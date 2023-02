Une capsule radioactive manquante retrouvée en Australie-Occidentale après une perquisition

Commentez cette histoire Commenter

Une capsule radioactive minuscule mais dangereuse qui a déclenché une recherche urgente de plusieurs jours après sa disparition en Australie-Occidentale a été retrouvée, ont annoncé mercredi des responsables. Stephen Dawson, ministre des Services d’urgence de l’Australie-Occidentale m’a dit lors d’une conférence de presse que la capsule a été trouvée par une équipe de recherche mercredi matin à environ 30 miles au sud de la ville minière de Newman.

Les autorités ont déclaré qu’elles ne pensaient pas que quiconque soit entré en contact avec la capsule ou ait été blessé par la substance toxique à l’intérieur pendant les jours où elle a été perdue dans l’arrière-pays australien éloigné.

La capsule – qui mesure moins d’un tiers de pouce de long – contient du césium-137, une matière radioactive qui, selon les services d’urgence, peut “provoquer des brûlures par rayonnement ou le mal des rayons”.

“C’est un résultat extraordinaire”, a déclaré Dawson, soulignant la “recherche incessante des autorités au cours des six derniers jours” pour trouver la capsule. “Le groupe de recherche a littéralement trouvé l’aiguille dans la botte de foin.”

Rio Tinto, le géant minier qui exploite la mine d’où la capsule voyageait lorsqu’elle a été perdue, a remercié les autorités australiennes de l’avoir localisée et a déclaré qu’il enquêterait sur ce qui s’était passé.

Le césium-137 est un matériau radioactif utilisé dans les jauges pour l’exploitation minière, l’une des principales industries de l’Australie-Occidentale riche en ressources. L’exposition au matériau peut entraîner un risque accru de cancer, de brûlures par rayonnement, de maladie aiguë des rayons et potentiellement de mort, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les services d’urgence ont d’abord signalé publiquement la disparition de la capsule vendredi soir et ont émis un avertissement concernant les matières dangereuses. Mais les responsables ont déclaré qu’il aurait pu être perdu quelques semaines auparavant. Il a quitté la mine de minerai de fer Gudai-Darri de Rio Tinto en Australie-Occidentale le 12 janvier et on pense qu’il est arrivé à destination, une banlieue près de Perth, la ville la plus peuplée de l’État, le 16 janvier. Sa disparition a été découverte le 16 janvier. 25 alors qu’il manquait dans l’emballage dans lequel il avait été transporté, avec la jauge à l’intérieur “cassé” avec des vis et un boulon manquants, a indiqué le département.

Les responsables ont déclaré qu’ils pensaient que la capsule était tombée de l’arrière d’un camion pendant le transport. Il a été découvert mercredi à seulement 6½ pieds du bord de la route en direction nord de la Great Northern Highway, selon le commissaire aux incendies et aux services d’urgence, Darren Klemm.

Une équipe de recherche de l’Organisation australienne des sciences et technologies nucléaires et du Département des services d’incendie et d’urgence roulait sur l’autoroute à environ 40 miles par heure lorsqu’un équipement spécialisé a capté un signal de rayonnement émis par la capsule manquante, a déclaré Klemm. L’équipe a ensuite localisé la capsule avec un équipement portable, a-t-il ajouté.

Maintenant que la capsule a été localisée, elle sera placée dans un conteneur en plomb pour protéger les personnes chargées de la transporter des radiations et emmenée dans un endroit sûr près de Newman pendant la nuit. Sa destination ultime est un établissement du département de la santé de l’Australie occidentale à Perth, a déclaré Klemm. Les autorités inspecteront le site où il a été trouvé pour s’assurer qu’aucune matière radioactive ne s’est échappée de la capsule – bien que Klemm ait déclaré qu’une fuite était “extrêmement improbable”.

La perte de la capsule a déclenché un tollé en Australie-Occidentale, les habitants et les responsables se demandant comment des matières radioactives auraient pu disparaître en premier lieu.

La colère s’est intensifiée lorsqu’il est apparu que la sanction financière unique maximale pour ne pas avoir correctement stocké, emballé et transporté des matières radioactives en Australie occidentale était d’environ 700 dollars, a rapporté l’Australian Broadcasting Corporation. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que la capsule « n’aurait pas dû être perdue, c’est la première chose. Et deuxièmement, oui, bien sûr, ce chiffre est ridiculement bas.

Le directeur général de Rio Tinto pour le minerai de fer, Simon Trott, s’est excusé dimanche pour l’incident et a déclaré que la société soutenait la recherche. Mercredi, il a remercié les autorités d’avoir localisé la capsule et a promis d’enquêter de manière approfondie sur ce qui s’était passé.

“Bien que la récupération de la capsule soit un excellent témoignage de la compétence et de la ténacité de l’équipe de recherche, le fait est qu’elle n’aurait jamais dû être perdue en premier lieu. Je voudrais m’excuser auprès de la communauté au sens large de l’Australie-Occidentale pour l’inquiétude qu’elle a suscitée », a déclaré Trott dans un communiqué.

“Ce type d’incident est extrêmement rare dans notre industrie, c’est pourquoi nous devons enquêter de manière approfondie et apprendre ce que nous pouvons pour nous assurer que cela ne se reproduise plus”, a-t-il ajouté. “Dans le cadre de notre enquête, nous évaluerons si nos processus et protocoles, y compris le recours à des sous-traitants spécialisés pour emballer et transporter les matières radioactives, sont appropriés.”

Le ministère de la Santé de l’Australie-Occidentale a déclaré qu’il enquêterait également sur l’incident et soumettrait un rapport aux autorités ministérielles.

Le responsable de la santé de l’Australie-Occidentale, Andy Robertson, a déclaré mercredi que son département dirigerait l’enquête et a déclaré qu’il avait le pouvoir de poursuivre toute personne jugée responsable en vertu de la loi australienne sur la radioprotection et la sûreté nucléaire.

Robertson a déclaré que des agents du ministère de la Santé mèneront l’enquête, en collaboration avec d’autres agences, et “examineront tous les aspects de cet événement particulier, y compris la préparation de la jauge pour le mouvement, le transport de la jauge, sa réception, le notification du département. Il a déclaré que le processus « prendra plusieurs semaines ».

Robertson a salué la rapidité du processus de recherche, ajoutant que même si la capsule était “minuscule” et “difficile à trouver”, elle avait néanmoins posé “un risque important pour la santé publique”.