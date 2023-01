Une Canadienne qui a percuté sa maison après un concert de Marilyn Manson poursuit le lieu pour lui avoir servi de l’alcool

Une Canadienne qui, en 2019, a conduit en état d’ébriété, a perdu le contrôle de sa voiture et s’est écrasée dans une maison, déclenchant une énorme explosion de gaz qui a dévasté un quartier de London, en Ontario, poursuit la salle de concert qui lui a servi de l’alcool, selon des informations.

CBC a rapporté que Daniella Leis, 26 ans, affirme dans le procès qu’Ovations Ontario Food Services est en partie responsable de plusieurs poursuites civiles intentées par des victimes touchées par l’explosion contre elle et son père, Shawn Leis. Au total, les deux font face à six procès.

Leis a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles en octobre et a été condamné à trois ans de prison en février 2021.

UN QUARTIER DE L’ONTARIO BASCULÉ PAR UNE EXPLOSION DE GAZ APRÈS QUE LE CONDUCTEUR ivre s’est écrasé dans la maison

Au cours du procès, a déclaré CBC, il a été révélé que Leis rentrait chez elle après un concert de Marilyn Manson au Budweiser Gardens le 14 août 2019 lorsqu’elle a conduit dans la mauvaise direction sur Queen’s Avenue avant de s’enfoncer dans une maison sur Woodman Avenue.

L’accident a entraîné la rupture de la conduite de gaz de la maison en brique.

Les équipages ont pu sortir Leis de la voiture et nettoyer la zone après avoir détecté la fuite de gaz, et 15 minutes plus tard, la maison a explosé.

L’incident a forcé l’évacuation de 100 maisons, avec une douzaine de maisons endommagées et trois de ces maisons subissant des dommages importants et démolies.

Leis affirme dans son procès qu’Ovations ou leurs employés lui ont servi de l’alcool “alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’elle était en état d’ébriété ou qu’elle le deviendrait”, a rapporté CBC.

La poursuite allègue également que l’entreprise n’a pas fourni de videurs correctement formés pour surveiller l’état d’ébriété des personnes partant, Ovations n’a pas vérifié son “mode de transport prévu” car elle est partie en état d’ébriété, et le personnel l’a expulsée de le lieu sans s’assurer qu’elle ne rentrerait pas chez elle en voiture.