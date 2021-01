Une inauguration présidentielle aux États-Unis est généralement une célébration de la démocratie.

Des centaines de milliers de personnes descendre sur Washington pour regarder un président nouvellement élu prêter serment. Un président sortant signale son respect pour le pays en célébrant le nouveau président, même lorsque ce président sortant est déçu par le résultat des élections – comme ce fut le cas avec Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George HW Bush et d’autres.

«J’ai grandi dans la région de Washington, et les inaugurations ont toujours été une période d’espoir et de nouveaux départs quel que soit le parti», m’a dit Peter Baker, correspondant en chef du Times à la Maison Blanche.

Mais lorsque la démocratie américaine est assiégée, une inauguration peut avoir une impression très différente. C’était vrai en 1945, lorsque les États-Unis combattaient le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale, et la quatrième inauguration de Franklin D. Roosevelt était une affaire spartiate. C’était vrai en 1861, lorsque le pays était au bord de la guerre et qu’Abraham Lincoln était la cible d’un complot d’assassinat. C’était à nouveau vrai quatre ans plus tard, lorsque la variole faisait rage et que la guerre civile touchait à sa fin.

Et ce sera vrai aujourd’hui – lorsque la mauvaise gestion aura laissé les États-Unis faire face au pire bilan de Covid-19 au monde et que les forces de l’ordre mettent en garde contre la violence potentielle des partisans du président Trump.