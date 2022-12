Une capsule de la NASA survole les sites d’atterrissage d’Apollo et rentre chez elle

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – La capsule Orion de la NASA et ses mannequins de test ont effectué un dernier tour de la lune lundi, survolant quelques sites d’atterrissage d’Apollo avant de rentrer chez eux.

Orion visera un plongeon dans le Pacifique dimanche au large de San Diego, préparant le terrain pour les astronautes lors du prochain vol dans quelques années.

La capsule est passée à moins de 80 miles (130 kilomètres) de la face cachée de la lune, utilisant la gravité lunaire comme une fronde pour le retour de 237 000 miles (380 000 kilomètres) vers la Terre. Il a passé une semaine sur une large orbite lunaire.

Une fois sorti de derrière la lune et rétabli la communication avec les contrôleurs de vol à Houston, Orion a renvoyé des photos d’une lune en gros plan et d’un croissant de Terre – Earthrise – au loin.

“Orion a maintenant ses vues sur la maison”, a déclaré Sandra Jones, commentatrice de Mission Control.

La capsule est également passée au-dessus des sites d’atterrissage d’Apollo 12 et 14. Mais à 1 200 milles (1 900 kilomètres) d’altitude, elle était trop haute pour distinguer les étages de descente des atterrisseurs lunaires ou tout autre élément laissé par les astronautes à plus de la moitié. il y a un siècle. Lors d’un survol similaire il y a deux semaines, il faisait trop sombre pour prendre des photos. Cette fois, il faisait jour.

Le directeur de vol en chef adjoint, Zebulon Scoville, a déclaré que les cratères et autres caractéristiques géologiques à proximité seraient visibles sur toutes les images, mais rien d’autre.

“Ce sera plus un coup de chapeau et un clin d’œil historique au passé”, a déclaré Scoville aux journalistes la semaine dernière.

Le vol d’essai de trois semaines a dépassé les attentes jusqu’à présent, selon les responsables. Mais le plus grand défi reste à relever : frapper l’atmosphère à plus de 30 fois la vitesse du son et survivre à la rentrée fougueuse.

Orion a décollé le 16 novembre lors du premier vol de la fusée la plus puissante de la NASA, le Space Launch System ou SLS.

Le prochain vol – dès 2024 – tentera de transporter quatre astronautes autour de la lune. La troisième mission, prévue pour 2025, comportera le premier atterrissage lunaire d’astronautes depuis la fin du programme lunaire Apollo il y a 50 ans ce mois-ci.

Apollo 17 a décollé le 7 décembre 1972 du Kennedy Space Center de la NASA, transportant Eugene Cernan, Harrison Schmitt et Ron Evans. Cernan et Schmitt ont passé trois jours sur la surface lunaire, le plus long séjour de l’ère Apollo, tandis qu’Evans tournait autour de la lune. Seul Schmitt est encore en vie.

Cette histoire a été mise à jour pour montrer que la NASA estime maintenant que le survol des sites Apollo était à 1 200 milles au-dessus de la lune, et non à 6 000 milles.

Marcia Dunn, Associated Press