BEIJING (AP) – Une capsule lunaire chinoise est revenue sur Terre jeudi avec les premiers échantillons frais de roches et de débris de la lune depuis plus de 40 ans.

La capsule de la sonde Chang’e 5 a atterri dans le district de Siziwang de la région de Mongolie intérieure, ont rapporté les médias d’Etat peu après 2h00 du matin (18h00 GMT).

La capsule s’est précédemment séparée de son module orbiteur et a effectué un rebond sur l’atmosphère terrestre pour réduire sa vitesse avant de traverser et de flotter au sol sur des parachutes.

Deux des quatre modules du Chang’e 5 se sont posés sur la lune le 1er décembre et ont recueilli environ 2 kilogrammes (4,4 livres) d’échantillons en les ramassant à la surface et en forant 2 mètres (environ 6 pieds) dans la croûte lunaire.

Les échantillons ont été déposés dans un conteneur scellé qui a été ramené au module de retour par un véhicule de remontée.

Cette mission réussie était la dernière percée du programme spatial de plus en plus ambitieux de la Chine, qui comprend une mission robotique sur Mars et des plans pour une station spatiale permanente en orbite.

Les équipes de récupération avaient préparé des hélicoptères et des véhicules tout-terrain pour se connecter aux signaux émis par le vaisseau spatial lunaire et le localiser dans l’obscurité enveloppant la vaste région enneigée de l’extrême nord de la Chine, longtemps utilisée comme site d’atterrissage pour les vaisseaux spatiaux chinois Shenzhou. .

Le retour de l’engin spatial a marqué la première fois que des scientifiques ont obtenu de nouveaux échantillons de roches lunaires depuis la sonde robotique Luna 24 de l’ancienne Union soviétique en 1976.

On pense que les roches nouvellement collectées sont des milliards d’années plus jeunes que celles obtenues plus tôt par les États-Unis et l’ex-Union soviétique, offrant de nouvelles perspectives sur l’histoire de la lune et d’autres corps du système solaire. Ils proviennent d’une partie de la lune connue sous le nom d’Oceanus Procellarum, ou océan des tempêtes, près d’un site appelé le Mons Rumker qui aurait été volcanique dans l’Antiquité.

Comme pour les 382 kilogrammes (842 livres) d’échantillons lunaires rapportés par les astronautes américains de 1969 à 1972, ils seront analysés pour l’âge et la composition et devraient être partagés avec d’autres pays.

L’histoire continue

L’âge des échantillons aidera à combler un vide dans les connaissances sur l’histoire de la lune entre environ 1 milliard et trois milliards d’années, Brad Jolliff, directeur du McDonnell Center for the Space Sciences à l’Université de Washington dans la ville américaine de St Louis, dit dans un e-mail. Ils peuvent également fournir des indices sur la disponibilité de ressources économiquement utiles sur la Lune, telles que l’hydrogène concentré et l’oxygène, a déclaré Jolliff.

« Ces échantillons seront un trésor! » Dit Jolliff. «Je lève mon chapeau à nos collègues chinois pour avoir accompli une mission très difficile; la science qui découlera de l’analyse des échantillons retournés sera un héritage qui durera de très nombreuses années et, espérons-le, impliquera la communauté internationale des scientifiques.

Chang’e 5 a décollé d’une base de lancement dans la province insulaire de Hainan, dans le sud de la Chine, le 23 novembre et semble avoir terminé sa mission hautement techniquement sophistiquée sans accroc.

Il a marqué le troisième atterrissage lunaire réussi de la Chine, mais le seul à repartir de la lune. Son prédécesseur, Chang’e 4, est devenu la première sonde à atterrir sur le côté éloigné peu exploré de la lune et continue de renvoyer des données sur des conditions qui pourraient affecter un futur séjour prolongé des humains sur la lune.

La lune a été un objectif particulier du programme spatial chinois, qui prévoit d’y atterrir des humains et éventuellement de construire une base permanente. Aucun calendrier ou autre détail n’a été annoncé.

La Chine a également rejoint l’effort d’exploration de Mars. En juillet, il a lancé la sonde Tianwen 1, qui transportait un atterrisseur et un robot rover pour chercher de l’eau.

En 2003, la Chine est devenue le troisième pays à envoyer seul un astronaute en orbite après l’Union soviétique et les États-Unis et son programme spatial s’est déroulé avec plus de prudence que la course spatiale américano-soviétique des années 1960, marquée par des morts et des échecs de lancement. En prenant des mesures progressives, la Chine apparaît sur la voie de la construction d’un programme qui peut soutenir des progrès réguliers.

«Ils ont lu et admiré le livre de jeu Apollo (du programme lunaire américain), mais ont également appris le format», a déclaré Joan Johnson-Freese, spécialiste du programme spatial chinois au US Naval War College. «Mieux vaut aller lentement et mettre en place l’infrastructure pour l’avenir que de le faire rapidement et de se retrouver avec peu de choses qui vous permettent de continuer.»

Le dernier vol comprend une collaboration avec l’Agence spatiale européenne, qui aide à surveiller la mission. Au milieu des inquiétudes concernant le secret du programme spatial chinois et les connexions militaires étroites, les États-Unis interdisent la coopération entre la NASA et la CNSA à moins que le Congrès ne donne son approbation. Cela a empêché la Chine de participer à la Station spatiale internationale, ce qu’elle a cherché à compenser avec le lancement d’une station spatiale expérimentale et prévoit d’achever un avant-poste permanent en orbite dans les deux prochaines années.