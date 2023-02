Une capsule radioactive manquante retrouvée le long d’une autoroute dans l’ouest de l’Australie

Après une recherche de six jours le long de la Great Northern Highway en Australie, les équipages ont trouvé mercredi une capsule contenant du césium radioactif, utilisé dans les jauges minières.

La capsule a disparu entre le 12 janvier, lorsque la capsule emballée a quitté une mine appartenant à Rio Tinto, et le 16 janvier, date à laquelle elle devait être livrée à une installation de stockage à Perth, la capitale de l’État. Le composant n’a pas été trouvé manquant dans la jauge minière jusqu’au 25 janvier.

La jauge était brisée, avec un certain nombre de vis et de boulons manquants. Les autorités ont déduit que la capsule est tombée du camion sur lequel elle se trouvait après que des vibrations ont desserré les boulons et les vis.

Mercredi à 11 h 13, heure locale, une voiture de recherche a capté les radiations de la capsule, qui se trouvait à 2 mètres de la route près de la mine Rio Tinto d’où elle provenait.

«Nous avons essentiellement trouvé l’aiguille dans la botte de foin. Lorsque vous considérez le défi de trouver un objet plus petit qu’une pièce de 10 cents le long [an 870-mile] tronçon de la Great Northern Highway, c’est un résultat formidable », a déclaré le commissaire des services d’incendie et d’urgence de l’Australie-Occidentale, Darren Klemm, dans un communiqué.

La capsule ne semble pas avoir bougé après la chute et n’était pas assez proche des communautés locales pour poser un risque pour la santé, a déclaré Andrew Robertson, directeur de la santé de l’Australie-Occidentale, selon CNN. “Il est enfermé dans de l’acier inoxydable, il est donc peu probable que, à moins qu’il n’y ait eu des dommages importants à la source elle-même, ce qui est peu probable suite à une chute de l’arrière d’un camion, il y aura une contamination dans la zone.”

Une exposition prolongée au césium à l’intérieur de la capsule pose un risque radioactif; une heure près du césium équivaut à avoir 10 rayons X effectués dans le même laps de temps. Une zone de sécurité de plus de 65 pieds a été mise en place autour de la capsule une fois qu’il a été constaté qu’elle minimisait l’exposition.

Les autorités réfléchissent à d’éventuelles conséquences juridiques.

“Nous avons la capacité d’intenter des poursuites en vertu de la Loi sur la radioprotection et nous examinerons certainement de telles poursuites, et nous l’avons fait dans le passé”, a déclaré M. Robertson, selon l’Associated Press.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a été consterné par la douceur de l’amende prévue par la loi, 1 000 dollars australiens, qui se transforme en 708 dollars.

« Il n’aurait pas dû être perdu, c’est la première chose. Et deuxièmement, oui, bien sûr, ce chiffre est ridiculement bas. Mais je soupçonne que c’est ridiculement bas parce que les gens ne pensaient pas qu’un tel objet serait perdu », a déclaré M. Albanese, selon l’Australian Broadcasting Corp.

Rio Tinto a exprimé sa gratitude aux équipes de recherche et sa contrition à l’ensemble de la communauté de l’ouest de l’Australie, et a souligné que ses procédures seraient revues.

« Ce type d’incident est extrêmement rare dans notre industrie, c’est pourquoi nous devons enquêter de manière approfondie et apprendre ce que nous pouvons pour nous assurer qu’il ne se reproduise plus. … Nous évaluerons si nos processus et protocoles, y compris le recours à des sous-traitants spécialisés pour emballer et transporter les matières radioactives, sont appropriés », Simon Trott, directeur général de minerai de fer chez Rio Tinto, a déclaré dans une annonce de la société.