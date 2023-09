Une capsule de la NASA transportant les plus gros échantillons d’astéroïdes atterrit sur Terre | Actualités spatiales

Une capsule spatiale de la NASA transportant le plus grand échantillon de sol jamais collecté à la surface d’un astéroïde a atterri dans le désert de l’Utah sept ans après le lancement de la mission.

« Nous avons un touché ! » Flight Control a annoncé dimanche.

La capsule en forme de boule de gomme, libérée par le vaisseau spatial robotique OSIRIS-REx alors que le vaisseau mère passait à moins de 108 000 km (67 000 miles) de la Terre quelques heures plus tôt, a atterri dans une zone d’atterrissage désignée à l’ouest de Salt Lake City lors du vaste test de l’Utah de l’armée américaine. et champ de tir d’entraînement.

Les échantillons seront envoyés lundi vers un nouveau laboratoire du Johnson Space Center de la NASA à Houston. Le bâtiment abrite déjà près de 400 kg (842 lb) de roches lunaires rassemblées par les astronautes d’Apollo il y a plus d’un demi-siècle.

Les scientifiques estiment que la capsule contient au moins une tasse de décombres provenant de l’astéroïde riche en carbone connu sous le nom de Bennu, mais ils n’en seront pas sûrs tant que le conteneur ne sera pas ouvert.

Le Japon, le seul autre pays à avoir ramené des échantillons d’astéroïdes, en a collecté environ une cuillère à café lors de deux missions sur des astéroïdes.

Le scientifique principal de la mission, Dante Lauretta de l’Université de l’Arizona, accompagnera les échantillons au Texas. L’ouverture du conteneur à Houston dans un ou deux jours sera « le véritable moment de vérité », étant donné l’incertitude sur la quantité à l’intérieur, a-t-il déclaré avant l’atterrissage.

OSIRIS-REx a collecté son spécimen il y a trois ans sur Bennu, un petit astéroïde découvert en 1999. La roche spatiale est classée comme « objet géocroiseur » car elle passe relativement près de notre planète tous les six ans. Les probabilités d’un impact sont considérées comme faibles.

On pense que Bennu est constitué d’un amas de roches, semblable à un tas de décombres. Il mesure 500 mètres de diamètre, ce qui le rend légèrement plus large que l’Empire State Building. Il est haut mais minuscule par rapport à l’astéroïde Chicxulub, qui a frappé la Terre il y a environ 66 millions d’années, anéantissant les dinosaures.

Relique primordiale

Comme les autres astéroïdes, Bennu est une relique du premier système solaire. Parce que sa chimie et sa minéralogie actuelles sont pratiquement inchangées depuis leur formation il y a 4,5 milliards d’années, elles contiennent des indices précieux sur les origines et le développement de planètes rocheuses telles que la Terre.

Il peut même contenir des molécules organiques similaires à celles nécessaires à l’émergence des microbes.

Des échantillons renvoyés il y a trois ans par la mission japonaise Hayabusa2 depuis Ryugu, un autre astéroïde proche de la Terre, contenaient deux composés organiques, renforçant l’hypothèse selon laquelle des objets célestes tels que des comètes, des astéroïdes et des météorites qui ont bombardé la Terre primitive ont ensemencé la jeune planète avec le ingrédients primordiaux pour la vie.

OSIRIS-REx a été lancé en septembre 2016 et a atteint Bennu en 2018, puis a passé près de deux ans en orbite autour de l’astéroïde avant de s’aventurer suffisamment près pour prélever un échantillon du matériau de surface meuble avec son bras robot le 20 octobre 2020.

Le vaisseau spatial a quitté Bennu en mai 2021 pour une croisière de 1,9 milliard de kilomètres (1,2 milliard de milles) vers la Terre, comprenant deux orbites autour du soleil.

Frappant la haute atmosphère à 35 fois la vitesse du son environ 13 minutes avant l’atterrissage, la capsule est devenue rougeoyante alors qu’elle plongeait vers la terre et les températures à l’intérieur du navire devaient atteindre 2 800 degrés Celsius (5 000 degrés Fahrenheit).

Des parachutes se sont déployés vers la toute fin de sa descente, ralentissant la capsule à environ 17 kilomètres par heure (11 miles par heure) avant qu’elle ne tombe doucement sur le sol désertique du nord-ouest de l’Utah.

Une équipe de récupération composée de scientifiques et de techniciens était prête à récupérer la capsule et à confirmer si l’intégrité du vaisseau et de la cartouche intérieure contenant le matériau de l’astéroïde avait été maintenue jusqu’à la rentrée et l’atterrissage. Ils visaient à garder l’échantillon intact et exempt de toute contamination terrestre.