Nadire Atas, une Canadienne qui a écrit des milliers de publications en ligne diffamant ses ennemis présumés, a été arrêtée mardi par la police de Toronto. Elle a été accusée de crimes, notamment de harcèlement et de diffamation, a déclaré une porte-parole de la police de Toronto.

Mme Atas, 60 ans, a mené une guerre en ligne contre des dizaines de personnes ces dernières années, les accusant à tort d’être des escrocs, des voleurs, des déviants sexuels et des pédophiles. Ses cibles comprenaient une famille qui l’a employée il y a 30 ans; son prêteur hypothécaire; les avocats qu’elle avait combattus au tribunal ainsi que ceux qui l’avaient représentée; et les membres de la famille et les collègues de ces personnes.

L’arrestation et les accusations font suite à un article du New York Times publié le 30 janvier qui détaillait sa campagne de harcèlement et de diffamation, illustrant la destruction qu’une personne peut causer grâce aux postures de non-intervention de grandes entreprises technologiques comme Google.

Mme Atas a été inculpée de 10 chefs d’accusation chacun de harcèlement, de diffamation et de diffusion de fausses informations dans le but d’alarmer, a déclaré Caroline de Kloet, la porte-parole de la police. «Il s’agissait d’une enquête longue et complexe impliquant de nombreuses victimes», a-t-elle déclaré.