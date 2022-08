Une capsule de pingouin “héroïque” protège un nageur d’un requin géant en Nouvelle-Zélande

Adam Walker, un nageur en eau libre bien connu, a déjà été traqué par un requin blanc géant lors d’une de ses expéditions dans le détroit de Cook en Nouvelle-Zélande. Dans le cadre de la mission Oceans Seven, il s’amusait à nager dans l’eau azur lorsqu’il a remarqué un invité indésirable qui l’accompagnait. Tout en partageant le véritable récit des événements, Walker affirme que c’est le groupe de dauphins héroïques qui l’a protégé de la créature aquatique mortelle.

Walker a déclaré qu’il s’agissait du groupe de 10 dauphins, qui ne l’ont pas quitté des yeux et ont continué à nager avec lui pendant plus d’une heure jusqu’à ce que le requin cesse de le suivre. L’événement a eu lieu en 2014. Sur Facebook et YouTube, Walker a partagé des vidéos et des photos de ses expéditions de natation sur Internet. La publication Facebook qui présente une multitude de photos de Walker était sous-titrée comme suit : « Nager avec les dauphins lors de ma 6ème des 7 nages d’Oceans 7 dans le détroit de Cook, la nage en eau libre ne va pas mieux que cela ! Le rêve devient réalité!”

Sous le message, Walker a décrit plus en détail son expérience de la nage parmi les animaux aquatiques. Il a écrit : « Hier, j’ai nagé la 6e des ‘oceans seven’ nage ‘Cook Strait’ en 8 heures 36 minutes. Mais cela ne raconte pas toute l’histoire du roulement des vagues et des gros courants, mais plus important que cela, un rêve devenu réalité nager avec les dauphins pendant plus d’une heure ! J’aimerais penser qu’ils me protégeaient et me guidaient jusqu’à chez moi ! Cette baignade restera avec moi pour toujours.

Dans la vidéo partagée sur YouTube, on peut voir la petite amie de Walker l’enregistrer dans l’océan alors qu’il poursuit passionnément son rêve. Le groupe de dauphins entoure constamment le nageur même lorsqu’il s’échappe. On peut les voir attendre patiemment son retour. Si l’on se fie à la vidéo, il semble que les animaux aquatiques ne considéraient pas Walker comme une menace.

Le nageur croit fermement que la nacelle l’a protégé du requin et d’autres animaux aquatiques dangereux qui se cachaient dans la région.

