Une candidate au Congrès américain accouche devant la caméra dans le cadre de la campagne “Better Path”

La démocrate Katie Darling, candidate au Congrès en Louisiane, a fait sensation sur Internet avec sa nouvelle publicité de campagne la montrant en train d’accoucher devant la caméra. “Ces jours-ci, je m’inquiète des tempêtes qui sont plus fortes et plus fréquentes à cause du changement climatique, des écoles publiques sous-performantes de nos enfants”, déclare Darling dans la vidéo qui a pris d’assaut les médias sociaux. “Et à propos de la nouvelle interdiction de l’avortement en Louisiane, l’une des plus strictes et des plus sévères du pays”, ajoute-t-elle, alors que la vidéo passe de montrer son mari, sa fille et une vie de ferme paisible à un hôpital où Darling accouche.

“Nous devrions mettre les femmes enceintes à l’aise, et non mettre leur vie en danger”, déclare Darling. Elle salue également le rôle des infirmières non seulement en tant que héros, mais en tant que « saints ». Déclarant avec insistance que la Louisiane mérite une «meilleure voie» que celle sur laquelle elle se trouve, elle dit qu’elle se présente au Congrès parce qu’elle veut cette meilleure voie pour les résidents.

«La Louisiane se classe au 50e rang pour la criminalité, au 48e pour l’éducation et au 46e pour les soins de santé. Je me présente au Congrès pour arrêter cette course vers le bas parce que nos enfants méritent mieux », a écrit Darling dans la légende de sa vidéo. Compte tenu de l’interdiction de l’avortement aux États-Unis, la déclaration de Darling a trouvé un écho sur Internet.

Darling a déclaré à The Cut qu’elle était enceinte de sept mois lorsque Roe v Wade a été annulée et que la sienne était une grossesse à haut risque. Par la suite, elle s’est inquiétée des droits reproductifs et de la manière de les récupérer.

