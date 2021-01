Une candidate libérale a rompu son silence après que le chef du parti se soit tenu devant elle pour l’empêcher de répondre aux questions sur les opinions homophobes de son mari.

Le chef de l’opposition d’Australie-Occidentale, Zak Kirkup, était à Bently vendredi pour parler aux journalistes d’une promesse électorale de 50 millions de dollars dans le secteur manufacturier avec la candidate de Victoria Park, Amanda-Sue Markham.

Mme Markham parlait de son travail d’infirmière en soins intensifs lorsqu’elle a été interrogée sur les commentaires publics de son mari, le pasteur Campbell Markham, sur les homosexuels et les femmes.

Sur la photo: Amanda-Sue Markham parle à des journalistes d’être infirmière en soins intensifs

« Votre mari a fait des commentaires assez extrêmes sur l’homosexualité en termes de nettoyage et de guérison des homosexuels. Est-ce votre opinion? a demandé le journaliste.

Avant qu’elle ne puisse répondre, M. Kirkup est intervenu pour détourner la question.

«Je pense qu’il est important que nous continuions à parler du fonds stratégique et manufacturier essentiel que nous avons annoncé ici aujourd’hui», a déclaré M. Kirkup.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Mme Markham ne pouvait pas parler pour elle-même, il a insisté sur le fait que le sujet ne s’écartait pas de l’accord de plusieurs millions de dollars.

Sur la photo: le moment où Zak Kirkup s’est tenu devant Mme Markham pour la protéger des questions sur son mari

Sur la photo: le pasteur Campbell Markham avec sa femme et la candidate libérale Amanda-Sue Markham

« Elle vient de quitter l’équipe de nuit et de se rendre dans la communauté, nous sommes ici aujourd’hui pour parler du fonds de fabrication et stratégique essentiel pour nous assurer que nous pouvons aider à nous assurer que WA est aussi résilient que possible à l’avenir », a-t-il déclaré. .

Les opinions controversées de M. Markham ont fait les gros titres en 2016 lorsque sa femme s’est présentée aux libéraux en Tasmanie et a contribué à s’opposer à la légalisation de l’avortement dans l’État.

Il a publiquement décrit l’homosexualité comme «pécheresse», «honteuse» et «dégradante» dans ses blogs personnels.

Dans son livre auto-publié de 2015, Qui devrais-je épouser?, Il a déclaré qu’une femme chrétienne « n’épousera qu’un homme qui peut la conduire » et qu’un homme chrétien « n’épousera une femme que pour se soumettre à son mari ».

Le chef du Parti libéral d’Australie-Occidentale, Zak Kirkup, pose pour une photo devant le Parlement d’Australie-Occidentale à Perth le 24 novembre

M. Markham a également suggéré aux personnes qui regardent la pornographie « d’annuler et de déchirer votre connexion Internet, de casser votre ordinateur portable et votre smartphone » pour éviter « la misère maintenant » et l’enfer après la mort.

Mme Markham a finalement rompu son silence ce week-end, mais a refusé de dire si elle soutenait les vues de son mari et a affirmé que sa foi ne devrait pas être un problème lors des élections.

« En tant que candidate, je devrais être considérée selon mes mérites en tant que femme », a déclaré Mme Markham, selon le West Australian.

«Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas ma religion, mais je ne crois pas que ma foi – dont je n’ai jamais cherché à faire une question électorale – devrait faire l’objet d’interrogations constantes par les médias.

Mme Markham a déclaré qu’elle était « plus que capable de se forger ma propre opinion » et a déclaré qu’elle était « un membre passionné de la communauté ».

M. Kirkup a ensuite tenu une deuxième conférence de presse dans laquelle il a soutenu que les candidats n’étaient pas responsables des commentaires des membres de la famille.

Mme Markham (photographiée avec son mari) a déclaré qu’elle était « plus que capable de se faire ma propre opinion » et a déclaré qu’elle était « un membre passionné de la communauté »

‘Je dois faire valoir que [those comments were] faites par un tiers et non par un candidat du Parti libéral et ils ne représentent absolument pas les vues du Parti libéral », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, plus que tout, je veux juste clarifier les commentaires que je ne soutiens en aucun cas. »

Lorsqu’on lui a de nouveau demandé pourquoi Mme Markham ne pouvait pas répondre elle-même aux questions, M. Kirkup a déclaré qu’il parlait au nom du parti.

« Vous m’avez ici en tant que chef du Parti libéral pour dire très, très clairement que ce n’est pas la position du Parti libéral, ce n’est pas un point de vue que je soutiens ou approuve de quelque manière que ce soit », a-t-il déclaré.

Le premier ministre de WA, Mark McGowan, a également demandé pourquoi Mme Markham n’avait pas le droit de répondre aux questions.

« Les opinions exprimées par l’homme (M. Markham) que j’ai vu à la télévision hier soir sont évidemment tout à fait inacceptables et assez honteuses, alors je veux simplement que cela soit consigné au compte rendu », a-t-il déclaré.

Mme Markham se présente contre Hannah Beazley, fille de l’ancien chef de l’opposition fédérale Kim Beazley, au siège du trésorier sortant Ben Wyatt.

Elle a dit qu’elle croyait en la liberté de religion.