Une Canadienne née avec un bras et des demi-jambes vous inspirera

Charlie Rousseau, une femme née avec de multiples handicaps, ne laisse pas sa condition médicale définir sa vie et ses rêves. La jeune femme de 25 ans, originaire du Canada, est née avec la moitié de ses jambes et un seul bras. Charlie Rousseau souhaite parcourir le monde entier et fait de son mieux pour réaliser son rêve en poursuivant sa carrière sur TikTok et Instagram. Dans sa dernière interaction avec FEMAIL, la jeune a révélé que son état était dû à une tentative d’avortement ratée de sa mère alors qu’elle n’était qu’une adolescente.

L’avortement étant incomplet, les parents de Rousseau décident de ne pas poursuivre l’hôpital car ils ne veulent pas en faire tout un plat. Apparemment, à l’époque, ils pensaient que faire du chahut aurait eu un effet négatif sur elle en grandissant. Elle a déclaré: «Ils auraient pu aller plus loin, ils auraient pu poursuivre l’hôpital en justice, mais nous vivions dans une petite ville et mes parents ne voulaient pas faire toute une histoire. Mes parents pensaient qu’en faire tout un plat ruinerait ma vie parce que l’histoire serait partout pendant que je grandissais.

Parlant de son enfance, Rousseau n’a réalisé qu’elle était née avec un handicap qu’à l’âge de 16 ans. Elle est allée dans une école normale et avait des amis normaux, mais tout a changé lorsqu’elle s’est intéressée à sortir avec des garçons. À un moment donné de sa vie, Rousseau s’est demandé si elle pourrait un jour avoir un petit ami.

Elle a poursuivi : « Je n’ai jamais réalisé que j’avais un handicap jusqu’à l’âge de 16 ans. Mes parents m’ont envoyée dans une école normale et j’avais des amis normaux. J’avais un gros caractère donc je m’intégrais bien. Ce n’est que lorsque je me suis intéressée aux fréquentations et aux garçons que j’ai vraiment accepté mon handicap et que j’étais si différente. Quand les garçons essayaient de m’embrasser, ils devaient se pencher, je pensais sincèrement que j’aurais un jour un petit ami ? »

Actuellement, elle réalise son rêve de voyager à travers le monde et a déjà visité le Royaume-Uni, l’Australie et le Mexique. Elle a dit que les gens ont été amicaux et gentils avec elle. « Si je demande aux gens, ils m’aident rapidement. Vivez simplement votre vie. Ne perdez pas de temps », a-t-elle conclu. Rousseau travaille comme animatrice de radio et est populaire parmi ses abonnés Instagram et TikTok.

