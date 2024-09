Une Canadienne qui accuse l’ancien propriétaire de Harrods, Mohamed Al-Fayed, d’agression sexuelle raconte son histoire

Cela semblait être un emploi de rêve : vendre des sacs à main à la mode au grand magasin Harrods de Londres et vivre pour la première fois loin de sa famille à Peterborough, en Ontario. Mais le travail s’est rapidement transformé en cauchemar et quelques mois plus tard, Amy a été une autre victime d’agression sexuelle aux mains du propriétaire de Harrods, Mohamed Al-Fayed.

Elle fait désormais partie d’un groupe de 37 victimes de M. Al-Fayed, dont deux autres Canadiens, qui se sont regroupés pour demander des comptes à l’entreprise. Et le nombre de victimes ne cesse d’augmenter.

Les avocats représentant les femmes ont déclaré que depuis la diffusion cette semaine d’un documentaire de la BBC décrivant les abus systématiques commis par M. Al-Fayed, décédé l’année dernière, ils ont reçu plus de 100 appels téléphoniques de femmes du monde entier qui travaillaient chez Harrods. Ils continuent d’enquêter sur ces allégations et envisagent d’engager des poursuites judiciaires en Grande-Bretagne et dans d’autres juridictions.

« Nous ne voyons cela que comme une revendication mondiale de toutes ces femmes », a déclaré Bruce Drummond, un avocat basé à Londres qui fait partie de l’équipe juridique qui comprend également l’avocate de renom des droits des femmes Gloria Allred de Los Angeles.

Le Globe and Mail n’identifie pas les victimes d’agression sexuelle à moins qu’elles ne se soient identifiées volontairement. Amy a demandé que seul son prénom soit utilisé.

Aujourd’hui âgée de 52 ans, Amy se souvient encore de l’excitation qu’elle a ressentie lorsqu’elle a obtenu un emploi chez Harrods à l’été 1993. Elle avait 21 ans et venait d’obtenir un diplôme en sociologie de l’Université Trent. Elle a postulé pour le programme de travail d’été à l’étranger et a prévu de passer quelques années à Londres.

M. Al-Fayed était à l’époque un personnage plus grand que nature, un homme d’affaires milliardaire qui fréquentait la royauté et dont le fils, Dodi, entretiendra plus tard une relation amoureuse avec Diana, princesse de Galles.

« C’était quelque chose qui dépassait mon imagination », se souvient Amy. « Je n’aurais jamais pu imaginer un bâtiment aussi incroyable en soi, mais il était tout simplement plein de luxe, de merveilles et de beauté. »

Après deux mois passés à vendre des sacs à main, Amy s’est vu offrir un emploi d’assistante dans le bureau de M. Al-Fayed sur Park Lane. Avant d’accepter le poste, l’entreprise lui a fait passer un examen de santé sexuelle et a transmis les résultats à M. Al-Fayed. Amy a déclaré qu’elle était naïve et qu’elle n’avait pas remis en question le test à l’époque. « Je pensais simplement que cela faisait partie d’un processus de sélection », a-t-elle déclaré.

Depuis le jour où elle a commencé à travailler à Park Lane, Amy a été isolée du reste du personnel et M. Al-Fayed a trouvé des excuses pour la convoquer dans son bureau. « C’est là que les attouchements, les attouchements, les pelotements, les baisers ont eu lieu à chaque fois. »

Elle a effectué trois voyages d’affaires avec M. Al-Fayed. On ne lui a jamais dit où ils allaient ni pour combien de temps. Et elle devait toujours lui donner son passeport.

Lors d’un voyage à Paris, où il possédait l’hôtel Ritz, Amy est restée seule avec M. Al-Fayed dans sa demeure, la Villa Windsor, l’ancienne demeure d’Édouard VIII et de la duchesse de Windsor. Juste après s’être couchée, elle a vu la poignée de porte tourner. « C’est à ce moment-là que je me suis dit : « C’est parti. » »

M. Al-Fayed est entré nu, avec seulement une serviette enroulée autour de la taille. « Il s’est mis à monter sur le lit et sur moi », a-t-elle raconté. « Quelque chose m’est venu à l’esprit et j’ai simplement dit : « Si seulement ma mère savait. » Et cela l’a arrêté. Il s’est arrêté net, s’est levé et a quitté la pièce. »

Amy se sentit abasourdie et pétrifiée. Le lendemain matin, au petit-déjeuner, M. Al-Fayed se comporta comme si de rien n’était.

Elle a finalement démissionné en 1996 et s’est lancée dans l’enseignement. Elle parlait rarement de ce qui s’était passé à Harrods et essayait de continuer sa vie. Mais elle se sent toujours mal à l’aise lorsque quelqu’un lui touche la tête comme l’a fait M. Al-Fayed, et elle panique si elle ne voit pas comment sortir d’une pièce.

En mai dernier, le mari d’une autre victime a retrouvé Amy sur les réseaux sociaux. Il travaillait sur le documentaire de 90 minutes de la BBC, intitulé Al Fayed : Predator chez Harrods, qui racontait l’histoire de plusieurs femmes qui avaient été agressées à plusieurs reprises pendant leur séjour chez Harrods et dont les présumés responsables de l’entreprise avaient dissimulé les attaques.

Il a parlé à Amy des autres victimes et de la procédure judiciaire. Elle n’a pas pu dormir pendant trois jours, car les souvenirs lui revenaient en mémoire. Mais ensuite, elle a ressenti un immense soulagement.

« Finalement, enfin, enfin, quelqu’un m’appelle et me dit : « Voilà ce qui s’est passé, Amy. C’était une agression. » »

Elle a rencontré d’autres victimes pour la première fois vendredi lors d’une conférence de presse à Londres. Elles ont partagé des histoires similaires et Amy a finalement senti qu’elle n’était pas seule. « Nous essayons de trouver une solution ensemble », a-t-elle déclaré.

En 2010, M. Al-Fayed a vendu Harrods au fonds souverain du Qatar pour 1,5 milliard de livres, soit 2,7 milliards de dollars. Dans un communiqué publié cette semaine, les propriétaires se sont déclarés consternés par ces allégations et ont promis de régler les plaintes contre la société « le plus rapidement possible ». Mais ils ont également insisté sur le fait qu’ils n’avaient été informés de l’ampleur des abus que l’année dernière.

Cette situation n’a pas plu aux femmes et à leurs avocats. Elles affirment que la conduite de M. Al-Fayed était connue de tous au sein de Harrods depuis 25 ans et que de nombreux employés l’ont soutenu. « Mohamed Al-Fayed était un monstre. Mais c’était un monstre soutenu par un système », a déclaré Dean Armstrong, l’un des avocats. « Il est temps qu’ils assument leurs responsabilités. Il est temps qu’ils remettent les choses en ordre. »

Amy ne sait pas exactement où cette action en justice la mènera. Vendredi, elle était simplement reconnaissante d’être aux côtés de tant d’autres femmes qui ont travaillé chez Harrods il y a toutes ces années.