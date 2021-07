Une campagne pour montrer que «tout le monde au Royaume-Uni n’est pas horrible» recueille des milliers de personnes pour une fille allemande en pleurs qui a été moquée lors de l’Euro 2020

La jeune fan d’Allemagne, qui portait le maillot de son équipe et les peintures faciales de la nation pour le match à Wembley, a été raillée et acclamée alors que son visage en larmes apparaissait sur les écrans de télévision à travers le Royaume-Uni alors qu’elle était réconfortée par le choc de regarder la défaite de son équipe en huitièmes de finale. dans.

Après que les images aient semblé initialement attirer un mélange de railleries de bonne humeur et de légères inquiétudes de la part des téléspectateurs qui pensaient que la scène n’aurait pas dû être montrée, une mesure d’extrémisme inévitable a suivi sur les réseaux sociaux.

Le guerrier de la justice sociale et ancien attaquant de Liverpool et de l’Angleterre, Stan Collymore, était la figure la plus en vue pour souligner les abus au vitriol envers le fan sur Twitter, y compris des insultes grossières et des références aux conflits militaires entre l’Angleterre et l’Allemagne.

chaque fois que nous voyons Beckham pic.twitter.com/UCsr7gECoX – Ippi (@ipputts) 29 juin 2021

beaucoup de gens à la télé parlent de la petite fille allemande qui pleure, regardez les gars, les enfants pleurent sur tout – la seule fois où ça a jamais été déchirant de voir un fan pleurer lors d’un match de football était le vieil homme brésilien contre l’Allemagne au Mondial 2014 Coupe… toujours déchirante – sheila (@mc_sheika) 29 juin 2021

Visant à aider les parents de la fille à lui donner un « bon régal », la page de financement participatif, qui a été lancée par un concepteur de sites Web du Pays de Galles, était en bonne voie pour quadrupler son objectif initial d’environ 700 $ en quelques heures.

« L’Angleterre a enfin battu l’Allemagne dans une compétition majeure – bravo », il a dit. « Cependant, un élément désagréable des médias sociaux s’est empilé sur cette photo d’une petite fille bouleversée, vue par Stan Collymore.

« Assez horrible, c’est un euphémisme. Oui, il y a plus de personnes affectées par cela que juste cette petite fille – mais bon, c’est juste un gage de bonne volonté. Oui, il y a d’autres bonnes causes potentielles – mais je ‘ J’ai choisi ça.

Des hommes adultes qualifiant une petite fille allemande de nazi et pire, et riant parce qu’elle pleure. Jésus – ces gens vivent parmi nous et nous ne savons même pas qui et où ils sont. – Dorothy Lepkowska (@DotLepkowska) 29 juin 2021

L’amertume de chaque fan d’Allemagne me fait rire honnêtement, critiquant les quelques-uns qui ont hué l’hymne et se sont moqués du gamin qui pleure, comme si cela ne nous avait pas été fait pire, vous avez perdu, les français vous avez perdu aussi, laissez l’Angleterre profiter du moment 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️ – Alan (@MarriedMan2021) 30 juin 2021

« Non, je ne pense pas que cela changera le monde. Mais cela peut faire une chose pour cette petite fille. Nous élevons [the money] pour montrer à ce petit supporter allemand que tout le monde au Royaume-Uni n’est pas horrible. »

Les donateurs ont affirmé qu’ils avaient été « navré » par l’incident, mais tout le monde n’était pas entièrement derrière l’entreprise après que l’initiateur a publiquement supplié le journaliste allemand très suivi Raphael Honigstein d’aider à retrouver les parents de la fille.

« Mon fils a pleuré quand Man United a perdu contre Villarreal en finale de la Ligue Europa », répondit un cynique. « Puis-je vous envoyer mes coordonnées bancaires par DM ? »

Clairement pas drôle mais c’est…. pic.twitter.com/mLMJoExz1u – E S25OWL (@davo33uk) 29 juin 2021

Au nom de tous les fans sains d’esprit d’Angleterre, je voudrais m’excuser pour les huées de l’hymne et le comportement honteux et embarrassant de certains. Faites confiance, ces personnes sont en minorité et nous en avons honte. – Craig Pankhurst (@Craig_Pankhurst) 29 juin 2021

Un autre a demandé : « Comment sais-tu qu’elle pleure à propos du football ? Ma fille a pleuré comme ça quand elle a laissé tomber sa glace l’année dernière. »

Un détracteur a averti que cette décision pourrait s’ajouter à une tendance inquiétante. « Cette action est exactement la raison pour laquelle les enfants de nos jours ne peuvent pas faire face aux choses », ils ont dit.

« Ils sont obligés de crier au loup chaque fois qu’ils ressentent quelque chose de légèrement négatif. »

Les fans anglais se moquent de la petite Allemande qui pleure… C’est pourquoi personne ne veut que l’Angleterre gagne une chose – Don Kimmich (@DonKimmich6) 29 juin 2021

Tbf, j’ai probablement ri en pleurant les fans des Wolves, donc je ne suis pas en mesure de juger. Le chauvinisme des fans anglais envers l’Allemagne est tout simplement méchant. – Penny HEUmer (@socialsoprano) 29 juin 2021

L’Allemagne a tenu bon contre les Three Lions jusqu’à 15 minutes de finale lugubres du match devant 45 000 personnes à Londres, dont la plupart étaient des fans anglais désespérés pour une première victoire en huitièmes de finale contre leurs rivaux séculaires depuis la Coupe du monde 1966. final.

Raheem Sterling a marqué le premier but, puis Thomas Muller, normalement mortel, a raté une énorme chance en tête-à-tête avant que Harry Kane n’ajoute le deuxième à trois minutes de la fin du temps réglementaire.

En regardant le clip sur YouTube, un supporter a déclaré : « Je veux dire, vous n’allez pas applaudir si votre équipe vient de gagner un match, surtout à l’Euro. »