On pense que les roches nouvellement collectées sont des milliards d’années plus jeunes que celles obtenues plus tôt par les États-Unis et l’ex-Union soviétique, offrant de nouvelles perspectives sur l’histoire de la lune et d’autres corps du système solaire. Ils proviennent d’une partie de la lune connue sous le nom d’Oceanus Procellarum, ou océan des tempêtes, près d’un site appelé le Mons Rumker qui aurait été volcanique dans les temps anciens.

Comme pour les 842 livres d’échantillons lunaires rapportés par les astronautes américains de 1969 à 1972, ils seront analysés pour l’âge et la composition et devraient être partagés avec d’autres pays.

L’âge des échantillons aidera à combler une lacune dans les connaissances sur l’histoire de la lune entre environ 1 milliard et trois milliards d’années, Brad Jolliff, directeur du McDonnell Center for the Space Sciences de l’Université de Washington aux États-Unis. St. Louis, a écrit dans un courriel. Ils peuvent également fournir des indices sur la disponibilité de ressources économiquement utiles sur la lune, telles que l’hydrogène concentré et l’oxygène, a déclaré M. Jolliff.

« Ces échantillons seront un trésor! » A écrit M. Jolliff. « Je lève mon chapeau à nos collègues chinois pour avoir accompli une mission très difficile; la science qui découlera de l’analyse des échantillons retournés sera un héritage qui durera de très nombreuses années et, espérons-le, impliquera la communauté internationale des scientifiques. . «