Une Canadienne craint que son père ne soit détenu par des Chinois

OTTAWA –

La fille d’un défenseur des droits humains chinois porté disparu supplie les gouvernements vietnamien et chinois de révéler où se trouve son père et de lui permettre de se rendre au Canada.

Dong Guangping, un militant qui s’était précédemment prononcé contre les tentatives de la Chine d’effacer l’issue sanglante de la manifestation étudiante de 1989 sur la place Tiananmen, a “disparu”, selon sa fille.

Dong, un militant de 64 ans, a été arrêté le 24 août à Hanoï, la capitale vietnamienne, où il s’était enfui après avoir été libéré de prison en Chine.

Sa fille, Katherine Dong, est étudiante à l’université de Toronto et est devenue citoyenne canadienne l’été dernier. L’étudiante de 22 ans n’a pas eu de nouvelles de son père depuis plus de 80 jours et craint qu’il n’ait été remis aux autorités chinoises.

“Il ne voulait pas que je vive dans un pays sans droits de l’homme… Il aime sa famille et c’est un survivant courageux”, a déclaré Katherine jeudi lors d’une conférence de presse à Ottawa.

“Je veux garder espoir, mais je crains le pire.”

Katherine Dong écoute une question d’un journaliste alors qu’elle participe à une conférence de presse pour la libération de son père Dong Guangping, sur la Colline du Parlement, le jeudi 17 novembre 2022 à Ottawa. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

À ses côtés lors de l’événement se trouvaient des représentants de l’Association de Toronto pour la démocratie en Chine et de la Fédération pour une Chine démocratique, ainsi qu’Alex Neve, ancien secrétaire général d’Amnistie internationale Canada.

L’association pour la démocratie affirme que Dong Guangping a obtenu l’asile au Canada, mais Ottawa n’a pas été en mesure de persuader les autorités vietnamiennes de lui permettre de quitter le pays.

Dong s’était caché au Vietnam pendant 31 mois alors qu’il tentait de retrouver la liberté.

Selon Neve, la famille a été informée que le cas de Dong avait été soulevé par le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly lors de récentes réunions internationales avec des dirigeants d’Asie du Sud-Est au Cambodge et lors du sommet du G20 en Indonésie.

Dans une déclaration à CTV News, Affaires mondiales Canada se dit « profondément préoccupé par la sécurité et le bien-être de M. Dong et a fait part de nos inquiétudes aux plus hauts niveaux. Les autorités s’efforcent de savoir où il se trouve, notamment par le biais d’un engagement diplomatique avec le Vietnam et la Chine.

La tension entre la Chine et le Canada s’est déroulée devant les caméras lors d’une interaction entre le premier ministre et le premier ministre Xi Jinping, lorsque le dirigeant chinois a critiqué Trudeau pour avoir prétendument « divulgué » des informations sur leurs discussions.

DÉTENU POUR DISSENT

Les partisans de Dong disent qu’il a été licencié de son travail de policier en Chine en 1999 parce qu’il avait signé une lettre publique liée à l’anniversaire des manifestations de 1989 sur la place Tiananmen.

Il a ensuite été emprisonné pendant trois ans pour « incitation à la subversion du pouvoir de l’État ».

« Dong Guangping, comme d’autres militants courageux en Chine, a refusé de se taire autour de Tiananmen. Le gouvernement chinois réprime brutalement toutes les tentatives, y compris celles des proches des étudiants qui ont été tués, d’organiser des cérémonies commémorant leur mort – sans parler des campagnes plus énergiques insistant pour que la vérité soit dite », a déclaré Neve, qui est maintenant chercheur principal à l’Université de Ottawa.

TROIS TENTATIVES D’ÉVASION

Dong a fui en Thaïlande en 2015 avec sa femme et sa fille, qui ont été réinstallées au Canada en tant que réfugiées, mais il n’a pas pu sortir. Bien qu’il ait été désigné comme réfugié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Thaïlande a renvoyé Dong en Chine où il a été emprisonné pendant encore trois ans et demi.

En 2019, Dong a de nouveau tenté de s’échapper en nageant de la côte est de la Chine vers une île sous contrôle de Taïwan.

Sa fille, Katherine, raconte que son père a nagé pendant 12 heures avant « qu’il ne puisse plus le supporter » et qu’il ait été secouru par un chalutier chinois.

En janvier 2020, le militant des droits humains a fui une troisième fois et a traversé avec succès la frontière vers le nord du Vietnam. Katherine dit qu’alors qu’elle se cachait à Hanoï, son père a été déplacé d’une maison sûre à une autre pendant que le gouvernement canadien travaillait dans les coulisses pour obtenir des documents de voyage pour lui.

Affaires mondiales Canada a initialement demandé à la famille Dong de garder le silence pour permettre aux diplomates de négocier sa libération. Malgré le jeu d’équilibre délicat, Neve a déclaré que la famille avait pris la décision de parler publiquement après qu’il soit devenu clair que les responsables canadiens n’avaient rien entendu à propos de Dong depuis des semaines.

“Chaque heure, chaque jour et chaque semaine qui passe sans savoir où il se trouve, sans rien savoir de son sort signifie vraiment que le danger auquel il est confronté ne fera que s’aggraver. Se taire n’aidera pas », a déclaré Neve.

On ne sait pas combien de militants des droits de l’homme ayant des liens avec le Canada sont emprisonnés en Chine, mais la détention de Dong est parallèle au cas du Canadien ouïghour Huseyin Celil.

Lors d’un voyage à l’étranger pour rendre visite à la famille de sa femme en Ouzbékistan en mars 2006, la Chine a demandé au gouvernement ouzbek d’arrêter Celil et de l’extrader. Celil est en prison depuis plus de 16 ans.

Craignant un sort similaire pour son père, Katherine Dong et ses partisans ont remis jeudi des lettres d’appel personnelles aux ambassades chinoise et vietnamienne à Ottawa.

Elle demande aux deux gouvernements de permettre aux responsables canadiens de rendre visite à son père immédiatement et de le laisser venir au Canada sans plus tarder.

Avec des fichiers de La Presse Canadienne