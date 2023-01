Une capsule radioactive disparaît en Australie-Occidentale

Le département des pompiers et des services d’urgence d’Australie-Occidentale, un État en grande partie rural qui constitue le tiers ouest du pays, a émis un avertissement de matières dangereuses samedi soir, avertissant que la capsule radioactive avait été perdue alors qu’elle était transportée d’une mine près de la ville de Newman à une banlieue près de Perth, la ville la plus peuplée de l’État.

La capsule – qui mesure moins d’un tiers de pouce de long – a disparu quelque part le long du tronçon de route de plus de 800 milles entre Newman et Perth, a indiqué le département. Il contient du césium-137, un matériau radioactif utilisé dans les jauges pour l’exploitation minière, l’une des principales industries de l’Australie-Occidentale riche en ressources.

Il est possible que la capsule ait disparu depuis quelques semaines. Il a quitté la mine le 12 janvier et on pensait qu’il était arrivé le 16 janvier, mais sa disparition a été découverte mercredi lorsqu’il manquait à l’emballage dans lequel il avait été transporté, avec la jauge à l’intérieur “cassé” avec des vis et un boulon disparu, a indiqué le ministère. Les responsables pensent que la capsule est tombée de l’arrière d’un camion, selon l’Associated Press.