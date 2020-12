À la fin de son voyage de plusieurs années depuis l’astéroïde Ryugu, à plus de 300 millions de kilomètres (190 millions de miles) de la Terre, Hayabusa2 a libéré la capsule de 220000 kilomètres (136700 miles) dans l’espace samedi, l’envoyant avec succès vers une zone cible. dans un désert peu peuplé de Woomera.

Le travail de très haute précision à la fin de la mission de six ans de Hayabusa2 a ravi de nombreux Japonais.

Lancé en décembre 2014, le vaisseau spatial sans pilote Hayabusa2 a atterri deux fois sur l’astéroïde Ryugu l’année dernière. Malgré une surface rocheuse inattendue qui a même forcé l’équipe de la mission à réviser ses plans d’atterrissage, le vaisseau spatial a réussi à collecter des données et des échantillons de sol à deux endroits: en surface et sous terre.

Les scientifiques disent que les échantillons, en particulier les échantillons prélevés sous la surface de l’astéroïde, contiennent des données d’il y a 4,6 milliards d’années qui n’étaient pas affectées par les radiations piquantes et d’autres facteurs environnementaux. Ils sont particulièrement intéressés par l’étude des matières organiques dans les échantillons pour savoir comment elles ont été distribuées dans le système solaire et si et comment elles sont liées à la vie sur Terre.