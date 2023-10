Une candidature indépendante de RFK Jr. pourrait bouleverser la course à la présidentielle : sondage

Si Robert F. Kennedy Jr. se présente à la présidence en tant qu’indépendant, il pourrait rassembler une partie importante de l’électorat pour influencer les élections de 2024, selon un sondage publié jeudi.

Kennedy fait campagne en tant que démocrate depuis avril, mais a alimenté les rumeurs selon lesquelles il changerait d’affiliation à un parti indépendant lundi en Pennsylvanie. En tant qu’indépendant, Kennedy volerait les voix à l’ancien président Donald Trump et au président Biden avec 14 % de la part globale, selon à une enquête Reuters/Ipsos.

Selon l’enquête, lors d’un face-à-face entre Trump et Biden, les deux ont obtenu 35 % de soutien, 11 % ont choisi quelqu’un d’autre, 9 % ont déclaré qu’ils ne voteraient pas et 9 % ont indiqué qu’ils n’étaient pas sûrs. Dans une course à trois, Kennedy obtenant 14 %, 33 % ont soutenu Trump et 31 % ont opté pour Biden, 9 % déclarant qu’ils ne voteraient pas et 13 % n’étaient pas sûrs. (EN RELATION : « Playing Spoiler » : plusieurs candidats tiers pourraient signifier de mauvaises nouvelles pour Biden en 2024)

Malgré l’enquête Reuters/Ipsos, plusieurs stratèges démocrates et républicains ont minimisé l’impact de Kennedy en tant qu’indépendant sur la course à la présidentielle dans le Daily Caller, et ont plutôt averti que le candidat progressiste à la présidentielle Cornel West pourrait avoir un impact plus important sur l’élection de 2024.

« Cornel West représente une menace bien plus grande que RFK Jr., en grande partie parce que les électeurs noirs constituent la plus grande partie de la base démocrate et ce depuis des années, en particulier les femmes noires. Et donc un candidat noir va naturellement récolter plus de voix noires qu’un candidat blanc comme RFK Jr. », a déclaré le consultant du GOP, Mark Weaver, au Daily Caller.

Un Emerson College début août enquête a indiqué que West aurait un impact sur les élections dans l’État du Michigan, le champ de bataille, sa candidature aidant Trump à battre Biden de 43 % à 41 %. Un autre sondage a donné des résultats similaires à l’échelle nationale, mené par McLaughlin & Associates, qui a porté la marge de victoire de Trump à 5 points sur Biden.

Le sondage Reuters/Ipsos a interrogé 1 005 personnes dans tout le pays du 3 au 4 octobre avec une marge d’erreur de 4 %.

Kennedy, Biden et Trump n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

