et les plans d’urgence en place si le matériel est perdu ou volé.

“Vous devez soumettre de nombreuses informations au régulateur pour montrer que vous vous engagez à travailler en toute sécurité et que vos plans sont adaptés à ce que vous voulez et prévoyez de faire avec le type de matière radioactive que vous avez”, a déclaré Boksman.

Les licences de transport sont généralement accordées pour une période de cinq ou 10 ans et s’accompagnent d’exigences supplémentaires en matière de déclaration. En plus de cela, la CCSN effectue également des inspections de routine.

“Il y a des rapports annuels qui doivent être soumis. Il y a des garanties financières qui doivent être fournies… pour que si vous faites faillite et que vous partez, le gouvernement ait une compensation financière pour faire face aux problèmes de ce que vous avez laissé derrière », a ajouté Boksman. “Pour utiliser des matières radioactives, c’est très fortement réglementé par la CCSN.”

Ne pas manipuler correctement les matières radioactives peut entraîner des milliers de dollars d’amendes, voire des peines d’emprisonnement au Canada. Mais en Australie, les sanctions sont plafonnées à 1 000 dollars australiens (949 dollars canadiens), ce que le Premier ministre australien Anthony Albanese a qualifié de “ridiculement bas”.

CELA POURRAIT-IL SE PRODUIRE AU CANADA?

Compte tenu de la réglementation canadienne, Boksman dit qu’il est “extrêmement inhabituel” qu’une source radioactive disparaisse sans être logée dans un appareil ou un emballage.

“Ce type de source aurait été dans une jauge d’un certain type, et ils ne se séparent certainement pas. Et puis, quand vous regardez la façon dont ils sont transportés, ils doivent être transportés dans des emballages spécifiques”, dit Boksman.

En 2022, il y a eu cinq cas de sources ou d’appareils à rayonnement perdus ou volés, selon la CCSN. Trois de ces cas concernaient le vol d’appareils de mesure portatifs, dont deux ont été récupérés. Dans les deux autres cas, des capsules d’iode 125 ont été perdues à Montréal, mais la CCSN les a classées comme sources de catégorie 5, ou « à très faible risque ».

Boksman dit que cinq cas de sources perdues ou volées par an, c’est “vraiment, vraiment très peu”.

“Il y a des milliers et des milliers d’expéditions de matières radioactives chaque jour. Nous en avons un si petit nombre par rapport au nombre d’expéditions qui sont là-bas”, a-t-elle déclaré.



Avec des fichiers de Reuters et de l’Associated Press