Une campagne publicitaire de 8 millions de dollars en Alberta contre les règles fédérales sur la carboneutralité est déployée dans 4 provinces

La campagne de 8 millions de dollars du gouvernement de l’Alberta visant à « éduquer les Canadiens et les Albertains » sur les impacts des nouvelles réglementations sur les émissions proposées par le gouvernement fédéral a commencé à se déployer à travers le pays.

La campagne, qui implique un large éventail de publicités télévisées, Web, sociales, sur panneaux d’affichage et autres, durera un peu plus d’un mois, jusqu’au 2 novembre, date à laquelle le gouvernement fédéral période de consultation publique sur les règles du net zéro devrait se conclure.

Le projet est en cours en Alberta, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, choisis parce que ce sont les régions « les plus touchées par la réglementation », a déclaré un porte-parole de la province.

« La campagne vise à éduquer les Canadiens et les Albertains sur les impacts de ces réglementations inabordables et à encourager le gouvernement fédéral à apporter les changements nécessaires pour maintenir l’électricité du Canada à un prix abordable et fiable », a écrit Ryan Fournier, porte-parole de Rebecca Schulz, ministre de l’Environnement de l’Alberta. et les zones protégées, dans un communiqué.

La semaine dernière, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré que son gouvernement préparait une motion relative à la souveraineté dans le but de s’opposer aux réductions d’émissions prévues par Ottawa. L’Alberta Electric System Operator (AESO), l’organisation responsable de l’exploitation du réseau électrique de la province, avait déclaré que la réglementation sur l’électricité propre pourrait entraîner des pannes d’électricité.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que son gouvernement partage les objectifs de l’AESO visant à parvenir à la décarbonisation tout en maintenant l’abordabilité et la fiabilité.

Une image tirée d’une campagne en Alberta axée sur la lutte contre les règles fédérales sur la carboneutralité. (Gouvernement de l’Alberta)

C’est un combat qui risque de se dérouler sur des mois, voire des années, et la campagne publicitaire montre à quel point ce débat ne repose pas sur des arguments techniques, a déclaré Daniel Béland, directeur de l’Institut d’études canadiennes de McGill.

« C’est un combat politique entre le gouvernement de l’Alberta et le gouvernement fédéral. Je pense que quels que soient les chiffres que vous mettez sur la table, ils peuvent être manipulés d’une manière ou d’une autre », a déclaré Béland.

« Cela fait partie d’un débat plus large sur le changement climatique et la manière d’y faire face. »

Les publicités sont diffusées sur les ondes

Dans l’une des publicités radiophoniques, la voix d’une femme non identifiée apparaît tout d’abord.

« Lorsque les règlements sur l’électricité proposés par Ottawa rendent l’électricité peu fiable, les choses sur lesquelles vous comptez ne fonctionneront pas lorsque vous en aurez besoin », dit la femme, qui énumère divers équipements et outils, suivis d’effets sonores spectaculaires.

« Votre eau chaude. Ordinateur. Laveuse et sécheuse. Voiture électrique. Télévision. Lumières. Téléphone portable. Cuisinière. Votre chaleur en –30. »

ÉCOUTER | Deux publicités radiophoniques produites par le gouvernement de l’Alberta portaient sur les règles fédérales en matière de carboneutralité :

CBC Nouvelles Calgary1:04Publicités radiophoniques de l’Alberta sur les règles fédérales en matière de carboneutralité Deux publicités radiophoniques mettent en garde contre les règles fédérales de zéro émission nette. Ils font partie d’une campagne de 8 millions de dollars du gouvernement de l’Alberta sur une large gamme de publicités télévisées, Web, sociales, sur panneaux d’affichage et autres.

La campagne a déjà commencé. Matthew Bowen, qui a grandi en Alberta, a déménagé à Halifax il y a six ans. Il a entendu la campagne en conduisant.

« La publicité est arrivée et je me suis dit : ‘Ça a l’air vraiment agressif. D’où ça vient ?' », a déclaré Bowen. « Je m’attendais à ce que ce soit une sorte, je ne sais pas, d’une société de campagne privée ou quelque chose du genre.

« Et puis, à la fin, c’était comme si c’était payé par le gouvernement de l’Alberta. Je me suis dit que c’était une publicité vraiment étrange à diffuser jusqu’ici. »

Matthew Bowen, qui vit à Halifax, a entendu la récente campagne du gouvernement de l’Alberta alors qu’il conduisait la semaine dernière. (Soumis par Matthew Bowen)

Il était logique que la campagne se concentre sur les provinces qui pourraient avoir plus de difficulté à respecter la nouvelle réglementation, a déclaré Béland.

Mais il a également déclaré que le gouvernement tentait peut-être d’envoyer un message politique à la base du Parti conservateur uni.

« L’objectif est d’exercer davantage de pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il rallie les gens des autres provinces à cette lutte, mais il s’agit également d’envoyer le message aux Albertains que Danielle Smith cherche la bagarre avec le gouvernement fédéral », a-t-il déclaré.

« C’est quelque chose qui correspond à son approche. »

Les dépenses publicitaires et la complexité du message

Même si 8 millions de dollars sont concentrés dans quatre provinces, ce n’est pas une somme considérable pour une telle campagne, selon Ken Wong, un éminent professeur de marketing à la Smith School of Business de l’Université Queen’s.

« Ce que cela signifie, c’est qu’ils ne seront probablement pas en mesure de raconter ce que j’appellerai toute l’histoire : le pour et le contre. Les 8 millions de dollars présenteront essentiellement un message très unilatéral », a déclaré Wong.

Ken Wong, professeur distingué de marketing à la Smith School of Business de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, n’est pas sûr de l’efficacité d’une campagne albertaine contre les règles de carboneutralité. (Soumis par Ken Wong)

Ce sera une campagne « extrêmement difficile » à réaliser dans les provinces autres que l’Alberta étant donné les dépenses et les problèmes complexes impliqués, selon Wong. Certains pensent peut-être déjà qu’il ne s’agit que d’un « autre problème entre l’Alberta et le gouvernement fédéral », a-t-il déclaré.

« Le gouvernement de l’Alberta aura beaucoup de succès, j’en suis sûr, en Alberta, mais beaucoup moins de succès dans les autres provinces qu’il cible, à moins qu’il ne cible des circonscriptions ou des individus spécifiques », a déclaré Wong.

« Il s’agit tout au plus d’un appel à l’action pour ceux qui sont déjà prédisposés à s’opposer à ce que le gouvernement fédéral tente de faire. »

L’agence de publicité principale de la campagne est DDB Worldwide.