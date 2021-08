Une campagne exhorte les entreprises de beauté à retirer des produits capillaires «toxiques» destinés aux femmes noires

Un groupe de campagne exige que les produits capillaires « toxiques » commercialisés chez les femmes noires soient retirés des étagères, à la suite de recherches selon lesquelles ont découvert que l’utilisation à long terme de relaxants à base de lessive peut être liée à un risque accru de cancer du sein, L’indépendant peut révéler.

Niveau supérieur cible les grandes marques, dont L’Oréal, Revlon et Motions sur les shampooings et relaxants contenant de la lessive et d’autres produits chimiques liés à de graves complications de santé, notamment un déséquilibre hormonal, l’asthme, les fibromes et les problèmes de fertilité.

Le groupe, qui avait auparavant forcé ITV à supprimer les publicités pour la chirurgie plastique et les pilules amaigrissantes de Love Island, est à l’origine de la campagne #NoMoreLyes pétition et met les marques au défi de réagir.

Lessive est le nom commun de l’hydroxyde de sodium hautement caustique.

Seyi Falodun-Liburd, co-directeur du groupe, a déclaré qu’il était « honteux que des entreprises bien établies utilisent encore des hydroxydes nocifs dans leurs relaxants ».

« En tant que fille, je me souviens avoir passé des heures au salon avec ma mère, à regarder d’innombrables femmes qui lui ressemblaient entrer, s’asseoir sur la chaise, se faire badigeonner de crème relaxante et partir comme des femmes différentes », a-t-elle déclaré.

« Aucun de nous ne savait que ces produits pouvaient nous rendre gravement, fatalement, malades.

« Si la vie des femmes et des filles noires est importante pour ces entreprises, elles écouteront la science et les voix des femmes noires et retireront ces produits toxiques des étagères. »

Une récente étudier , publié dans le Journal de cancérogénèse par l’Université d’Oxford, a conclu que les femmes noires qui utilisaient des relaxants à base de lessive au moins sept fois par an pendant plus de 15 ans ou plus présentaient un risque accru d’environ 30 % de développer un cancer du sein, par rapport à celles qui les utilisaient moins fréquemment.

Les chercheurs basés aux États-Unis ont examiné les données de la Black Women’s Health Study de l’Université de Boston, qui a évalué les diagnostics médicaux de 50 000 femmes afro-américaines sur une période de 25 ans ainsi que des facteurs variables qui pourraient avoir un impact sur leur bien-être.

Entre 1997 et 2017, environ 95 % ont déclaré avoir utilisé des relaxants à base de lessive et 2 311 ont développé des cancers du sein.

Les inquiétudes concernant les disparités raciales dans les soins de santé liées aux produits chimiques présents dans les produits cosmétiques ne sont pas nouvelles ; précédent études, dès 2012, ont également suggéré une corrélation entre l’utilisation de relaxants chimiques et les fibromes utérins, une condition qui affecte de manière disproportionnée les femmes noires.

Les données publiées dans le Journal international du cancer (2019) ont révélé que l’utilisation de colorants permanents pourrait déterminer un risque accru de cancer du sein chez les femmes noires jusqu’à 45 %, contre environ 7 % chez les femmes blanches.

Des recherches détaillées dans ce domaine n’ont pas encore été menées au Royaume-Uni, mais Les femmes noires britanniques sont deux fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer du sein avancé que leurs homologues blancs, selon les données de Public Health England et Cancer Research UK.

Les fibromes surviennent à un plus jeune âge et se développent plus rapidement chez les femmes noires et sont à l’origine de plus de 50 pour cent des hystérectomies dans ce groupe à travers le Royaume-Uni, contre 30 pour cent des femmes blanches.

« La pression exercée sur les femmes pour qu’elles se conforment aux idéaux de beauté blancs occidentaux est stupéfiante, même maintenant, penser que cela est aggravé par un empoisonnement physique est exaspérant », a déclaré le soutien de la campagne #NoMoreLyes. (Capture d’écran)

Francesca Thomas, 28 ans, a soutenu la campagne #NoMoreLyes et a déclaré que les femmes noires sont trop souvent contraintes d’adhérer à des normes de beauté qui coûtent des vies.

« Ma sœur et la famille de mon partenaire ont utilisé des défrisants pour les cheveux tout au long de leur vie », a-t-elle déclaré. L’indépendant.

« La pression exercée sur les femmes pour qu’elles se conforment aux idéaux de beauté blancs occidentaux est stupéfiante, même maintenant, penser que cela est aggravé par un empoisonnement physique est exaspérant.

« Je boycotterai ces entreprises jusqu’à ce que cela change. »

Des substances potentiellement nocives se retrouvent dans les kits défrisants, les soins à l’huile chaude, les après-shampooings sans rinçage et les baumes anti-frisottis, des études ont montré.

Sombre et charmant produits contenant de la lessive, autrement connue sous le nom d'hydroxyde de sodium.

L’indépendant a récemment examiné des produits destinés aux femmes noires dans des salons de coiffure basés au Royaume-Uni et a découvert que beaucoup contiennent de la lessive, notamment : Rhelaxer classique de Mizani, Pudding de boucles rebondissantes au karité Miracle d’African Pride, Beauté OGXgamme de shampooings et revitalisants, ainsi qu’une variété de Sombre et charmant shampooings.

Certains kits relaxants, tels que Crème revitalisante sans soude Just for Me pour les enfants, Le meilleur système de défrisage intensif sans soude à base de plantes d’Afrique et Softsheen Carson’s Optimum Salon Haircare Defy Breakage No-Lye Relaxer, contenir de la lessive dans son contenu malgré l’emballage indiquant le contraire.

L’indépendant a contacté ces marques pour commentaires.

En réponse à #NoMoreLyes, Journée mondiale de l’Afro La fondatrice Michelle De Leon a déclaré que la question nécessite une plus grande attention, des produits nocifs pour les adultes à ceux commercialisés pour les enfants également.

« Le fait qu’il existe même des défrisants pour enfants, qui décomposent chimiquement la structure des cheveux, j’aimerais maintenant voir des études et des actions portant sur les ingrédients de les produits capillaires afro pour enfants aussi, » elle a dit L’indépendant.

« Si nous pouvons demander aux entreprises d’être plus propres pour l’environnement, nous pouvons également leur demander de protéger le corps des femmes noires des produits chimiques nocifs.

« La discrimination capillaire est depuis longtemps un problème de vie ou de mort pour les Noirs et d’autres études montrent que c’est le cas. »

« Je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il existait un produit de beauté pour les femmes et les filles blanches qui pourrait potentiellement causer des maladies comme le cancer, de combien de pression le gouvernement aurait-il besoin », a déclaré Lekia Lee de Project Embrace.

L’Oréal a déjà été pris à partie pour les ingrédients de ses produits ; une série de poursuites aux États-Unis ces dernières années ont vu des milliers de femmes affirmer que la lessive et les composants « sans lessive » de la marque ont causé la chute des cheveux et des brûlures du cuir chevelu.

En réponse à ce procès particulier en 2016, L’Oréal mentionné « des avertissements répétés » sur l’emballage indiquaient clairement la « capacité de causer des blessures » du produit et indiquaient qu’« aucun consommateur raisonnable ne penserait que le produit n’est pas « caustique » lorsqu’il est confronté à un emballage extérieur contenant des avertissements tels que« contient des alcalis », « portez des gants, ‘ ‘peut causer la cécité’, ‘des blessures graves à… la peau’ et ‘la perte de cheveux permanente’, selon un rapport de BuzzFeed.

Lekia Lee, fondatrice d’une campagne de visibilité de longue date sur les cheveux afro Embrasser le projet a également soutenu #NoMoreLyes.

« L’idée que les produits chimiques contenus dans les relaxants peuvent être dangereux pour notre santé physique existe depuis 10 ans ou plus maintenant ; le fait que le gouvernement ne fasse pas grand-chose pour tenir les marques et les entreprises responsables de ce qu’elles mettent sur le marché reflète le manque de préoccupation pour la vie des Noirs », a-t-elle déclaré. L’indépendant.

« L’industrie du lissage des cheveux, qui compte plusieurs millions de dollars, réussit grâce à la discrimination des cheveux et à l’anxiété suscitée par les cheveux afro texturés. Même si le gouvernement devrait déjà le faire, nous devons les obliger à faire plus pour protéger la santé des femmes noires.

« Je ne peux pas m’empêcher de me demander cependant, s’il y avait un produit de beauté pour les femmes et les filles blanches, qui pourrait potentiellement causer des maladies comme le cancer, de quel lobbying le gouvernement aurait-il besoin. »

Elle a ajouté : « Ce manque de respect pour les problèmes des femmes noires est le résultat de regarder l’humanité à travers une lentille singulière de blancheur. Lorsque l’idée de beauté, de santé, d’humanité est filtrée à travers cette lentille, nous créons une société dépourvue de diversité et ignorant les avantages de l’inclusion.

La Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association a déclaré que les produits cosmétiques au Royaume-Uni sont sûrs à utiliser.

Un porte-parole du Groupe L’Oréal a déclaré L’indépendant: « Le Groupe L’Oréal s’engage à respecter les normes de sécurité les plus élevées pour tous les produits qu’il fabrique et vend.

« Tous les ingrédients utilisés dans les produits de L’Oréal sont sûrs à utiliser conformément aux instructions et ont fait l’objet d’une évaluation scientifique rigoureuse de leur sécurité, par nos experts internes ainsi que par des experts indépendants.

La Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association (CTPA) représente tous les types d’entreprises impliquées dans l’industrie des cosmétiques au Royaume-Uni.

Le Dr Emma Meredith, directrice générale du CTPA, a déclaré : « Tous les produits cosmétiques au Royaume-Uni sont sûrs à utiliser et la sécurité est la priorité absolue de l’industrie cosmétique pour chaque consommateur. Les ingrédients des relaxants capillaires ne causent pas le cancer du sein ; en fait, les auteurs de l’étude eux-mêmes déclarent que « les résultats de cette étude étaient en grande partie nuls », et les résultats de cette étude ne peuvent pas être utilisés pour conclure que certains défrisants ont un impact sur le développement du cancer du sein.

Pour le contexte, le résumé de l’étude indique : « Les résultats de cette étude étaient en grande partie nuls, mais il y avait des preuves que l’utilisation intensive de défrisants contenant de la lessive peut être associée à un risque accru de cancer du sein ER+ ».

Un porte-parole du ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle a déclaré : « Assurer la sécurité des personnes est la priorité absolue du gouvernement, c’est pourquoi le Royaume-Uni a certaines des lois sur la sécurité des produits les plus strictes au monde.

« Selon la loi, les cosmétiques ne peuvent être mis sur le marché britannique que s’ils sont sûrs. Il existe des restrictions sur l’utilisation de produits chimiques potentiellement nocifs dans les produits cosmétiques, y compris des contrôles spécifiques relatifs aux produits chimiques autorisés dans les teintures capillaires.

L’indépendant a approché Revlon et Godrej Consumer Products.